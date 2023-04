GELİN bugün sadece fısıltılarla konuşulan bir konuyu haftasonu frekansında ele alalım. Çok da inanmadan. Hikaye ilginç! İçinde yok yok! Sultan Abdülhamid'den JP Morgan'a, TESLA'dan Trump'lara uzanan bir hikaye bu...

Başlayalım...

Aklı başında herkesin kabul ettiği gibi TESLA sırlarıyla gitti. Nikola TESLA günümüzde Hırvatistan sınırları içinde kalan Smiljan'da doğdu. Sırptı! Babası Milutin Tesla rahipti.

Annesi ise çok değişik güçleri bünyesinde barındıran Duka Tesla'ydı. GENETİK olarak da TESLA anneden gücünü almaktaydı... TESLA 10 Temmuz'da dünyaya geliyor doğduğu an çok şiddetli şimşeklerin varlığından söz ediliyordu.

Nikola Tesla babasının istediğini yapmıyor din adamı olmuyordu.

Arayıştaydı. Okula gidiyor ancak pek sevmiyordu. İntegral hesaplarını kafadan yapsa da ilgisini çeken ELEKTRİKLE tanışana kadar hayatı rutin ve sıkıcıydı. Ancak DAHİ olduğunu bilmesi gereken herkes biliyordu. Bunların başında da SULTAN ABDÜLHAMİD gelmekteydi. Sultan, TESLA'ya bir şekilde ulaşıyor ve ihtiyacı olanı karşılama sözü veriyordu. O günler için akıl dışı sayılabilecek projelerden söz eden bir genç vardı karşısında.

TESLA... Bu genç mucit IDOL'S EYE'ı istedi. Yani dünyadaki 9 ana yönü olan 9 kesimli Golconda elmasını... Bu TAŞ, 1600 yılında Güney Hindistan'daki Golconda Sultanlığı'nda bulundu. İran Prensi Rahab'a ait olduğu ileri sürüldü.

Elmas, 14 Temmuz 1865'te Christie's tarafından Londra'da müzayedeye çıkarıldı. Padişahı II.

Abdülhamid tarafından satın alındı.

Neden?

TESLA'ya verilmek için...

Sultan, ELMASI TESLA için alıyordu. SÜPER İLETKEN olarak kullanması için... TESLA bu yolla dilediği her yere ELEKTRİĞİ KABLOSUZ olarak göndermeyi amaçlıyordu.

Padişah da destek oluyordu. Bu belki de OSMANLI'nın geleceğini belirleyecekti. Türkler'in tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacaktı.

Ancak KÜRESEL SAVAŞ anında sahne aldı. Ajanlar her yerdeydi.

TESLA'dan haberi olan sadece II. Abdülhamid değildi. ASTOR AİLESİ de olan bitenin farkındaydı.

Onlar da GELECEK sunmak için kapının önünde bekliyordu.

Teklifler havada uçuşuyordu.

Rekabet kızışmıştı. Öyle böyle değil.

Ancak arkada oyunu daha derin oynayan başka bir oyuncu vardı. O da JP MORGAN'dı. JP Morgan ne yapıp edip TESLA'yı ABD'ye getirtmeyi başardı. Kaçırdı! Bir de doğa üstü güçleri olan BAHAİ inancına sahip biri vardı. Sultan onu ülkeden kovmuş ancak JP sahip çıkmıştı. ABD'nin yeni yeni kurulan finans düzeninde JP Morgan da ASTORLAR da önemli oyuncuydu.

Bir şekilde bir akıl John Jacob Astor'u ve ailesini TİTANİC'e bindirdi. Abdülhamid'in kovduğu BAHAİ ise "Bu gemi batacak" diyerek binmedi. Gemi gerçekten battı. JP MORGAN en büyük rakibinden kurtulmuş oldu.

Gemiye binmeyen BAHAİ'yi de alıp TESLA'nın yanına getirtti.

