İSKENDER GÜNEN

Zaman Trabzon’un lehine işliyor

Oyun başlangıcı istenilen düzeyde değildi Trabzonspor'un. 15. dakikadan sonra ise bildiğimiz topa daha fazla sahip olan ve rakip alanda pozisyonlar bulan Trabzonspor'u izlemeye başladık. Abdullah Avcı için geldiği günden beri takım savunması büyük önem taşımakta. Vitor Hugo ve de Edgar uzun yıllardan sonra Trabzonspor savunmasının ortasında birbirleri ile uyum içinde olan iki isim oldular.

Orta alanda bu maçta Baker-Berat savunmanın önünde, Alanyaspor'dan transfer edilen Bakesetas ise hücuma dönük oynadı. Bakasetas herkesin bildiği yetenekli bir isim. Bana göre Trabzonspor'un gereksinimi olan oyun aklı olarak öne çıkması gereken bir oyuncu. İlk 11'de başladığı ilk maçı olması dolayısı ile henüz arkadaşları ile tam anlaşamıyor. Boşa çıktığı bazı pozisyonlar var ki topla buluşturulamadı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny ve de Bakasetas uyum yakaladığında her maçta pozisyon zenginliği yaratma şansınız var.

Oyunu kendi sahasında kabul eden Denizlispor çok adamla alan savunması yaparak boşluk vermemeye çalıştı. Böyle bir takıma karşı kanatlardan yapacağınız atak girişimleri büyük önem taşır. Nwakaeme ve de Ekuban içeri girerek oynamayı düşündükleri için, yani merkezden hücum girişimlerinde bulundukları için gerekli üretkenlikten uzak bir görüntü ortaya çıktı. İlk yarıda Djaniny'nin bireysel becerilerinden başka üretken bir yapı ortaya çıkmadı. İkinci yarı ise oyun tamamen Denizli alanında oynandı. Rakip alanda çok yoğun bir baskı ve ardından Bakasetas ile gelen gol. Beşiktaş galibiyetinden sonra mutlak 3 puan alınması gereken zorlu bir maçı kazanmak önemliydi. Görünen o ki Trabzonspor zirveye tırmanışını sürdürecek. Çünkü zaman lehine işliyor.

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