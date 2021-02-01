İSKENDER GÜNEN

Onu klasik müzikle izleyin

Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasının ardından oyuncu tercihi orta alanda problem oluşturdu. Flavio, Baker ve Berat ile oluşan bir orta saha meydana geldi. Kendi alanında maçı kabul eden bir oyun anlayışıyla çıkan bir Trabzonspor vardı. Abdullah Avcı'nın bu maçta oynatmak istediği sistem son derece doğruydu. Çünkü Baker oyuna girdikten sonra, üçlenen orta alan kurgusuyla Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından birisi olan savunmasının arkasına atılan ataklar gelişti. İlk yarıda Djaniny'nin getirdiği topta Baker kaleciyle karşı karşıya golü atsa daha farklı bir süreç ortaya çıkabilirdi. Berat ve Baker, haftalardır yapılan maçlardan dolayı yorgunluğun vermiş olduğu etkiyle pas hatası fazla olan iki isimdi. Bu yüzden ortada üstünlüğü ele alan taraf da Beşiktaş oldu. İlk devre yenilen gol, Serkan'ın yetersizliğinden kaynaklı. 1-0'dan sonra Beşiktaş'ın yakaladığı 2-3 gol pozisyonunda ise Uğurcan'ın mükemmel kurtarışları var. Orta alandaki yetersizliğe rağmen Nwakaeme, Djaniny ve Ekuban'ın top saklama becerisiyle gelen golle Trabzonspor öne geçti. Bu sonuç Trabzonspor için çok önemli. Ama konuşulması gereken bir isim var ki o da Anthony Nwakaeme. Klasik müzikle izlerken top Nwakaeme'nin ayağına geldiğinde bizi başka yerlere sürüklüyor.

Trabzonspor'un her atağında var olan ve de ikinci golden önce bireysel yeteneğiyle attığı gol, herhalde herkes tarafından takdir edilmeli diye düşünüyorum.

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