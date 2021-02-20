20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler İskender Günen Faruk’un sol ayağı son derece iyi
İSKENDER GÜNEN
Faruk’un sol ayağı son derece iyi

Faruk’un sol ayağı son derece iyi

20.02.2021, Cumartesi
Hedefleri farklı iki takım, eksiklikler iki takımda da fazla. Başakşehir alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Trabzonspor ise 6 maçta 18 puan aldı, bu maçta alacağı 3 puanla hedefi üst sıralar ve şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak. Kontrollü bir oyun, topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor fakat top 3. bölgeye geldiğinde bir türlü Başakşehir gibi çok adamla kapanan takıma karşı hücum organizasyonlarında yetersizlikler. Bunda en büyük sorun, Nwakaeme'nin olmayışı. Çünkü Nwakaeme önde top saklama becerisi olan ve de adam eksilten farklı bir isim. Bu maçta Nwakaeme'nin yokluğunda şans verilen Yunus Mallı kenar oyuncusu özelliklerine sahip değil. Yunus Mallı, kaleye daha yakın oynaması gereken bir isim. Yunus önde, Djaniny kenarda olsa daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Abdullah Avcı geldikten sonra takım savunmasının her geçen maç daha farklı bir görüntü içinde sahaya yansıdığını gördük. Bu maçta da eksiklerine rağmen Başakşehir'in Trabzonspor'un kalesinde ilk yarıda girdiği gol pozisyonu yok. Orta alanda Berat ve Flavio bütün bir maç süresince iyi bir mücadele gösterdiler. Özellikle Berat her geçen gün orta alanda gerek savunma gerekse hücuma çıkışlarda odak noktası olan bir isim. Bazı maçlar var ki kenardan giren oyuncuların da takıma vereceği katkı büyük önem taşır. İşte dün Yusuf Sarı'nın girdikten sonra gösterdiği performans gibi. Topu orta alanda ayağına aldıktan sonra driplinglerle ceza sahasına kadar girdi ve böylesi kritik bir maçta takıma 3 puan getiren golü attı.Bu arada ilk kez forma giyen Faruk Can'dan söz etmek gerek. Sol ayağı son derece iyi, sakin, akılcı bir oyun ortaya koydu. Kaleci Kağan ise maçın son dakikalarında çok kritik bir kurtarışa imza attı. İlk maçları olmasına rağmen iki genç oyuncunun da yarınlar adına ümitler verdiği düşüncesindeyim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Trabzon aradığı oyuncuyu buldu 14.02.2021 Pazar
Bu takıma saygı duyun 09.02.2021 Salı
Zaman Trabzon’un lehine işliyor 05.02.2021 Cuma
Onu klasik müzikle izleyin 01.02.2021 Pazartesi
Avcı’nın değişimdeki başarısı 24.01.2021 Pazar
Büyük şanssızlık 20.01.2021 Çarşamba
Kilidi açacak oyuncu eksikti 17.01.2021 Pazar
Ömür’ü alması çok doğruydu 04.01.2021 Pazartesi
Üretkenlik yok 27.12.2020 Pazar
Üç oyuncuyla gelen 3 puan! 23.12.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA