İSKENDER GÜNEN

Faruk’un sol ayağı son derece iyi

Hedefleri farklı iki takım, eksiklikler iki takımda da fazla. Başakşehir alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Trabzonspor ise 6 maçta 18 puan aldı, bu maçta alacağı 3 puanla hedefi üst sıralar ve şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak. Kontrollü bir oyun, topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor fakat top 3. bölgeye geldiğinde bir türlü Başakşehir gibi çok adamla kapanan takıma karşı hücum organizasyonlarında yetersizlikler. Bunda en büyük sorun, Nwakaeme'nin olmayışı. Çünkü Nwakaeme önde top saklama becerisi olan ve de adam eksilten farklı bir isim. Bu maçta Nwakaeme'nin yokluğunda şans verilen Yunus Mallı kenar oyuncusu özelliklerine sahip değil. Yunus Mallı, kaleye daha yakın oynaması gereken bir isim. Yunus önde, Djaniny kenarda olsa daha farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Abdullah Avcı geldikten sonra takım savunmasının her geçen maç daha farklı bir görüntü içinde sahaya yansıdığını gördük. Bu maçta da eksiklerine rağmen Başakşehir'in Trabzonspor'un kalesinde ilk yarıda girdiği gol pozisyonu yok. Orta alanda Berat ve Flavio bütün bir maç süresince iyi bir mücadele gösterdiler. Özellikle Berat her geçen gün orta alanda gerek savunma gerekse hücuma çıkışlarda odak noktası olan bir isim. Bazı maçlar var ki kenardan giren oyuncuların da takıma vereceği katkı büyük önem taşır. İşte dün Yusuf Sarı'nın girdikten sonra gösterdiği performans gibi. Topu orta alanda ayağına aldıktan sonra driplinglerle ceza sahasına kadar girdi ve böylesi kritik bir maçta takıma 3 puan getiren golü attı.Bu arada ilk kez forma giyen Faruk Can'dan söz etmek gerek. Sol ayağı son derece iyi, sakin, akılcı bir oyun ortaya koydu. Kaleci Kağan ise maçın son dakikalarında çok kritik bir kurtarışa imza attı. İlk maçları olmasına rağmen iki genç oyuncunun da yarınlar adına ümitler verdiği düşüncesindeyim.

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