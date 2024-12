İRAN'IN Çin ile yakınlığını, kurduğu stratejik ortaklığı çok sık buraya taşıdım.

İKİ ülkenin ne kadar yakınlaştığını BATI'da ayrıntılarıyla bilen yoktu.

Tahran'ın Şİİ ideolojisiyle oluşturmaya çalıştığı iklim, İsrail karşıtlığı, HAMAS-HİZBULLAH'a verdiği destek hedef olması için yeterliydi.

Çin ile "ETLE TIRNAK" oluşu ise BATI KAMPI açısından KIRMIZI ALARM anlamına gelmekteydi...

Peki Suriye? Gelin bugün ona bakalım...

Yine ARŞİVLERE yüklenerek ilerleyelim...

Önemli ip uçları var çünkü...

Geçtiğimiz yıl dünya liderleri 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a akın ederken, Rusya ve Çin'in trafiği başkaydı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'ya dört günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Çin ise 19. Asya Oyunları çerçevesinde birçok ülkenin liderini ağırladı.

19 yıllık bir aradan sonra Beşar Esad ve eşi Esma Esad da Çin'e gidenler arasındaydı.

Çin, ARAP BAHARI'nın Suriye'ye gelmesinden sonra Batı'dan daha farklı bir duruş sergiledi. 2012'de Şam'a bir temsilci gönderdi.

Sorunların barışçıl yollarla çözülmesini istedi. Esad'ı ikna etmeye çalıştı. 2011 ve 2012 yıllarında Rusya'yla birlikte BM Güvenlik Konseyi'nde ŞAM'ı kınayan ve Esad Yönetimi'ne yönelik tedbirler alınmasını öngören karar tasarılarını veto etti. Esad, Pekin'in Suriye'ye yönelik politikasını hem Batı'ya hem de iç kamuoyuna karşı koz olarak kullandı. Doğal olarak... Elindeki aygıtlarla "Şam, Moskova, Tahran ve Pekin'le Batı hegemonyasına karşı birlikte mücadele ediyor" mesajını verdi. Bu da anlaşılırdı...

Esad, 2013'te Şi Cinping tarafından ilan edilen YENİ İPEK YOLU'na taraf olmak istediğini açıkladı.

Çin'e "Gelin limanlarımızı yollarımızı yapın. Ülkemizi inşa edin" dedi. Ancak durum karışıktı. Batı'nın yaptırım uyguladığı bir ülkeye yatırım yapmak çok akıllıca olmazdı. Rusya'nın Suriye'de savaşa dahil olmasıyla işin ritmi değişti. Çin, Suriye'ye başka gözlükle bakmaya başladı. Cinping, 2016'da Özel Temsilci atadı. Savaşın sona erdirilmesi amacıyla diplomatik girişimlerini artırdı.

Dönemin Dışişleri Bakanı Velid Muallem, 2017'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile New York'ta bir araya geldi. BİR KUŞAK BİR YOL İÇİN ISRARINI

SÜRDÜRDÜ. 2019'da Muallem Pekin'i ziyaret etti.

Wang Yi de, 2021'de 10 yıllık bir aradan sonra Şam'a geldi.

Çin SURİYE'yi ayağa kaldırmayı kafasına koymuştu.

Bunu Rusya'nın da İran'ın da yapamayacağını çok iyi biliyordu. Pekin yönetimi Putin'in savaşa dahil olmasından sonra ESAD'I KAZANAN OLARAK

GÖRÜYORDU... Adımlarını buna göre atıyordu... Çin, ORTADOĞU'ya gelişini SURİYE üzerinden zirveye çıkaracaktı. Hedefleri vardı...

Şam 2022'de imza atarak İPEK YOLU'nun yeni oyuncusu oluyordu...

