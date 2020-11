Tüm dünyanın merakla beklediği Efsane Boks Maçında, 54 yaşında yeniden boks yapmaya karar veren ünlü Şampiyon Mike Tyson ile 51 yaşındaki rakibi Roy Jones Jr. bu gece ringe çıkacak.Türkiye saatiyle sabaha karşı 05.00'te başlayacak maçı canlı yayınla izlemek isteyenler, bir zamanlar Muhammed Ali maçlarında olduğu gibi kör karanlıkta kalkmak zorundalar. Maçı S Sport Plus veriyor. "ssportplus.com" üzerinden "TYSON" kampanya kodunu kullanıp aylık pakete 9,99 lira ödeyeceksiniz, bilet ücreti olarak.Sevgili Kardeşim Barbaros Talı da, bu maçı ve kahramanı Mike Tyson'ı, YouTube'taki Barbaros Talı kanalında anlattı. Sizler için de, köşeme yazdı. Okuyun. İzleyin.. Sonra karar verin, sabahın beşinde kalkmaya değer mi, değmez mi?.İşte meraklısını bu gece sabaha karşı 05.00'te uyandıracak efsane maçın kahramanları.. Solda 54 yaşındaki Mike Tyson, sağda 51 yaşındaki Roy Jones Jr.

1970'li yıllarda New York'un suç oranı yüksek bölgesi The Bronx'da büyüyen Mike Tyson, yetiştirdiği kuşlarından birine zarar veren, ondan yaşça büyük bir çocuğu dövdüğünde hem gücünün farkına vardı, hem de çevresine nam saldı.

İlk boks eğitimini çalıntı mal bulundurmaktan tutuklanıp gönderildiği Tryon Islah Evi'nin danışmanlarından, eski amatör boksör Bobby Stewart'dan aldı.

Bildiklerini öğreten Stewart, daha iyi çalıştırması için Tyson'ı dönemin efsane antrenörlerinden Cus D'Amato'ya götürdü. D'Amato, boks öğretmenin ötesinde Mike Tyson'ın hayatındaki bütün boşlukları doldurdu, ona babalık yaptı.

D'Amato'nun ölümünün ardından Catskill'deki salonun diğer antrenörleri ile çalışmaya devam eden Tyson, 1985 yılının mart ayında Trevor Berbick'i nakavt ederek hem WBC (Dünya Boks Konseyi) şampiyonu oldu, hem de dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu unvanını elde etti.

1987'de önce James Smith'i yenerek WBA, (Dünya Boks Birliği), sonra da Tony Tucker'i mağlup ederek IBF, (Uluslararası Boks Federasyonu) kemerlerini kazandı ve aynı dönemde üç kemere birden sahip ilk ağır sıklet boksörü oldu.

İlk yenilgisini 1990 yılında James Douglas karşısında aldı. Bahislerde 42'ye 1 önde olduğu maçın 10'uncu raundunda nakavt oldu.

Temmuz 1991'de Miss Black American yarışmasının adaylarından Desiree Washington'a tecavüz etmekten altı yıl ceza aldı ve hapse girdi.

Cezaevinde üç yıl yatıp şartlı tahliye edildikten sonra önce Frank Bruno'yu nakavt edip WBC, sonra da Bruce Seldon'ı nakavtla yenip WBA kemerini tekrar kazandı.

WBA unvanını korumak için karşılaştığı Evander Holyfield'e 11'inci rauntta nakavt oldu.

Maçın ardından, Holyfield'ın kural dışı kafa darbelerinden şikayet edip, intikamını alacağını söyledi.

Rövanş maçının üçüncü raundunda Holyfield'a sarılıp, kulağını ısırdı. Uyarılmasına ve iki ceza puanı almasına rağmen tekrar ısırınca diskalifiye edildi. Üç milyon dolar para cezası verildi. Nevada eyaletindeki boks lisansı iptal edildi.

Kariyerinin son unvan maçında WBC, IBF ve IBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) şampiyonu Lennox Lewis karşısına çıktı. Öncesinde Tyson'ın Lewis'e yönelik çirkin sözleri ve basın toplantısında çıkan kavga ile dikkatleri çeken maçta kaybeden yine Mike Tyson oldu.

Ring Magazin'in 1986 ve 1988 yıllarında 'Yılın Dövüşçüsü' seçtiği Tyson, 2005 yılında bıraktığı profesyonel boksta "Hall of Fame"e girdi.

Hall of Fame, uluslararası boks yazarları tarafından seçilen ve onurlandırılan boksörlerden oluşur.

Boks dünyasının en önemli ve kalıcı ödülüdür.

Cus D'Amato'nun ölümüyle ona yol gösteren kutup yıldızını da kaybeden Tyson, kariyeri boyunca disiplinsiz ve agresif davranışlarıyla başını epeyce belaya soktu. Ödemek zorunda kaldığı cezalar, anlaşmazlıklar sonunda verdiği paralar iflasına yol açtı.

