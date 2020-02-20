Hürriyet'ten söz edeceğimi anladınız tabii, başlığa bakıp.. Amma..Önce iğneyi kendimize batırarak başlamam gerek.. Gördüğünüz resim dünkü Sabah Spor Sayfasından alındı.. En tepedeki dört sütuna manşet haberin fotoğrafı bu..Alt başlık da şöyle.."Galatasaray Camiası'nın bir araya geldiği dernek açılışında Faruk Süren, başkan Mustafa Cengiz'in kendisine uzattığı eli sıkmadı."Haberin yanında iki posta pulu büyüklüğünde bu fotoğraf var. Resim altı falan yok. İçindekileri görmek de pek mümkün olmadığından, resim üstüne yazmak zorunda kalmışlar, Faruk Süren ve Mustafa Cengiz'in isimlerini.. Yani resim görünmesin diye her şey yapılmış sanki.İnternete girdim.. O fotoğrafı ""de buldum ve buyrun ben size kocaman sunuyorum ki, iyice görün ne var, o resimde..O, tatlı bir sohbete dalmış, birbirlerine gülerek bakan insanlar içinde, elini uzatan ve uzatılan eli sıkmayan iki Galatasaray Başkanı var mı sizce?.Gerilim'in ""si var mı?.Faruk ve Mustafa Başkanların birbirlerine nasıl gülerek baktıkları açıkça belli olmuyor mu?Haberi Mehmet Özcan kardeşim yazmış..Demek ordaymış.. Peki Mehmet Kardeşim, sen nasıl Galatasaray muhabirisin ki, bulunduğun yerde böyle bir "" olay olur da, sen gidip bu olayın kahramanlarıyla konuşmaz, mesela Faruk Süren'e "" diye sormazsın?. Niye Mustafa Cengiz'e "" demezsin mesela..Elini, dilini bağlayan mı var?. Sordun, yazdın da haberin sansür mü edildi ve bu hale çevrildi?.Bak ben, o pul gibi resme bakınca bile bir şeyler gördüm ki hemen internet Sabah'ını tıklayıp o fotoğrafı buldum. Bakar bakmaz da Faruk Süren Başkanı telefonda buldum.. Yani, ben ofisimde otururken ulaştım, senin yanında dururken bulamadığın Faruk Başkana..İşte Faruk Süren'in dedikleri..Hadi buyrun burdan yakın..

*

Şimdi gelelim Fener Sözcüsü Hürriyet'e..Bu satırlar aynen ondan alındı. Pazartesi günkü spor sayfalarından..diye manşet.da alt manşet.Ali Naci Küçük adlı muhabire Fatih Terim kafasındaki üç planı izah etmişmiş ..İşte o haberden satırlar..Eleştiri oklarının hedefindeki Belhanda'ya birşans daha verilecek ve ortada Lemina'nın yerineoynayacak."Yani palavranın bu kadarına pes..1. Fatih Terim hele derbi öncesi kafasındaki planları en yakın dostları ile bile paylaşmayacak kadar ketum bir insandır. Hani "" adaşı, Sultan Fatih gibi..Nerdeki böyle ismi bile az bilinen (Hürriyet'i 40 yıldır her satırına dek okuyan ben bilmiyordum) bir muhabiri karşısına alıp böyle detaylı bilgi verecek ki, Ersun Yanal da tüm hazırlıklarını, ona göre yapsın..2. Belhanda ile Lemina ayni tip futbolcular mı?., hiç düşündün mü?.3. "" ne demek?. Fatih TerimBelhanda'ya bir değil, bin şans verdi, ama adam kullanamadı. Geçen haftaki Alanya kupa maçında son 10 dakikada oyuna soktu, orda bile hocayı çıldırttı.Öyle çıldırttı ki, Malatya lig maçında yüzüne bile bakmadı..Şimdi hem de Kadıköy'deki Fener derbisinde ilk 11'de çıkarıp, camiaya karşı intihar edecek öyle mi?.O zaman bu haber niye yazılır?.Zarf atmak için.. Gazetecilik dilinde böyle palavra, ama içten gelen bir isteği duyuran hayali haberlerin adı ""tır..Hürriyet'in en büyük arzusu, Galatasaray'ın Belhandalı 11'le sahaya çıkması..Öyle olursa, sadece Galatasaray 10 kişi değil, Fener de 12 kişi oynar, biliyorlar.Belhanda'yı ilk 11'de gören, Galatasaray tribünü bölünür, heyecanını kaybeder, dağılır. Onu da biliyorlar.Bunlar da Fener'in ekmeğine yağ sürer.Yani Belhanda, aslında Terim'in "" değil, Fener'in ve sözcüsü Hürriyet'in "" planı..Bu yazı da o planın zarf atması ve algı operasyonu..Bir şey diyeyim mi?. Amacına ulaştı bile.. Florya kulislerinde şimdi ne düşünceler, ne endişeler dönüyor, ne içsel fırtınalar kopuyordur..

