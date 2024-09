TÜRKIYE'NİN DERİN ABD ile ilişkilerini anlatan üç önemli haber vardı. Dün ajanslar geçti.

Biri PESKOV'un açıklamalarıydı.

Kremlin sözcüsü, "Amerika, alenen Türkiye'ye baskı uyguluyor. Doğacak ekonomik sonuçlarla ilgili korkutuyor" dedi. Olur mu?

Olur, net...

İkinci haber ise İngiliz Financial Times'tan geliyordu.

Gazete, "Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'a gerçekleştireceği gezide Fortune 100 listesinde yer alan 20 şirketin yöneticileriyle görüşecek" satırlarına yer ayırıyordu. Erdoğan, 23 Eylül'de yuvarlak masada 20 Amerikan şirketinin önemli isimleriyle buluşacaktı. Aralarında JP MORGAN ve Goldman Sachs da vardı... Bu iki haberin de önemli detayları vardı. Derine inmeye gerek yoktu.

Aynı kulvardan devam edelim.

Daha önce de sık sık yazdığım gibi Türkiye'nin dünyadaki yerini, konumunu, koordinatını belli edecek adımlar vardı. Bunlardan biri de OSMAN KAVALACAN ATALAY-SELAHATTİN

DEMİRTAŞ gibi isimlerin davalarıydı. GEZİ ve KOBANİ olaylarını kapsayan bu üç dava Amerika ve Avrupa ile ilişkilerin tonunu göstermesi açısından önemliydi.

Açalım konuyu...

Haberin flaş kısmını hemen paylaşalım... CLOONEY ÇİFTİ Osman Kavala DAVASINA müdahil oluyor... Avrupa Konseyi önümüzdeki hafta Kavala görüşmelerine devam edecek. Clooney Vakfı'nın da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar Osman Kavala davasına müdahil olacak...

Detaylara girelim...

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen iş insanı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde açıklanıp 11 Temmuz 2022 tarihinde onaylanan kararın icra süreci bir kez daha masaya geliyor.

Konu 17-19 EYLÜL'de bir kez daha değerlendirilip KARARA varılacaktı. Yani Başkan Erdoğan'ın Amerika gezisi öncesinde...

Kavala'nın, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde bir DOSYASI var. Ancak KAVALA, Türk mahkemeleri önünde kesinleşmiş yargı kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) birçok maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 18 Ocak 2024 tarihinde ikinci kez AİHM'ye gitti... İşte bu ikinci adım için Türkiye Barolar Birliği, İfade Özgürlüğü Derneği, Human Rights Watch, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Amerikalı aktör George Clooney ve avukat eşi Amal Clooney tarafından kurulan Clooney Vakfı gibi kuruluşlar da bu ikinci davaya müdahil olmak için AİHM'ye başvuruda bulundu.

Clooney Vakfı hızla "EVET BUYURUN" cevabını aldı.

Osman KAVALA için BATI bastırıyor ve "Bir an önce serbest kalmalı" diyordu. Yani AİHM ile Ankara ters düşüyordu.

AVRUPA'da verilen kararlar burada karşılık bulmuyordu.

Tahliye gerçekleşmiyordu. Direnç sürüyordu. CHP lideri Özel, Avrupa Parlamentosu'nda "SAAT KAÇ?" diye sorsam "Sen önce Kavala'yı çıkar" cevabı aldığını belirtiyor, MHP lideri Bahçeli de buna tepki gösteriyordu.

Bahçeli, "Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Sayın Özel saati merak ederse bana sorabilir, köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım" diyordu.

Devlet Bahçeli'nin bu konuda oldukça fazla çıkışa imza attığı görülmekteydi. Bir keresinde Bülent Arınç'ı hedef alarak "Siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır'' ifadelerini kullandı.

Madalyonun bir de diğer tarafı vardı. AK PARTİLİ Tuğrul Türkeş "KAVALA'YI

ZİYARET

EDECEĞİM" diyerek büyük tartışma başlatıyordu. "Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim.

Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu" ifadelerini kullanıyor, MHP anında karşılık veriyordu. Abdullah Gül Bey de konu ile ilgili açık ve net konuşuyor, şunları söylüyordu:

Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır.

Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı...

Genel olarak bakıldığında AK PARTİ'nin önemli bir kısmı ile MHP tamamen AİHM kararlarının karşısındaydı.

Tutumlarıyla da bunu ilan ediyorlardı. CHP ve AK PARTİLİ bazı isimler ise KAVALA'NIN ÇOKTAN TAHLİYE

EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ

DÜŞÜNMEKTEYDİ. İşte içerideki bu türbülansa şimdi DIŞARISI daha büyük halka ile katılıyordu.

Amerikalı aktör George Clooney ve eşi Amal Clooney, CLOONEY VAKFI'nda öne çıkan marka isimler olsa da arka planda daha büyükler vardı! VAKFIN destekçilerine bakıldığında Bill ve Melinda Gates Vakfı, Microsoft, Versace Vakfı, Smith Aile Fonu, Amerikan Barolar Birliği ve Uluslararası Barolar Birliği de net olarak görülmekteydi. Yani iş iyiden iyiye büyüyordu...

Tam da Başkan Erdoğan'ın 20 AMERİKAN DEVİ ile yapacağı görüşme öncesi...

Peskov'u okuyunca bile Washington'un tavrının net olduğunu anlamak zor olmuyordu.

EKONOMİK GEREKÇELERLE baskı oluşturulduğu ortadaydı.

EKONOMİK gerçeklerin yanında bir de içerideki SİYASİ GERÇEKLİK vardı. KAVALA artık simge bir isimdi. Bu konu hakkında alınacak kararlar hem içerisini hem dışarısını bağlıyordu.

New York'ta "EKONOMİK RAHATLAMA İSTİYORSANIZ

BAZI ADIMLARI ATIN" diyeceklerini duymak için orada bulunmaya gerek yoktu.

2013, yani GEZİ'yle başlayan 17/25'le devam eden BÜYÜK KIRILMANIN YAŞANDIĞI

TARİHTİ! ARAP BAHARI ile başlayan fırtına liderlerin gitmesiyle, SURİYE'nin karışmasıyla, bölgenin altüst olmasıyla, KATAR'da nöbet değişimi ile sonuçlanıyordu.

KAVALA üzerinden alınacak KARAR da KÜRESEL ETKİLERİ beraberinde getirecekti.

2013 öncesine dönüş sinyali verilecek mi, verilmeyecek mi?

Verilirse yeni sayfalar açılırdı...

Kartlar yeniden dağıtılırdı.

NET... MESELE BU...

NOT: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP- Covington and Burling LLP- Crowell &

Moring LLP- Dan Schorr, LLCDebevoise & Plimpton LLP- DLA Piper- Gibson, Dunn & Crutcher LLP-Kirkland & Ellis- Orrick, Herrington & Sutcliffe LLPMcCann FitzGerald LLP- Morrison Foerster- Weil Withers Bergman LLP- Withersworldwide- Van Cauter Advocaten- Sygna Partners gibi çok sayıda önemli hukuk büroları da CLOONEY'lerleydi...