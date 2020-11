Karşımda ekran açık.. Önümde klavye.. Ben onlara bakıyorum, onlar bana.. Kafam gitmiyor ki, parmaklar dokunsun.. Zor!... O insanın, o dostun, o kardeşin ardından yazmak o kadar zor ki..Hani beklersin, kendini alıştırırsın, kolay olur..Ben bekliyordum.. Biz bekliyorduk daha doğrusu, Timur'la, kızı. O çok sevdiğimiz ve sanatına hayran olduğumuz kızı,, Timur'la..Geçen yılın ekiminde Caddebostan Kültür Merkezi'nde beraberdik Timur Baba ile.. Kızı Mercan Selçuk ve okulunun gösterisini izlemek için..Nasıl mutluyduk, Mercan'ı ve harika öğrencilerini seyrederken..Tadı damağımızda kalmıştı.. "diye konuşmuştuk, temsil sonu kuliseMercan'a sarılmaya, öpmeye koşarken..Pandemi, sezon sonu gösterisine izin vermedi.. Telefonlaştık.. "" dedim.." dedi, Timur Baba..O bana "Hıncal Hocam" derdi, ben ona "Timur Baba" Modern Folklu günlerden kalma..Biz, ""i beklerken, TimurSelçuk'un, Timur Baba'nın ""na ulaştığı haberi geldi..Daha üç gün önce, bulunmaz arkadaşım, dost, kardeş Erdoğan'ın Kanlıca'daki İkinci Bahar lokalinde pazar kahvaltısı için buluşmuştuk bahçede..Her dilden, abartısız binlerce şarkıyı çalar söyler Serdar.. 4 saat, 5 saat durmaksızın söyler ve harika söyler..Her buluşmamızda da, gitarını alır, köşeye çekilir. Başlar.. Ve mutlak Timur'la bitirir..Gene öyle yapmış, Timur'dan bir demet sunmuş ve "" diyerek, ""i söylemişti.."Süzülüp mavi göklerden yere doğru Omzuma bir beyaz güvercin kondu Aldım elime usul usul okşadım Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım." Bu şarkı benim için gerçekten çok anlamlıdır. Gerçekten her dinlediğimde bana gençliğimi yeniden yaşatır. Biraz beni anlatır sanki....Şairi bu yüzden çok severim ya..Serdar, şarkıyı bitirdi.. "dedi.. "dedi." diye bir laf vardır.Timur Baba "" gitti işte..Sürünmeden.. Dimdik.. Ayakta..Bugün en büyük tesellim bu..Dün Ahmet Kurtaran yazdı, bizim dükkanda... Işıklariçinde yatsın, kuzenim Doğan,o yıllar Pop Müzik Türkiye'ninkralıydı. Hey dergisi fırtınasınınGenel Yayın Müdürü, zamanınen saygın gazetesi Milliyet'in,Magazin Müdürüydü. HaftalıkPop Müzik sayfaları da efsaneydi.Timur'la iyi arkadaştı.Timur Ankara'dan başlayarak, İstanbul ve Adana'yı da içeren bir turne planladığı zaman Doğan "" demiş, Timur'un da aklı yatmış. Ben meneceriyim ya, MFÜ'nün, Doğan aradı, Timur'la beraber. Konuştuk. Anlaştık. İlk Konser Ankara'da, Dedeman sinemasında.. Timur geldi Ankara'ya.. Ben, Basıntepe'deki evimde tek başınayım.. Sabah erkenden bizde buluşuluyor, akşama dek, bizde prova..Konseri ben sunacağım. Modern Folk'la başlayacak.. Son şarkıları ""da Timur sahneye gelecek. Dörtlü okuyacaklar. Sahne Timur'a kalacak. O dafinal yaparken, Modern Folk sahneye dönecek ve bu iki şarkıda Timur'a vokal yapacak..Bir yanda Timur, öte yanda Doğan gibi iki usta olunca, bütün düzenlemeler hızla yapıldı. Çalışmalar hızla sürdü ve bitti. Öyle ki, her gün baş başa sohbetlere ve keyif saatlerine bol vakit kaldı.Orda işte Timur'la tanıştık, ısındık, kardeş olduk.. O sevgim de, saygım da devleşti." diyemiyorum bir türlü.. "" dedim..Çocuklar da sevdiler..Onlar da ""ya başladılar..Timur da bana "" diyemiyor..Ondan büyük ağbisiyim ya.. Çocuklar bana hep "" derlerdi o yıllarda..O da uydu çocuklara.. O da bana "" der oldu..O Dedeman Konseri öncesi, Fattum'un (Orda da annemden miras kalan bir Fatma vardı, evde bana bakan) yemekleriyle her günü birlikte yaşadık. Timur midesinden ağır hastalık geçirmiş, midesinin nerdeyse tamamını almış, yemek borusuyla, ince bağırsağını nerdeyse uc uca bağlamıştı tıp..Bağırsak ucundan bir mide yaparak. O çok dikkatli yiyordu, ama çocukların o neşeli iştahına da uyuyordu.Orda bir mucize oldu, işte.. Bir akşam üzeri Timur Baba "" dedi ve girdi.."Korkma!Sana ne dil uzatır ne de el kaldırırım, Gözümü kan bürümüş diye benden çekinme:Nasıl birden düşerse bir ağaca yıldırım Beni baştan aşağı çarpar o lahza inme." Bittiğinde büyülenmiş gibi oldum.." dedim.. Aldık.. Turnedekiher konsere "" gibi indi, "..Ve yıktı geçti salonları..Sanat konusunda iki büyük gururum vardır..Biri, Timur'un İnme'si, benim evimde bitti ve ilk ben dinledim dünyada..İkincisi, Sezen /Onno, "" gece yarısı sabaha doğru bitmiş. Sezen aradı, telefonun çıngırak sesi ile, "" diye heyecanla uyandım.Sezen "" dedi..Dinledim, o saatte öldüm. Daha büyük gurur ne olur ki, hayatta?.Timur'un İnme'si bende indi yani!.