*

Bugün derbi öncesi Galatasaray düşüncelerimi yazacaktım. Bakın neler yazdım.. Daha doğrusu zorla yazdırdı, benim medyam..

Neyse ki, vakit var.. Artık yarına.. Hem bu satırları yazarken Fener Başkanı Ali Koç "Derbiye özel" düzenlediği basın toplantısını henüz yapmamıştı.

Yarın sabah onları da okumuş olarak, bilgisayar başına otururum, daha da iyi olur.

***



Efsane!..



Öyle yapmış, Serkan Müdürüm, bu akşam saat 20.00'de aSpor'da başlayacağımız "Kale Arkası"nın, şu sıralar ekranlarda dönen anonsunu..

"Efsane Program!." Valla sizi bilmem ama, benim için öyleydi gerçekten.

1994 yılında, vurulmuşum. Ayağımdaki alçıyla yatıyorum hastanede.. Bir gün kapı açıldı. Erman Hocam'la, ışıklar içinde yatsın, dost, hem de nasıl dost, kardeş, hem de nasıl kardeş ve "televizyoncu" hem de nasıl televizyoncu Kenan Onuk odama girdiler.

Yanlarında bir koca teyp.. Bugünün gençleri bilmez.

Bant kayıt cihazı..

"Hıncal Ağbi'ye moral vermemiz lazım" demiş Kenan.. atv spor müdürü o zaman..

Harika programlar icat etmiştir.

Unutamadıklarımdan 90 Dakika, Yaşamdan Dakikalar hep onun kafasından çıkmadır.

Maçlardan pozisyonlar seçmiş Kenan.. O bantta toplamış.. Erman Hocam'a, "Şimdi hastaneye gidip oynatacağız. Hıncal Ağbi ile sen de yorumlayacaksınız" demiş.

Teybi odamdaki televizyona bağladılar ve "Efsane" öyle başladı.

Erman'ın futbol, benim gazetecilik yıllarım Ankara'da çakışır. Ben stoper oynayan Erman'a "Kazma" derdim. Öyle sertti. Ama arkadaştık. Sonra hakem oldu. Ülkenin en iyi hakemlerinden biri oldu..

Kale Arkası da onu efsane yaptı. Televizyon Efsanesi.. Gerçek bir TV Yıldızıydı Hocam..

Öyle ki "Tek otorite" oldu, futbolda..

Maçtan sonra konuşan teknik direktörler, başkanlar, yöneticiler, futbolcular bile "Bakalım akşam Erman Hoca ne diyecek bakalım ama, bana göre.." diye konuşur hale geldiler..

Erman Hoca, "Söze noktayı koyan adam", Kale Arkası "Tüm tartışmaları bitiren program" oldu.

Bu defa elimizde görüntü yok ne yazık ki?. Bizimki futbol sohbeti olacak.. Geçen haftanın ışığında bu haftaya bakış gibisinden..

Bu hafta mesela 3 derbi var..

Fener- Galatasaray bir. Beşiktaş- Trabzon iki.. Sivas- Alanya üç.. İlk 7'deki takımların altısı birbirleriyle karşılaşıyor yani..

Hoş bir sohbet olacak gibi geliyor bana..

***



Nerden çıktı bu?.



"Bu" dediğim Lucescu..

Ülkeme söven bu "çirkin" Rumen'e ne bitmez tükenmez aşk varmış, en "milliyetçi" sandığım kişi ve kurumlarda..

Hem de Beşiktaş.. Bu ülkede "Milli Takımı Temsil Hakkı"na ilk ve tek sahip olan kulüp.. Bu yüzden armasında Ayyıldız taşıyan tek kulüp..

Hem de Sergen Yalçın gibi bir Beşiktaş çocuğunu hoca yaptıktan sonra, tepesine Demokles'in Kılıcı gibi bir "Luce" asmak için, herifin ayağına gidip, Beşiktaş Futbol Takımının başına, Ali Koç'un Comollisi gibi getirmek istiyorlar..

Kendinizi Sergen'in yerine koyun da bir düşünün..

"Sen bu ağırlığı tek başına kaldıramazsın. Onun için tepede Luce olacak.." Bu bir.. İkincisi..

Luce orda durdukça, Sergen nasıl kendini güvende hisseder?. İşler biraz iyi gitmedi mi, "Luce hazırda nasılsa" gelmez mi, herkesin, tabii Sergen'in de aklına..

Çebi Başkan, Ortalık daha da karışmadan, bu "Luce" belasını kesip at.

***



Sevdiğim Laflar

" Başkalarının ayıbını senin önünde sayıp döken, senin ayıbını da mutlak başkalarına söyleyecektir."

Şadi Şirazi



Tebessüm

Kız arkadaşın matematiği..

Problemleriniz artar.

Paranız eksilir.

Dostlarınız bölünür.

Kalp ağrılarınız çarpılır.