Evet, evet!.. İki resim.. İkisinde de resim altı yok. Çünkü gerek yok.. Çünkü ikisini de tüm Türkiye zaten biliyor. Dünya birini çoktan ezberledi. Ötekini de ezberleyecek..

Bunlar unutulmaz resimler.. Bunlar Konuşan Resimler.. Simgesel, ikonik resimler.. Hani "Bir resim bin kelimeye değer" derler ya.. Bunlar milyon kelime ifade ediyor, "İnsan"a..



Bu yüzden ben, tek satır yazmıyorum. Sadece düşünün istedim..

Bu iki resme bakın ve.

İnsanı, insanlığı düşünün!.



***



Uyan!..



Gün ışığı çilemeye başladı başucunda

Denizler bir mavilik edindi günden

Seher yeline uyup kuşlar yerinden uçtu

Bu türküyü dinlemeyecek misin

Hadi uyan



Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın

İlkyazlar sıcağı biriksin yüreğine

Yoksul olsan da uyan

Garip olsan da uyan



Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için

Madem ki iyisin, iyiyi yaşatmak için

Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için

Hadi uyan



Denizi dinle, yaşamak desin

Toprağı dinle, barışmak desin

Göğü dinle, sevişmek desin

Bir plak konmuş gibi gramofona,

İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü

Uyan diyor uyansana

Hadi uyan





Sevdiğim uyan

Ne olur uyan!



Metin ELOĞLU

***



Bugün köşemi sadece iki fotoğrafla kapatmaya karar vermiştim.. O fotoğrafları seçtim, yerleştirdim ve sayfamı kapadım ki, telefonuma sevgili kardeşim Zeynep Özyılmazel'den bir not düştü..

"Günün şiiri" diyordu.. Metin Eloğlu, ki çok severim.. Ama bu dizelerini okumamışım, nasılsa..

Gerçekten günün şiiriydi, hem de nasıl..

Bir yandan pandemi.. Bir yandan deprem.. Bir yandan terör.. Yetmezmiş gibi bir yandan da siyasi boğuşmalar, bölünmeler arasındayken ulusum, Eloğlu'nun "Uyan" çığlığı nasıl güzel, nasıl anlamlı bir çağrıydı, İnsana.. İnsanlığa..

Her satırı, o iki resmi yan yana koyarak anlatmak istediğim her şeyi haykırıyordu, işte..

..Ve tesadüfe bakar mısınız?.

Eloğlu ailesinin soyu, Boyabat'ın Perinçek köyünden..

Dünyaya "Umut" simgesi, ikonu olan Elif bebeğin soyadı da, Perinçek!.

***

Sevgi!..

Hangi acı, sevginin verdiği acıdan daha soylu daha değerlidir?.

George Sand



İnsan...

"İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de."

Eflatun