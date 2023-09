DÜNYANIN zirvesinde, yazmaya gayret ettiğim çok önemli adımlar atılmakta. Hem rota hem ittifaklar hem gelecek için ilginç temaslar kurulmakta.

SON DAKİKA anlayışı ile bakıldığında görülecek hamleler değildi bunlar...

Bizim önemli olan Türkiye'nin tercihleri ve atacağı adımlardı.

Vitesi artırmadan önce dün Devlet Bahçeli Bey'in yaptığı açıklamaları iyi okumak gerekiyordu. Devlet Bey her dönem önemli bir ses oldu. Çok konuşmasa da söyledikleri değerliydi.

DEVLET POLİTİKALARINA YANSIYAN KISMI ise dikkatle izlenmeliydi. MHP lideri dün günlerdir yazmaya gayret ettiğim AVRUPA meselesine değindi!

"AVRUPA BİRLİĞİ BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR" dedi.

Bahçeli, "Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. Avrupa Birliği ile doğmadık, Avrupa Birliği ile ölmeyiz" ifadelerini kullandı. Yani ANKARA'nın AB'den tamamen uzak düştüğünü yeni bir yol bulunmasının mümkün olmadığını anlatıyordu. Avrupa 1960'dan beri bizi kapıda bekletiyor almıyordu.

Son hazırlanan raporda zaten ÜYELİK GÖRÜŞMELERİNİN BİTİRİLMESİ şeklinde tavsiye içeriyordu. Hem Başkan Erdoğan hem Bahçeli AB'nin tutumuna aynı netlikle cevap veriyordu.

İlişkiler onarılmayacak şekilde hasar görüyor, ayrı dünyalara seyahat ediliyordu.

Devam...

ABD'nin HİNT KORİDORU, Delhi'deki G20'de öne çıkan adımdı. Çin'e karşı İngiltere'ye karşı BLOK oluşturan ABD, AB'yi RUSYA kartıyla yanına alıyor 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'ı yeni oyuncu olarak hazırlıyor, DEMOKRATİK KONGO'yu bile bünyesine katacak şekilde YENİ BAHARAT YOLUNU ilan ediyordu. Ancak Türkiye'yi ise dışarıda tutuyordu. Hindistan ile AVRUPA bağlantısı, YUNANİSTAN ve kısa zaman önce İPEK YOLU'na isyan ederek ayrılan İTALYA olacaktı.

ABD, HİNDİSTAN üzerinden yeni bir kurguyu sahneye koymaya hazırlanırken ilginç bir adım daha atıyordu. Ki burası bizi çok ilgilendiriyordu. Atılan adımın da tarihi 2015'e, OBAMA'ya, John Kerry'ye kadar gidiyordu... 2015'te atılan ilk düğüm üzerine ABD Başkanı Biden, New York'ta BM çatısı altında C5+1 formatında bir araya geliyordu. ABD, Rusya ve Çin'in arasında kalan 5 ORTA ASYA TÜRK DEVLETİYLE bir masanın etrafında buluşuyordu. ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde New York'ta gerçekleştirilen zirveye, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katılıyordu.

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ABD arasında ortak adım 2015'te Semerkant'ta atıldı. Orta Asya- ABD dışişleri bakanlarının C5+1 diyaloğunun ikincisi 2016'da Washington'da yapılırken, taraflar daha sonra dışişleri bakanları veya bakan yardımcıları düzeyinde 10 defadan fazla bir araya geldi.

Yani ABD, istihbarat örgütlerinin resmi olmayan YAPILARI kullanarak girdiği filizlendiği ve sonrasında tasfiye edildiği bölgeye şimdi DEVLET OLARAK adım atma gayreti içinde oluyordu. Bu MASA bu nedenle kuruluyordu.

15 Temmuz'dan önce kurulan oyun, HİNT KORİDORU'nun ilan edilmesinden sonra da LİDERLER SEVİYESİNE ÇIKIYORDU. Zaten Biden, New York'taki BM Zirvesi'nden bir ay önce ilgili devlet başkanlarını MEKTUPLA davet ediyordu.

Dışişleri Bakanı Blinken gibi bölgeyi gezen bir başka isim de Gary Peters'ti. Peters, bölge için "dünyanın en önemli parçası" yorumunu yapıyordu. Ziyareti de "ABD'nin Orta Asya ülkelerine yönelik politikasında yeni bir dönemin başlangıcı" olarak yorumlanıyordu.

2015'te ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ için yeni bir rüzgar estiren ABD aynı zaman diliminde OBAMA ile Hindistan'a iniyor ve büyük coşkuyla karşılanıyordu.

Daha sonra Trump'ın da gittiği Hindistan yeni dönemde ABD'nin ASYA'daki en büyük partneri oluyordu. APPLE gibi şirketler de ÇİN'e küçük küçük veda ederken DELHİ'nin elini güçlendiriyordu.

Rusya savaşı ile sıkışan ve hareket alanı daralan AVRUPA AFRİKA'da da gol yiyince zorunlu olarak Washington'un planlarına uymak zorunda kalıyordu. Petrol fiyatlarını asla ve kat'a düşürmeyen ABD hatta şimdilerde yine 100 DOLAR'a doğru itiyordu. Kağıt üzerinde rakibi ve düşmanı gibi görünen Rusya'nın kasasının dolmasına neden oluyordu. Aynı Rusya'nın savaştan dolayı HİNDİSTAN'a ucuz petrol satışının önünü açıyor, AB ile de diğer taraftan HİNT KORİDORU için YEŞİL YOL OPERASYONUNU başlatıyordu. Nereden bakarsanız bakın ana hedeflerini Pekin ve Londra arasında kurulmuş olan köprüyü zayıflatmak olduğu görülmekteydi. Söylenmese de asıl amaç ÇİN'in 2013'te ilan ettiği İPEK YOLU'nu budamak, ölü doğmasını sağlamaktı.

Cinping İPEK YOLU projesini KAZAKİSTAN'da ilan ediyor, 2 yıl sonra ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ORTA ASYA DEVLETLERİNE dalıyordu.

Bilek güreşi tüm hızıyla sürüyordu.

Çok kişi görmüyordu.

Burada akla gelen bir soru vardı! "RUSYA ABD'nin ORTA ASYA müdahalesine izin verecek miydi?" Kurguyu bilmeyenler bunu soracaktı! Haklılardı...

Cevap aslında zor değildi. Bakınca rol dağılımını iyi okuyunca PAYLAŞIM ortadaydı. Savaşla birlikte Rusya UKRAYNA'ya dalıyor yer altı yer üstü ne var ne yok alıyordu. AB'yi sınırlıyor, KARADENİZ'e ORTAK oluyor AVRASYA'daki İPEK YOLU'nu buduyordu. ABD buna göz yumuyor onlar da arkadan yeni ORTAKLARI HİNDİSTAN için 5'li TÜRK DEVLETİ'ni DELHİ'ye doğru ittiriyordu.

Rusya'nın ciddi itirazı olsa ABD C5+1 masasını bu kadar kolay kuramazdı! ABD Başkanı Biden, New York'ta Başkan Erdoğan'la bir araya gelir mi bilemem. Ancak izledikleri politika Türkiye'yi zorlayıcı cinsten. NATO'daki en büyük müttefiklerini sınırlayan cinsten. HİNT KORİDORU Türkiye'siz olmaz. Olmayacak da.

Yine de şimdilik bildikleri yoldan ilerlemekteler... Bunu en iyi gören de Başkan Erdoğan ile Devlet Bey...

Erdoğan, bu nedenle doğrudan AVRUPA BİRLİĞİ'ni ilgilendiren olaylar ve isimlerle ilgili PBS'in sorularına tepki veriyordu... Bir sonraki gün de Devlet Bey, AB ile ilişkileri kesip atan açıklamalarla ekranlara geliyordu. Hatta AZERBAYCAN da ERMENİLER'e karşı tetiği düşürüyordu. KARABAĞ için silah çekiyordu. Hepsi aynı gün peş peşe oluyordu. Diğer taraftan 2021'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan, Kızıldeniz'de buluşuyordu. Şortlarla poz verip dünyaya servis ediliyordu. Zaten Suudlar'la İsrail yakınlaşması da aynı iklimin sonucu olarak ortada duruyordu. Yani HİNT KORİDORU yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışılan bir projeydi.

Türkiye önümüzdeki günlerde bununla meşgul olacaktı.

Anlayacağınız KÜRESEL SAVAŞ PİKSEL PİKSEL sürüyordu...