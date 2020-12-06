ERMAN TOROĞLU

İyi niyetli hakem

Fatih Terim geçen haftaki kadroyla devam etti. Doğrusunu da yaptı. Gençlerle Feghouli iyi bir uyum içine girdi. Galatasaray ilk yarı rakibe pres yaparken kararsızdı. Bazen iki bazen üç kişiyle yaptılar ve gereksiz kendilerini yordular. Hatayspor ilk 20 dakika Galatasaray'ın üzerine bayağı iyi geldi ama son topu kullanamadılar. Ne de olsa acemilik.

Diagne'nin attığı gol hem Feghouli'nin hem de kendisinin yaptığı iki hareket kalite kokuyordu. Ama Diagne daha kolayını iki kere yapamadı.

Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk güven vermiyor. Arkadaşları bu kadar iyi çalışırken amatör futbolcu hataları yapıyor. Yan topa çıkacaksan, herkesi ezip yumruğu vuracaksın. Hem yandan hem cepheden gelen toplara çıkarken defansınla uyumlu olacaksın. Zaman zaman 'Kararsız Kasım'ı oynuyor.

Diagne sahada gol atmaya çalışıyor Falcao ise İstanbul'a geldi çocuk yapmaya çalıştı, yaptı da… Kendine faydalı oldu da Galatasaray'a bir türlü olamadı. Büyük ihtimalle Muslera, Falcao'dan evvel sahalara dönecek.

Hatayspor iyi mücadele etti ama güçleri bu kadardı. Anadolu'dan gelip büyük takımlardan puan alacaksan en az bir hatta iki gol atman lazım yoksa sahadan çıkamazsın.

Hakem, iyi niyetle yönetti. Yalnız ilk yarıda bir pozisyon var. Ceza alanı içinde top Hataylı oyuncunun koluna geldi. Bu pozisyonda hakemin işi zor. VAR da devreye girmedi. Demek ki Mete Kalkavan pozisyonu öyle gördü. Benim seyrettiğim kadarıyla net penaltı.

Galatasaray geçen hafta kadar iyi oynamasa da sonuca gitmeyi bildi. Tüm eksikler döndüğünde daha da kuvvetli olacaktır.

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