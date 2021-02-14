14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler İskender Günen Trabzon aradığı oyuncuyu buldu
İSKENDER GÜNEN
Trabzon aradığı oyuncuyu buldu

Trabzon aradığı oyuncuyu buldu

14.02.2021, Pazar
Üç günde bir yapılan maçlar her takım için zorlu bir süreç. Üstelik taraftar coşkusundan da yoksun olmak kolay değil. Son 5 hafta 15 puan. Ve de rakip zorlu Gaziantep FK.... Maç başlangıcında da görüldü ki; 5 adamlı savunma kurgusunun önünde 3'lü oyun düzeninde oynayan böyle bir takıma karşı doğaldır ki topun hızı önemli.
Başlangıç Trabzonspor adına olumlu olmasa da ilerleyen sürede oyunda üstünlüğü olan ve topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Özellikle sol taraftan geliştirilen yani Nwakaeme ile buluşturulan toplarda savunma dengesini bozan atak girişimleri var. Bu süreçte Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny ile gol pozisyonlarının yakalandığı anlar var. Pas-şut tercih yanlışlığından kendilerini rahatlatacak golü gerçekleştiremediler. Gaziantep FK gibi 5'li savunma planı ile oynayan takımlara karşı çoğu kez çizgi halinde kaldıklarından savunma arkasına yapılan koşular büyük önem taşır. İlk yarıda Djaniny'nin 2-3 kez savunma arkasına yaptığı koşularda topla buluşturulmadı. Trabzonspor'un attığı golde ise her ne kadar Flavio asisti olsa da Anthony Nwakaeme'nin oyun zekasını asla unutmamak gerek.
Bu zorlu maçta alınan 3 puan, Trabzonspor'un bundan sonraki haftaları için büyük önem taşımakta. Fakat, son dakikalarda ikinci sarı kart görerek oyun dışı kalan Nwakaeme bu takım için büyük önem taşımaktadır. Onun yokluğu Trabzonspor için büyük dezavantaj olarak görülmeli.
Bir paragraf da ara transferde gelen ve takıma büyük güç katan Bakasetas için açmak istiyorum. Uzun yıllardan sonra orta alanda Trabzonspor'un büyük gereksinimi olan bir oyuncu. Oyun aklı üst düzeyde ve de gole oldukça yakın. Oynadığı 3 maç ve attığı 3 gol bunu gösteriyor zaten.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu takıma saygı duyun 09.02.2021 Salı
Zaman Trabzon’un lehine işliyor 05.02.2021 Cuma
Onu klasik müzikle izleyin 01.02.2021 Pazartesi
Avcı’nın değişimdeki başarısı 24.01.2021 Pazar
Büyük şanssızlık 20.01.2021 Çarşamba
Kilidi açacak oyuncu eksikti 17.01.2021 Pazar
Ömür’ü alması çok doğruydu 04.01.2021 Pazartesi
Üretkenlik yok 27.12.2020 Pazar
Üç oyuncuyla gelen 3 puan! 23.12.2020 Çarşamba
İstikrarlı yapı için yol uzun 20.12.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA