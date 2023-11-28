ERMAN TOROĞLU

Orta sahalar yol geçen hanı gibi

İki takım da çok fazla pres yapmadı. Hem Sivas hem de Trabzonspor çok geniş alanda futbol oynamaya çalıştı. Oynadıkları futbol yorumu da aynıydı. Hiç pres yapmadan rakiplerine orta alanda yol verdiler. Bunun için de iki takım da rahat rahat orta sahayı geçip defansın üzerine gittiler. Ve böylece bol bol gol oldu. Seyirci açısından güzel maç mıydı? Evet çok gol vardı. Peki futbol oyununun olmazsa olmazları var mı? Hayır, çok az... Sivasspor üç golü de attığı şutla buldu. Trabzonspor ise organize ataklarla, araya top yaparak golleri attı.

Futbolda ikisi de var… Hangisini kabul edersiniz? Böyle soğuk bir havada, bu mevsimde 4 Eylül Stadı'nın zemini futbol oynamaya müsait. Türkiye'de günlük güneşlik şehirlerdeki diğer statların zeminine baktığımızda güzel bir olay. Ama maalesef yine Sivas seyircisi takımına sahip çıkmıyor. 'Hava soğuktu' diyebilirler… Ancak ben Sivasspor seyircisinin hava güneşli olduğunda da stada ne kadar gittiğini gören biriyim. Sivas, bu imkânlara rağmen senelerce ligde iyi mücadele eden bir takım. Yönetim olarak da iyi idare edilen bir kulüp. Ama maalesef seyircisi bunun hakkını vermiyor.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan'a fazla iş düşmedi. O da büyük bir hata yapmadı. Sahada mücadele eden futbolcular da oldukça iyi niyetliydiler ve hakeme yardımcı oldular diyebiliriz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın