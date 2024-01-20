GELİN bugün ANKARA'nın da merakla beklediği ABD seçimlerine uzanalım. Daha erken. Sürprizlere çok fazlasıyla müsait bir hava var. Bugünden söz edelim. Bugünkü dengeleri ve planları masaya yatıralım.

Daha önce birkaç kez Nikki Haley ismini buraya taşımıştım. Arkasındaki gücü bildiğim için. Trump bir fenomen.

Nefret edeni de seveni de çok.

Biden tarafı ise sıkıntılı. Yaşı ilerledi ve başka da aday yok! Bu ya "TRUMP'ı seçtireceğiz" ya da "Trump'la birlikte iktidara ortak olacağız" hamlesidir. Gelin bunu açalım...

Trump yoluna düşe kalka devam ederken, eski çalışma arkadaşı ve çok iyi tanıdığı Nikki Haley ABD'de CUMHURİYETÇİ MİLYARDERLERİN yanı sıra DEMOKRATLARIN da desteğini almışa benziyor. Ve yeni yeni dillenen KURGUYA GÖRE ABD BAŞKANI

TRUMP TAM YETKİLİ

BAŞKAN YARDTIMCISI

NIKKI HALEY...

Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon, Haley hakkında konuştu. Bannon, "Nikki'yi BAŞKANIN yanına koyacaklar. O engerek yılanıdır.

Böyle hamle gelirse, PARTİ çok karışacaktır. Nikki'yi tanıyan herkes bilir ki BEYAZ SARAY'a geçerse BAŞKAN gibi davranacaktır... İkinci Dick Cheney olacaktır..." sözleriyle oradaki planı deşifre etti.

Trump'a seçimi kazandırdığı ileri sürülen Bannon, Nikki Haley ile ilgili asıl önemli vurguyu, bilgiyi ve cazibe noktasını sona bırakıyordu. Bannon, "Nikki, DEMOKRATLARDAN en az YÜZDE 15 OY GETİRİYOR..." sözleriyle TRUMP'ın pazarlığa koalisyona nasıl zorlandığını ortaya koyuyordu. Daha önce de yazdığım gibi HİNDİSTAN'ın KÜRESEL GÜÇ olma stratejisi VE BUNU DESTEKLEYEN

Washington'un BEYAZ SARAY'da yine HİNTLİ GÖLGESİ GÖRMEK

İSTEMESİ son derece doğaldı...

İşin daha da ilginç bir yanı vardı...

Bir süre önce düzenlenen önemli bir konferansta konuşmacılardan biri JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'dı.

Dimon konuyu seçimlere getirerek doğrudan Trump'ın rakibi Haley'ye destek istedi.

Dimon, "Nikki Haley'ye yardım edin. Cumhuriyetçi kanattan daha iyi birini BAŞKAN yapın. Destekleriniz Halley için olsun..." dedi. Bu sözleri söylediğinde oturanlar arasında Elon Musk, David Zaslav, Bob Iger ve Bill Ackman gibi önemli isimler de bulunmaktaydı. Seçim analizleri konusunda yorumu daha da ileri götürenler vardı! "Trump'la Biden'ı ve DEMOKRATLARI geçecekler sonra BAŞKAN'dan kurtulup yerine Nikki'yi koyacaklar..." diye iddia eden çok akıllı isimler bulunmaktaydı.

Olur mu? Bilinmez...

Devam...

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'ın çağrısı kabul görüyordu. Milyarder LinkedIn kurucu ortağı ve Demokrat bağışçı Reid Hoffman, kesenin ağzını açıyor CUMHURİYETÇİ bir isme para yolluyordu. Biden'dan saparak Nikki'ye geliyordu.

Böyle çok isim vardı. Trump'ı BEYAZ SARAY'a yollayan 16 önemli isimden 11'i şimdi Hint kökenli Haley ile birlikteydi.

Koch AİLESİNİ saymıyorum bile. İlk adımda 70 milyon dolar veren KOCHLAR zaten Trump'tan elini çeken ve Nikki'yi öne süren akıldı.

Citadel Hedge fonu kurucusu Ken Griffin ve Home Depot, kurucu ortağı Ken Langone da bu eksene kaymıştı.

Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller de... Haley'ye destek veren ve ABD'nin yönünün anlaşılması için öne çıkan 16 isim vardı.

Adelsonlar'ın zenginliğini yönetenlerden gelenler ilk sıradaydı!

Julianne ve George Argyros listedeydi.

Cliff ve Laurel Asness, Haslam ailesi, Hildebrand ailesi, Charles B. Johnson, HEDGE fon sihirbazı Daniel Loeb, Chamath Palihapitiya, H. Ross Perot Jr., Rennert ailesi, Edward Roski, William ve Mary Stone, Stephen Winn ve Zell ailesi gibi milyarderler Nikki için destek veriyor destek topluyordu.

Hindistan'ın ÇİN'e karşı oyuncu olarak hazırlandığı SIR değildi. Hatta İRAN-PAKİSTAN sınır çatışmalarında, atılan füzelerde yaralanan pek çok insan HİNDİSTAN tarafından hemen tedaviye alınmaktaydı. Çin'in yürüyüşünün kesilmesinde HİNDİSTAN önemli rol alacak gibi durmaktaydı. Nedenleri çeşitliydi!

DEAŞ diye bir oluşum meydana geliyor, karşılarına YPG çıkartılıyordu. Bölge karmakarışık olurken YPG'ye dünya çapında TAKDİR ve MEŞRUİYET kazandırılyordu.

Orada çatışan çarpışan çok sayıda ELEMAN da ÇİN yoluna BELUCİSTAN'a, İRAN'a, PAKİSTAN'a, HİNDİSTAN'a yakın yerlere yollanıyordu. Çok uzun vadeli bir akıl devredeydi. ÇİN'in İPEK YOLU'NDA attığı en önemli adımlardan biri dün de altını çizdiğim gibi GWADAR LİMANI'ydı. Bu liman Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 40'ının taşındığı Hürmüz Boğazı'na yalnızca 400 km uzaklıktaydı.

Pekin yönetimi için GWADAR, HİNT

OKYANUSU'ndaki ve Umman Denizi'ndeki faaliyetleri yakından inceleme ÜSSÜYDÜ! Ayrıca Çin'in Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ve Ortadoğu'yla olan ilişkilerini düzenleyecek olan merkezdi!

Dahası vardı! Bu daha da önemliydi! Çin'in dünyadaki tek askeri üssü olan Cibuti, 2017 yılının Ağustos ayında faaliyete geçmişti. İlişkiler önce TİCARİ-SİYASİ başlayıp sonra ASKERİ STRATEJİK konuma dönüşmüştü!

PAKİSTAN'la sıcak ilişkilerin sonucu oluşan GWADAR HAMLESİ ÇİN'i HİNT OKYANUSU'NA doğrudan kısa yoldan bağlamaktadır!

Pekin GWADAR üzerinden bölge denizlerinde üstünlük kazanmanın kapısını aralamıştır.

Ve bir süre sonra GWADAR'I ASKERİ

ÜSSÜ dönüştüreceği ABD raporlarında yer almaktadır.

Tıpkı CİBUTİ gibi. Bu da Pentagon'un bölgeye bir şekilde erişim sağlayacağına işaret etmektedir! Bu nedenle İRANPAKİSTAN- HİNDİSTAN arasındaki bölge sıcak günlere gebedir. ABD'de ise HİNT KÖKENLİ Nikki Haley için verilen desteğe böyle bakmak fayda vardı. ABD gelecekte HİNDİSTAN ile bölgede oyun kurmak sonuç almak isteyecekti.

Gelişmeler bu yönde olacaktı.

Hiçbir şey tesadüf değildi.

Büyük planlar yarışıyordu, ülkeler kapışıyordu...

İzleyelim bakalım...

Ortadoğu'dan yükselen BASINÇ YÜKLÜ HAVA,

ASYA'YA GEÇECEK Mİ!

GEÇERSE NE OLACAK?

İşte orası sıkıntı...