İSRAİL istihbarat örgütü MOSSAD'ın HİZBULLAH'a yaptığı saldırı manşetlerde.

Herkes işin arka planını merak etmekte. Doğal...

Filmlere konu olabilecek bir hazırlık ve sonuçla karşı karşıyayız. İlişki AĞI derin ve GİZLİ. Dün de yazdığım gibi ismi ortaya atılan tüm ŞİRKETLER TEK KİŞİ üzerinden yürüyordu ve hepsini kuran kurduran MOSSAD'tı.

HİZBULLAH

"yağmurdan kaçarken doluya tutulsun" diye bir AĞ inşa edilmişti.

ABD medyası da bugün şirketlerle ilgili yazdığım çizgiye park ediyordu.

Öncelikle ortada büyük bir yalan vardı. Bunun kaynağı TAYVANLI şirketti. İlk düğme oradaydı!

Tayvanlı şirket Gold Apollo kendi imzalarıyla, kendi isimleriyle ÜRETİM YAPMA hakkını BAC isimli bir şirkete teslim ediyordu.

Böyle TEKNİK konularda arada çok etkili biri ya da birileri olmalıydı.

ASLA ve KAT'a bir şirket, üretim hattı olmayan bir kuruluşa DEVİR TESLİM yapmazdı. Mümkün değildi.

Ayrıca Tayvanlı şirketin arşivine girilip bakıldığında en büyük müşterilerinden birinin gariptir FBI olduğu ortaya çıkıyordu. Şirketin Amerika ile yakın bağları vardı. Orduyla da...

Açalım...

Tayvanlı şirket bir baskı sonucu markasını üretimini devir ettiğini söylüyordu.

Başlama noktası burasıydı.

Bundan sonra tüm dünya medyası BAC isimli BUDAPEŞTE'deki kağıt üzerinde var olan şirkete yönlendiriliyordu. Evet BAC diye bir şirket vardı. Belirli bölgelerde ürün satışları için GOLD APOLLO markasını kullanma yetkisine sahipti. Ayrıca ürünlerin tasarımına da karar veriyordu! TASARIM demek BOMBA demekti!

BAC Consulting 2022 mayıs ayında limited şirket olarak tescil ediliyordu. Aynı yıl şirket 725.000 dolar gelir elde ediyordu.

Bir sonraki yıl ise gelir 593.000 dolar civarında gerçekleşiyordu. Şirketin tek çalışanı olan CEO'su da kendisini doktora derecesine sahip stratejik danışman ve iş geliştiricisi olarak tanımlayan Cristiana Bársony-Arcidiacono'du.

Kadının isminin BAŞ HARFLERİ, BAC'ı oluşturuyordu!

Şu an için emin olduğum bir BAĞ kuramasam da ARCIDIACONO AİLESİ'nin ayak izleri derinlere gitmekteydi.

AİLEDE PİLLER konusunda uzmanlaşmış çok isim vardı! Bir de Cristiana Bársony- Arcidiacono, çok kritik okul olan, mottosu "BİLGİ GÜÇTÜR" diyen SOAS University of London'dan mezundu!

Devam...

Gizemli kadın Cristiana Bársony-Arcidiacono'nun Earth Child Institute ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda da görev aldığı ileri sürülmekteydi.

BAC burada bir paravan olarak kullanılmaktaydı.

Tayvan'dan yola çıkan BOMBA AĞ, BAC üzerinden Budapeşte'ye oradan da Sofya'ya iniyordu. Ve asıl organizatör AVUSTURYA'daki BAC'ın görünmeyen yüzü olan isimdi. MOSSAD'ın kurduğu tüm şirketlerde WEB siteleri birbirine benziyor ve sadece TEK KİŞİ muhatap olarak bulunuyordu. İletişim bilgileri de gizliydi. Hizbullah'ın güvenmesi için önce yol düşünülüyor, sonra da güvenle taşlar yerine konuyordu.

BAC Consulting'den yola çıkınca yine 2022'de kurulan SOFYA'daki Norta Global Ltd'ye gidiliyordu. Bu da mahalle arasında bir oluşumdu!

Bina yoktu aynı adres üzerine kayıtlı 196 şirket bulunmaktaydı! Kağıt üzerinde proje yönetimiyle uğraşıyor, ancak hiçbir şey üretmediği biliniyordu.

Turistlerin uğrak yeri olan VİTOŞA BULVARI'nda küçük bir daire, şirketin merkezi olarak göze çarpıyordu. Burada da iletişim kuracak isim bulmak mümkün değildi! Şirketin sahibi bir NORVEÇLİ gözüküyordu.

Bir adım daha ileri gidelim...

HİZBULLAH adına bu satın almayı ve pazarlıkları yapan iki isim, geçtiğimiz aylarda ROMA'da MOSSAD elemanı olduklarını bilmediği isimlerle masaya oturdu. Pazarlıklar orada bitti. Budapeşte- Sofya öne çıkan duraklardı.

Ancak işin bitirileceği yer VİYANA'ydı.

Hizbullah yetkilileri ise bu karışık tablodan "GÜVENDE" oldukları sonucunu çıkarttı. İsrail için GOLD APOLLO markalı bir çağrı cihazı yapmak hiç zor değildi. Zaten BAC'ın gelir kalemlerini yani üretimini ve kağıt üzerindeki kazancını sağlayan MOSSAD'tı.

Bu da ROMA'da masaya geliyordu. HİZBULLAH'ı İKNA İÇİN...

Dün de yazdığım gibi HİZBULLAH alış-verişin peşine düşüyor ve içindeki işbirlikçileri arıyordu. Bu nedenle SATIN ALMA ile LOJİSTİK sorumluları acilen göz altına alınıyordu!

MOSSAD'ın HİZBULLAH içindeki adamları, ÇAĞRI CİHAZLARI için KIRMIZI ALARM yolluyor ve bombaların patlaması öne çekiliyordu.

ERKEN hamle yapan İSRAİL de HİZBULLAH içindeki iletişimi kopardığı için KARADAN sonuç alabilecek operasyonları değerlendiriyordu.

BAC da Norta Global Ltd de bu cihazları üretecek bir altyapıya sahip değildi. Hiç de olmadı. Avusturya'daki MOSSAD çalışanı tedarik konusunu çözüyordu.

Büyük ihtimalle İSRAİL ürettiği cihazları ROMA'daki pazarlıklara sadık kalarak Gold Apollo markasıyla istenilen yerden teslim ediyordu...

Dün de yazdığım gibi aslında saldırı 7 EKİM'in yıldönümünde yapılacaktı. Amaç HAMAS ve Hizbullah'ı TAMAMEN ORTADAN

KALDIRMAKTI. Bu nedenle saldırıların şiddeti de yöntemi de farklılık gösteriyordu... Belli ki çok sürpriz adımlar atılacaktı.

İzleyelim bakalım...