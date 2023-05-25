SİYASETİN hızına yetişmek kolay değil.

Günlerdir herkes gibi ilk turda kaybeden olduğu için Kemal Bey'in duruşunu, hatalarını yazmaya gayret ediyorum. Amacım, birilerini yaralamak kusurlu görmek değil elbette. Ancak Türkiye'nin tercihini hem içeride hem dışarıda kapladığı alana tarif ederek Kemal Bey'in ters yola girdiğini savundum. Küresel anlamda da sınırlar içinde de iktidar çıkmazdı buradan. Bunu da ilk turda yaşayıp gördüler zaten.

Rüzgarı arkasına almayan hiçbir siyaset adamı yürüyemezdi.

Kılıçdaroğlu ısrarla rüzgara karşı adım attı...

Peki dün ne oldu? Bunu kimse yazmayacak! Kimse bu konuya girmeyecek! Kimse yanından bile geçmeyecek!

Biliyorum. Ben de isimler ve olaylardan gitmeyeceğim.

Ancak milyonlarca seçmeni ilgilendiren önemli birkaç noktanın altını çizeceğim...

Kendi halinde olan insanlar bilmeyebilir! Doğaldır. Ancak ülkenin kaderine etki eden, geleceği şekillendiren, yapılması gerekenleri sıralayan bir YAPI görüyorum. Hep vardı. Şimdi yazmak şart oldu. Türkiye, geleneği olan bir büyük DEVLETTİR. İster DERİN deyin ister GİZLİ fark etmez!

Türkiye'de son dönemde sahne alan oyuncuların arkasında hiç bilmediğiniz önemli figürler yer almakta. Kadraja girmeseler de gidişatı belirleyen onlardı.

DEVLETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ, öne çıkardığı karakterler üzerinden fark edilebilirdi. Eğer dikkatle bakılırsa! 14 Mayıs öncesi de sonrası da bu YAPI çok öne çıktı. DEVLETİN GÖRÜNMEYEN yüzü belki inanmayacaksanız ama her şeyi belirledi. İsimlere takılmayın!

Ancak daha önce de yazdığım gibi DEVLETİN OMURGASI MİLLİYETÇİ ÇEKİRDEK OLACAK.

Peki 14 Mayıs'tan sonra ne oldu? Devlet Bey CUMHUR İTTİFAKI'NDA, MERAL HANIM DA MİLLET İTTİFAKI'NDA MEVZİLERİ koruyordu.

Özellikle Başkan Erdoğan sonrası için geçerli olacak şekilde DEVLETİN GELECEĞİNİ İKİ KANATTA YER ALAN MİLLİYETÇİ ÇEKİRDEK BELİRLEYECEKTİ.

START BÖYLE VERİLDİ.

YENİ SİSTEM BÖYLE ilerledi. Derken İKİNCİ TUR kaçınılmaz olarak önümüze geldi. Kim sahne aldı? Evet MİLLİYETÇİ İKİ YENİ İSİM DAHA. Sinan Bey Başkan Erdoğan'ın, Ümit Hoca da Kemal Bey'in yanına katıldı.

Ancak ortada bir de İMZA vardı. İŞTE BU ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİYDİ. İMZA, Türkiye'nin geleceği için atılıyordu. Daha da açık yazacak olursam KEMAL BEY CHP lideri olarak girdiği yoldan dün itibariyle çıktı. Yanlışı gördü.

Devletin istediği istikamete geldi. Türkiye'nin gittiği yöne kürek çekmesi gerektiğini anladı. Bu kadar miting yaptı, bu kadar şehir gezdi, bu kadar video çekti, bu kadar sosyal medya kullandı... Hikaye...

Bence Kılıçdaroğlu dün itibariyle kabul görecek bir aday haline dönüştü.

Açayım... Fikirlerine çok değer verdiğim bir dostuma ulaştım. Beni uyardı. Atlamışım.

Hiç görmemişim. Beni 1 Haziran 2022'ye gönderdi. Ben de dönüp baktım. Tayyip Bey GRUP KONUŞMASINDA Kemal Bey'e 10 soru yöneltiyordu... Bugünü anlatan 10 önemli soru!

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığındaki bütün rakiplerini aynı masaya topladığını savunan Erdoğan, CHP liderine şu 10 soruyu yöneltti:

Hatırlayalım...

-Terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçilerini, yurtdışındaki bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu?

-Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu?

-İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında Batı'nın ülkemizin çıkarlarına karşı riyakar tutumuna karşı kendi devletinin yanında mı değil mi?

-Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede kimin safında?

-Krizin ekonomik etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadelede en azından ilkesel düzeyde bize destek veriyor mu?

-Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp siyaseti milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

-Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatıp onaylatmak yerine kendi parti mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi?

-Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

-Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, hırsızı, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

-Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Belki çoğumuz bu 10 maddeyi hatırlamıyoruz bile... Ancak GRUP TOPLANTISINA sığmayacak KADAR ÖNEMLİ UYARILARLA DOLU BİR

HAMLEYDİ BU. Başkan Erdoğan burada ADAY TARİFİ yapıyor CHP'nin yanlışlarını paylaşıyor ve adeta reçete sunuyordu! KEMAL BEY de anlamıyordu.

Anlamadığı gibi KAVGAYI körükleyen politikalar üretiyordu.

Sanıyorum Devlet Bey de sonradan bunları yaparsa itirazımız olmaz gibi bir çıkışa imza atıyordu... Türkiye, Erdoğan'a yapılan sayısız operasyondan sonra DEVLET olarak kendi yolunu çizdi.

KÜRESEL PAYLAŞIMDA DAHA ETKİLİ OLMAK DAHA FAZLA PAY ALMAK İÇİN SAHAYA İNDİ.

Ezberlenen kuralları kaldırıp attı. AB ile de ABD ile de NATO ile de ilişkilerini formatladı. Bu Türkiye'nin doğal olarak rotasını belirleyen bir etken oldu. Kemal Bey de kurduğu MASA da bunu anlamadı. "SEÇİLECEK ADAY" diye ısrar eden Meral Hanım hariç!

Baş başa görüşmeleri belki hiç bilemeyeceğiz. Ancak Kemal Bey, Ümit Özdağ ile yaptığı temaslardan sonra DEVLETİN yanına yanaşıp kendisine format atmıştır. Bu, seçimlerde ne getirir ya da ne götürür göreceğiz. Fakat bilenmesi gereken İKİ KUTUPLU oluşan sistemin CHP tarafı da sisteme uyumlu hale gelmiştir.

Kemal Bey döneminde de sonrasında da CHP bu çizgide kalarak 10 maddeye uyarak ilerleyecektir. Böylece YÜZDE 67 olan SAĞ kesimden de OY alarak kendisine yeni bir yol yapabilecektir.

Bu gelişmelerle Türkiye CUMHURİYETİ 100. YAŞINA GİTMEKTEDİR...

Bunlar yaşanırken de kitleler de ait oldukları saflara çekilecektir.

Zamanla... Yavaş yavaş...

Olan bitene sakin ve soğuk kanlı bakmakta fayda var.

TÜRK DEVLETİ geleceğe emin adımlarla yürüyor...

10 soruyu KESİP BİR YANA KOYUN! Gelişmeleri oradan takip ederseniz...