*

Burada durdu parmaklarım gine..

"Yemem diyenden kork" der ya eskiler..

Siz de "Yazmam" diyenden korkun..

Timur'la anılar o kadar çok, söylenecek, yazacak şey o kadar fazla ki..

Bir yazı daha lazım en azından.. O da yeterse.. Bu günlük burada kalsın..

Gökyüzüne baktığımda artık, süzülüp gelen beyaz güvercinde seni bulacağım Timur Baba.. Doğan Baba'yı benim için öp, oralarda..

Seni bana tanıttığı, bu hayal bile edilemeyecek anları, unutulmaz anıları yaşamama sebep olduğu için, nasıl teşekkür ettiğimi söyle..

***



Yalçın Granit!.



Birbiri ardına gelen her ölüm beni büyük bir hüzne boğarken, bir yandan da, ne kadar mutlu bir hayat yaşadığımı anlatıyor. Hayatı mutlu kılan şey, ona anlam veren dostluklar, arkadaşlıklardır..

Çok ama çok sevdiğim Yalçın Granit'in ölüm haberini aldığımda da aklıma gelen şey bu oldu..

Sadece Galatasaray'ın değil, Türk basketbolunun simge ismi Yalçın Granit arkadaşımdı benim yahu!.

Türk voleybolunun simge ismi Değer Eraybar, hem de nasıl arkadaşım, son yıllarda meslektaşımdı üstelik, Milliyet Spor'da..

Ya Türk Atletizmi'nin simge ismi Cahit Önel..

..Ve tabii, adı yeter.. "Kral" deyince bilirsiniz hemen Metin Oktay!.

Galatasaray ne kadar büyük kulüp ki, bu simgeleri yaratmış, Türk gençlerine hedef, idol armağan etmiş..

Sporda, sanatta yüzlerce sayabilirim size.. Ne mutlu bana, hepsi yakın dostum!.

Yalçın'la, Hasnun Galip'te tanıştık, yıllar yıllar evvel. Galatasaray Kulübü o tarihi binadaydı işte..

Bir İstanbul gelişimde, meraktan uğramıştım.

Meğer bir katında genişçe bir salonu sporculara ayırmışlar, gelip çalışsınlar diye.. Kulübün kullandığı açık hava sahası da hemen ordaki Galatasaray Lisesi bahçesindeydi..

Grand Court..

Binaya girdim, pat pat, top sesleri..

Spor muhabiriyiz ya.. Sese gittim.

