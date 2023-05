14 MAYIS geldi geçti.

O kadar çok yazılacak paylaşılacak nokta var ki...

Sanırım Kemal Bey'i CHP'yi ve kurdukları MASA'yı ilk DÜĞMEDEN anlatmak yerinde olacaktı.

Başlayalım...

CHP lideri, seçim startını bence 3 ARALIK 2022'de verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi daha önceden 3 ARALIK duyurusunu yaptı. Büyük de merak uyandırdı.

O gün gelince de "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" sloganıyla İstanbul'da vizyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış ve kapanış konuşmalarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür" dedi. Cumhuriyet'in 100. yılına ve 2023 seçimlerine atıfta bulunulan "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

"VİZYON BELGESİ"NİN açıklandığı toplantıda ABD'li ekonomist, yazar ve sosyal teorisyen Jeremy Rifkin, Faik Öztrak, Hacer Foggo, Selin Sayek Böke, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Prof. Dr. Daron Acemoğlu da birer sunum yaptı.

Açılış konuşmasına salondakilerin "iktidar" sloganlarıyla gelen Kılıçdaroğlu, "İnşallah o da olacak, bu ülkede her şey çok güzel olacak" diyerek yanıt verdi. "3 Aralık'ı bekleyin" sloganlarıyla çıtayı iyice yükselten Kemal Bey'i salonda kötü bir sürpriz bekliyordu. Konuşulanlar katılımcılar dikkat çekiciydi.

Gazeteci olarak bizler de "Acaba bu tutar mı?" sorusuna cevap arıyorduk. Derken toplantının ortalarına doğru hiç istenmeyen hiç beklenmeyen hiç hesapta olmayan bir şey oluyordu! Kemal Bey'in eşi Selvi Hanım toplantı sürerken en önde oturduğu koltukta uyuyakalıyordu! Bunun hiçbir açıklaması olamazdı. Kemal Bey bir VİZYON ortaya koyuyor, ancak eşi heyecanlanmıyor ve uykuya dalıyordu.

ABD'den Jeremy Rifkin ekrana gelip YENİ DÜNYA'dan söz ederken Selvi Hanım eşine aldırmadan ruhen toplantının dışına çıkıveriyordu.

Yaşanan öyle ya da böyle skandaldı. Kemal Bey de bunu böyle değerlendirmiş olacak ki birkaç ay EŞİ ile hiç görüntü vermedi. Vermemeye özen gösterdi. Sonra da kendini MUTFAĞA HAPSETTİ...

Kimi zaman kendi kimi zamanda misafirleriyle mutfaktan mesaj verdi. Yapılan yayınların etkileşimleri fena da değildi. Sayılar gayet güzel bir yerdeydi! Bu da yanlış yorum yapmalarının önünü açıyordu. Ayrıca Hande Erçel gibi 31 milyon takipçisi olan ünlüler de destek çıkıyor, SOSYAL MEDYADAN tüm hızla yürüyorlardı.

Bu da umutlanmaları için bir yol açıyordu. Öyle değerlendiriyorlardı. Zaman akıp geçse de VİZYON TOPLANTISI ve Selvi Hanım'ın uyuması hafızalardan çıkmıyordu.

Kemal Bey, seçim startını verdiği İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda aslında YENİLGİYİ hazırlıyordu. Kimse bunun üzerinde pek durmuyordu.

Etkiyi görmüyordu. Hatta seçimden birkaç gün önce "Kemal Bey kitlelere ulaşamıyor. Mesajı alınmıyor" diye yazdığımda, bazı CHP'li arkadaşlar "Nereden çıkardın bunu" diyerek sitem etmişti...

Zaten Kemal Bey'i ve MASA'yı sık sık KÜRESEL ÖLÇEKTE değerlendirmeye alıyor ve "CHP lideri ve koalisyonun dayandığı EKOL dünya genelinde kaybederken burada nasıl kazanacaktı? Bu mümkün mü?" diye soruyor ve işlerinin çok zor olduğunu aktarıyordum.

Defalarca KEMAL Bey'in dünyanın ve Türkiye'nin gittiği yönün tam tersine hareket ettiğini ve kazanma ihtimalinin olmadığını not olarak düşüyordum.

Brezilya'dan Hindistan'a Rusya'dan Çin'e kadar olan eksende KÜRESEL EKOL'e gönül verenler kaybediyordu. Kemal Bey de Jeremy Rifkin de MASA da kaybedecekti.

Bunu görmek için SİYASET yapmaya ya da bir partinin başında olmaya gerek var mıydı! CHP lideri Kılıçdaroğlu olayları hiç doğru okuyamadı.

GERÇEK ORTAK OLARAK yanında duran ve kitlesi olan tek isim MERAL AKŞENER'i bile masadan kovdu. Meral Hanım da gidişatı analiz edemedi.

Ya kalkmayacaktı ya da dönmeyecekti! Dönmemesi gereken bir ittifaka yönelerek hata yaptı. Partisini eritti! O da kendindeki güce inanmadı.

Görmedi de...

Potansiyeli olan Muharrem İnce ve Sinan Oğan dışarıda, hiç karşılığı olmadığı ortaya çıkan Davutoğlu, Babacan ve Gültekin Uysal ise içerideydi. Kemal Bey sanki MASA'yı Meral Hanım'a diz çöktürmek için kurmuştu!

Kemal Bey Fransa'yı da İtalya'yı da Macaristan'ı da doğru okuyamıyordu.

ULUSAL REFLEKSLERİN nasıl geliştiğini KÜRESEL GÜÇLERE KARŞI ulusların savunma hazırladığını ıskalıyordu. Bunun yerine "KAZANACAK ADAY" diyen Akşener'i biçiyordu.

Yani Kemal Bey, Selvi Hanım'ın katkısıyla VİZYON TOPLANTISINDA ilk düğmeyi yanlış ilikliyordu. Sonra yaşananlar, bu YANLIŞIN doğal bir sonucuydu. Ve HEZİMET kaçınılmaz olarak karşılarına dikiliyordu.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN kalesi gibi sayılan 11 şehirde 13 milyon insan DEPREMLE sarsılırken, Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bir çıkış bulamıyor yükselemiyordu. Çakılıyordu!

Milyonlarca insan K.Maraş'ta Hatay'da G.Antep'de Adıyaman'da ERDOĞAN'a destek veriyor ve güvenini gösteriyordu. Bütün anketleri çöpe atıyordu. Kemal Bey'e tek düşen ise tamamen değiştirdiği CHP ile birlikte kenara çekilmek kalıyordu.

14 Mayıs sonuçları, sadece Meral Hanım'a bir HAK daha veriyordu. Siyaseten bir nefes daha sunuyordu. ERDOĞAN hariç partiler 2002 KOD'larına geri dönerken, MİLLET bu dönemin ardından yani Erdoğan'ın görev süresi dolduktan sonra için ise "DEĞİŞİM" diyordu.

DEĞİŞİMİ anlayan Erdoğan sonrasında yürüyecekti. 14 Mayıs'ta Erdoğan'a verilen desteğin alt metninde ise "Burası TÜRK'ün DEVLETİ" yazıyordu... "TÜRKLÜK"ü değiştirmekten söz edenler, Kemal Bey'le birlikte tasfiye ediliyordu. Bunu görmek istemeyen Kemal Bey hala sosyal medyadan mesaj paylaşıyor ve "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım.

Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız..." diyordu. İnanmadığı cümlelerle zaman kazanmaya çalışıyordu belli ki...

Oysa EMEKLİ olmuştu...

Farkında değildi... İLK DÜĞMEYİ UNUTMUŞA BENZİYORDU...