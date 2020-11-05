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HINCAL ULUÇ
İnsanlık Tarihi’ne geçen iki resim!..

İnsanlık Tarihi’ne geçen iki resim!..

05.11.2020, Perşembe

Evet, evet!.. İki resim.. İkisinde de resim altı yok. Çünkü gerek yok.. Çünkü ikisini de tüm Türkiye zaten biliyor. Dünya birini çoktan ezberledi. Ötekini de ezberleyecek..
Bunlar unutulmaz resimler.. Bunlar Konuşan Resimler.. Simgesel, ikonik resimler.. Hani "Bir resim bin kelimeye değer" derler ya.. Bunlar milyon kelime ifade ediyor, "İnsan"a..

Bu yüzden ben, tek satır yazmıyorum. Sadece düşünün istedim..
Bu iki resme bakın ve.
İnsanı, insanlığı düşünün!.

***


Uyan!..

Gün ışığı çilemeye başladı başucunda
Denizler bir mavilik edindi günden
Seher yeline uyup kuşlar yerinden uçtu
Bu türküyü dinlemeyecek misin
Hadi uyan

Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın
İlkyazlar sıcağı biriksin yüreğine
Yoksul olsan da uyan
Garip olsan da uyan

Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için
Madem ki iyisin, iyiyi yaşatmak için
Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için
Hadi uyan

Denizi dinle, yaşamak desin
Toprağı dinle, barışmak desin
Göğü dinle, sevişmek desin
Bir plak konmuş gibi gramofona,
İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü
Uyan diyor uyansana
Hadi uyan


Sevdiğim uyan
Ne olur uyan!

Metin ELOĞLU

***


Bugün köşemi sadece iki fotoğrafla kapatmaya karar vermiştim.. O fotoğrafları seçtim, yerleştirdim ve sayfamı kapadım ki, telefonuma sevgili kardeşim Zeynep Özyılmazel'den bir not düştü..
"Günün şiiri" diyordu.. Metin Eloğlu, ki çok severim.. Ama bu dizelerini okumamışım, nasılsa..
Gerçekten günün şiiriydi, hem de nasıl..
Bir yandan pandemi.. Bir yandan deprem.. Bir yandan terör.. Yetmezmiş gibi bir yandan da siyasi boğuşmalar, bölünmeler arasındayken ulusum, Eloğlu'nun "Uyan" çığlığı nasıl güzel, nasıl anlamlı bir çağrıydı, İnsana.. İnsanlığa..
Her satırı, o iki resmi yan yana koyarak anlatmak istediğim her şeyi haykırıyordu, işte..
..Ve tesadüfe bakar mısınız?.
Eloğlu ailesinin soyu, Boyabat'ın Perinçek köyünden..
Dünyaya "Umut" simgesi, ikonu olan Elif bebeğin soyadı da, Perinçek!.

***

Sevgi!..
Hangi acı, sevginin verdiği acıdan daha soylu daha değerlidir?.
George Sand

İnsan...
"İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de."
Eflatun

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