Salon. Kapı açık. Girdim.. Yalçın.. Granit!.

Yenilmez Armada'nın kaptanı.. Orda tek başına çalışıyor. Dripling yapıyor. Bir duvara pota asmışlar, şut atıyor..

Basketbolu en çok yazan gazeteyiz ya.

O da benim adımı biliyormuş.

"Çalışmam bitiyor, az bekle bir çay içeriz" dedi. Nasıl gönül adamı..

Oturduk..

"Hemen her gün gelip burada tek başıma çalışıyorum" dedi. "Günde en az 500 şut atarım.. En az bir saat de dripling idmanı yaparım.." O zaman 30 saniye kuralı yok. "O kural çıktı ise, Yalçın'ın yüzündendir" diye çok düşünmüşümdür.

Galatasaray öne geçti mi, zorlu maçta, "Freze" derlerdi adına.. Oyunu dondurma yani.. Yalçın eline topu alırdı, hadi alabilirsen al.. İki elle nasıl driplingler yapar, nasıl feykler atardı.. 20 dakikalık devrenin 10 dakikasında oyun dondurduğunu bilirim. Hücumda da efsane.. Yakından tutarsan, feyk ve turnike. Uzaktan tutarsan şut.. İkisi de basket.. İki kişi tutarsan, bir kişi boş kalır takımda. Asist, o da basket..

Öyle silahtı Yalçın işte.. Fransa kaptı onu.. Devrin en büyük Avrupa takımı Fransız Racing transfer etti..

İşte o muhteşem Yalçın'ın sırrı, Hasnun Galip'te, benim evim salonundan az büyük bir yerde, antrenörsüz falan tek başına şut ve dripling çalışmalarıymış..

"En kıskandığım adam Turgay Şeren" dedi, çay içerken.. Genç Turgay da, daha o zamandan Galatasaray ve Milli Takım efsanesi.. Hayretle baktım, "Basketçi Yalçın, futbolcu Turgay'ı niye kıskanır" diye.

Güldü.. "Buraya antrenman için her geldiğimde kulüp bana 25 kuruş ödüyor" dedi. Tramvayla geliyor.

Tramvay da 10 kuruş. Masraf ediyor ya..

Peki, kıskançlık.. Turgay'a ise 1 lira ödüyormuş, kulüp muhasebesi, her gelişinde..

Basketçiye 25 kuruş. Futbolcuya 1 lira..

Işıklar içinde yat, Sevgili Yalçın..

Ona son zamanlarında çok iyi sahiplenen ve ne hayırlı bir evlat olduğunu kanıtlayan Ali Granit'e de, bir Yalçınsever olarak, teşekkürler..

***



Beyaz Güvercin!.



Süzülüp mavi göklerden yere doğru

Omzuma bir beyaz güvercin kondu



Aldım elime usul usul okşadım

Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım



Bembeyazdı tüyleri öyle parlaktı

Açsam ellerimi birden uçacaktı



Eğildim kulağına dur gitme dedim

Hareli gözlerinden öpmek istedim



Duydum avuçlarımda sıcaklığını

Duydum benden yıllarca uzaklığını



Çırpınan kalbini dinledim bir süre

Kavuşmak istedim onunla göklere



Ak güvercinin iri gözleri vardı

Güzelliğinden fışkıran bir pınardı



Soğuk sularından içtim serinledim

Çağlayan bir nehrin sesini dinledim



Belki buydu sevmek, hayat belki buydu

Işıl ışıldım gözlerim dopdoluydu



Bir name yükseldi sevinçten ve hazdan

Bir name yükseldi güzelden beyazdan



Uzattı sevgiyle pembe gagasını

Birden öğrendim hayatın manasını



Sevgiyi sende bulmak varmış

Seninle bir çift güvercin olmak varmış



Süzülüp mavi göklerden yere doğru

Omzuma bir beyaz güvercin kondu



Aldım elime usul usul okşadım

Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım



Ümit Yaşar Oğuzcan

***



Tebessüm

Paraya yön vermek için Okullar bitirmenize gerek yok. Minibüste şoför arkasına oturun yeter. (Teşekkürler Utku Gürtunca)



Sevdiğim Laflar

"İnsan ne taşıyorsa, dünyaya bakınca onu görür." Goethe