Para kazanmak için sahnelere çıkıp, şovlar yaptı. Kamera karşısına geçti. Filmlerde ve dizilerde rol aldı.

54 yaşındaki Mike Tyson, ringlerden uzak 15 yılın ardından; eşinin yönlendirmesiyle, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla günlük egzersizlere başladı. Zamanla iki saatlik antrenmanlara dönüşen çalışmalarından kısa bir bölümü sosyal medya hesabından yayınlayınca dikkatleri üzerine çekti.

Organizatörlerin onu tekrar ringe çıkartma çabaları sonuç verdi. Yardım amaçlı, sekiz rauntluk gösteri maçı yapmayı kabul etti.

51 yaşındaki rakibi Roy Jones Jr. 20 yaşında hafif orta sıklette başladığı profesyonel boks kariyerini önce orta sıklet, sonra hafif ağır sıklet ardından da ağır sıklete geçerek 2018'de tamamlamış ve dört kategoride de şampiyon olarak tarihe geçmiş bir boksör.

Profesyonel boksta olağanüstü kariyere sahip Mike Tyson ile Roy Jones Jr. bu gece, Los Angeles, Carson City'de ringe çıkacaklar.

Boksseverler, 20 yaşında ilk kemerini kazandığında gazetecilere "Ağır sıkletin en genç boksörüyüm.

En yaşlısı da ben olacağım" diyen Tyson'ın önce maçta neler yapacağını ve tabii işi ne kadar ileri götüreceğini merak ediyor.

Bravo Tatlı!..



Zorlu toplantısından sonra, federasyonu, kurulları ile Ali Koç'a teslim olan futbolumuzda, yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı bir devrim yaptı ve bu haftaki Fenerbahçe Derbisi'ne Tugay Kaan Numanoğlu adlı, kimsenin tanımadığı bir genç hakemi atadı.

Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı tabii. Onların istediği mesela FIFA'da "Dalya" diyen, dışarıda mükemmel ama içerde eyyamcı Cüneyt'in atanması ve Fener'in kazanması, hiç değilse kaybetmemesinin sağlama alınmasıydı tabii..

Serdar Tatlı "Hata yapılacaksa eyyamdan yapılmasın. Hatayı Cüneyt gibi kaşarlanmış eskiler değil, Tugay Kaan gibi gençler yapsın" dedi.

Kovulmayı göze aldı ve bu "Devrim"i gerçekleştirdi.

Kutlarım Tatlı.. Alnından öperim..

Özür!..



Valla kabahat bende değil. Yazılarımı dikkatle okumakla görevli Yasemin'de de değil.. Hele gönüllü editörüm, can kardeşim Fikret'te hiç değil.. Tüm suç pandemide.. Yadırgamadınız inşallah!.. Son zamanlarda herkes ve her kurum her türlü suçu, kabahati pandemiye atıyor ya...

İnsanın "Ey pandemi iyi ki varsın hayatımızda.. Bizi nelerden kurtarıyorsun" diyesi geliyor.. Tövbe!.. Tövbe..

Efendim ilk özür..

Sabahın en erken saatinde cebime, eski Okur Temsilcimiz, şimdi hep söylüyorum, bu ülkenin en iyi gazetesi Daily Sabah'ın Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay'ın mesajı düştü.

"Hıncal Ağbicim. Günaydın. Haddim olmayarak 'Neler yaptık şu vatan için/ kimimiz öldük kimimiz nutuk söyledik' Orhan Veli'ye ait diye biliyorum. Gerçi siz 'Neler yapmadık' şeklinde başlayan versiyonunu almışsınız bugünkü yazının sonuna. Arz ederim."

Valla haklı.. Ne diyim.. Şinasi Nahit Ağbimiz Orhan Veli'nin yakın arkadaşıydı. Hatta Posta Caddesi'ndeki o ünlüler meyhanesinde hemen her gece toplanır içerlermiş. "Neler yapmadık bu vatan için.." lafını Şinasi Ağbi'den hemen her gün duyardım, siyasetin tavan yaptığı o günlerde. Kafamda "Şinasi Nahit" diye takılı kalmış..

Sevdiğim Lafların altında imza yok. Bilgisayardan, Yaso ve Fikret'e maillerken kaybolmuş.

Tebessüm köşemde güncel bir karikatür kullandım, onun da bizim zamanımızdaki adı ile lejanttı, yani yazısı düşmüş.. Hem Tebessüm'ü, hem lafı bugün tekrar ediyorum.. İki özür daha..

Hatta bir tane daha.. Bugün ve yarın köşemde olan ve olacak olan (Türkçeye bak, özür) hatalar, yanlışlar için bir de peşin Özür!..

Kabul edin lütfen...

Sevdiğim Laflar



"Eğer özür dilemem ve geri dönüp tarihi değiştirmem mümkün olsaydı, yapardım. Ama gol, hâlâ gol!.. Arjantin Dünya Şampiyonu ve ben dünyanın en iyi futbolcusuyum.."

Diego Armando Maradona

Tebessüm