Cinping, Riyad ile Tahran arasında arabulucu rolü üstlenerek tam gaz devam ediyordu... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da ağırlayıp bölgenin yeni "ABİSİ" olduğunu ilan eder hali vardı. İsrail ile Filistin arasında da BARIŞ için yol aramayı ihmal etmiyordu.

Trafik böyle akarken geçtiğimiz yıl 21 EYLÜL'de Cinping, ESAD'a "Air China" dan özel bir uçak tahsis etti. Esad, ailesi ve çekirdek kadrosuyla Asya Oyunları'nın gerçekleştiği Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'ya uçtu.

AÇILIŞTAN önce de CİNPİNG ile bir araya geldi.

İki ülke arasında "Stratejik Ortaklık" kuruluyor ve bu ilan ediliyordu. ÇİN açıkça "SURİYE'ye yapılan dışarıdan saldırıların karşısındayız. Esad'ın yanındayız" diyordu. Çin'in Şam Büyükelçisi Şi Hongvey, "22 Eylül Çin-Suriye ilişkileri için tarihi bir gün" mesajını paylaşıyordu.

Pekin, atılan adımları BATI EGEMENLİĞİNE KARŞI İŞBİRLİĞİ olarak görüyordu.

İki başkent de Rusya'nın UKRAYNA ile boğuştuğunu Amerika'n��n ise bölgede daha fazla kalamayacağına yatırım yapıyordu...

Esad, Cinping ile görüşmesinden sonra Çin'in CCTV televizyonuna "Çin'in son on yılda oynadığı büyük rolden istifade ettik. Çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirdik" diyecekti...

ESAD, AIR CHINA'dan gelen uçakla Çin'e gidiyor ülkesine döndükten hemen sonra ise 7 EKİM'de HAMAS SAHNE ALIYOR, İSRAİL'e baskın düzenliyordu. Büyük sarsıntı meydana getiren bu operasyondan sonra NETANYAHU silaha sarılıyor, katliamlara imza atıyordu... Binlerce masum insan hayatını kaybediyor, Tel Aviv durmuyordu. Bu siyasi zelzelenin devamı olarak HTŞ'yi, Ahmed el Şara'yı yani COLANİ'yi görüyorduk.

KÜRESEL TERCİHİN YANLIŞLIĞINDAN dolayı ŞAM düşüyordu.

Esad da Cinping de gerçeği göremiyordu. Oluşan iklimi doğru okuyamıyordu. Tarihin yanlış tarafında yer alıyorlardı.

Temmuz'da yapılan NATO ZİRVESİ'nin sonuçları doğrudan RUSYA ve ÇİN ile ilgiliydi. İlk kez ÇİN RUSYA'ya silah tedarikinde bulunmakla suçlanıyordu.

Pekin inkar da etse durum değişmiyordu. ESAD'ın düşmesi üzerinden okunan gelişmeler aslında RUSYA ile ÇİN'in bölgeden atılmasıydı.

Burada ANA AKTÖR, ANA GÜÇ TÜRKİYE'ydi.

Bir anlamda NATO'nun en büyük ikinci gücü olarak tarihi değiştiriyordu.

Değişik bakış açısıyla SURİYE artık NATO toprağıydı... Doğal olarak söz hakkı Ankara'da olacaktı. Çin'i de Rusya'yı da İran'ı da bölgeden kovan TÜRK AKLIYDI. Başkan Erdoğan'dı...

Yaşananlara COLANİ- HTŞ-SMO-YPG-HAMAS-HİZBULLAH üzerinden bakmak yeterli değildi.

BÜYÜK SAVAŞIN BÜYÜK TARAFLARI OLURDU... TÜRKİYE BÜYÜK SAVAŞI SONUÇLANDIRAN GÜÇ'tü... Gerisi detay...

7 Ekim saldırısı, Esad ve ortakları için sonun başlangıcıydı. Özellikle olan biteni anlayan birinin bunları CHP'ye anlatması gerekiyordu... Fazlasıyla ihtiyaç duydukları ortada...