JP Morgan ajanı olan Madame Balavasky de Hindistan'dan çaldığı ELMAS'ı müzayedeye koyan isimdi. Abdülhamid taşı alsa da sonuç alamıyordu. Tesla bir dönem ortadan kayboluyor, kimse haber alamıyordu. Sultan istediği sonuca ulaşamıyor, JP MORGAN ise TESLA ile yeni yolculuğa çıkıyordu. İşin ilginç yanı JP Morgan, Rothschidler'le akrabaydı.

Rothschildler de Sassoon'larla onlar da Kadoorie'lerle... Böyle bir AĞ kuruluyordu. Çok söylenmese de merkezde TESLA vardı. Sultan, TESLA kaçırılınca olan bitenin farkında olduğunu göstermek için ELMAS'ı JP MORGAN'a yolluyordu!

Tesla, ABD'ye geçiyor ve koruma altında çalışmaya başlıyordu.

Şirketler evlilik yapıyor büyüyordu.

GENERAL ELECTRİC bunların başında yer alıyordu. Devdi. Sahipleri ise Thomas Edison, Charles Coffin ve JP Morgan'dı... TESLA'nın akım ve motor üzerinde yaptığı buluşlar, etkileyici şovlar bütün ABD'li yatırımcıların yüreğini hoplatıyordu. TESLA, Edison'la kavga etse de ayrı düşseler de PARA galip geliyor ve patentler JP MORGAN'a gidiyordu... Amerikan rüyası da böylece başlıyordu... Hasta olduğunda bile ilaç kullanmayan elektrikten başka hiçbir şeye inanmayan TESLA böyle durumlarda bile kendisine akım veriyordu. Resmi kıyafetten vazgeçmiyor düzenli olarak güvercinlerle dostluk yapıyordu. DAHİYDİ farklıydı bambaşkaydı...

TESLA, New York'ta otellerde yaşıyor parasını da JP ödüyordu...

Yaptığı çalışmalar zamanının çok ötesindeydi. Savunma sanayi de ilaç sanayi de elektrik elektronik sanayi de burada kuruluyordu. Ne Albert Einstein'e ne de Thomas Edison'a değer veriyordu. Ciddiye bile almıyordu... Böyleydi. Eldivenle dolaşmaya da bayılırdı... 'Elektrik'i düşünüp adım atardı yani.

Zor bir kişilik olan TESLA, ABD'de otel odasında hayatını kaybediyordu. 80 koli yeni çalışması olduğu bilinmekteydi. Kimseyle paylaşmadığı projeleriyle yatıp kalkıyordu. Kimse ne olup bittiğini bilmiyordu. Ölüm haberi üzerine FBI otele gitti. Kimse böyle bir haber beklemiyordu. FBI hemen Donald Trump'ın MIT'te Prof. olarak çalışan amcası John G.

Trump'a ulaştı. Durumu anlattı.

"Bizimle gelin dosyalara bakın" dedi. Amca Trump da doğal olarak kabul etti. O da elektrik üzerinde çalışıyordu. Amca Trump, Brooklyn Politeknik Enstitüsü'nden 1929'da diplomasını aldı. Ardından Columbia Üniversitesi'nde doktora yaptı. Sonra da PROFESÖR olarak MIT'e geçti. IŞINLAR ve akımlar üzerine çok önemli çalışmalar yapan amca Trump, otel odasına heyecanla gitti. Kimsenin anlayamayacağı kolileri aldı. Sonra 30 koli FBI'ya verildi. Buradaki ilginç olan amca Trump üniversiteyi bitirir bitirmez GENERAL ELECTRIC'te işe başlamasıydı! Trump BAŞKAN seçilirken pek çok yerde kendi GENİ'ni övüyor ve amcasının dahi olduğunu onunla gurur duyduğunu belirtiyordu.

Amca Trump yüksek vakum ve sıkıştırılmış gazların voltaj yalıtım özelliklerinin incelenmesinden kanser tedavisinde kullanılan ışınlara kadar pek çok alanda çalışmalar yapıyordu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'nda ise RADAR'a el atıyor İNGİLİZ HAVA KUVVETLERİ'ni kurtaran isim oluyordu. Ve kimse amca Trump'ın el attığı TESLA'nın kayıp olan kolilerinin akıbetini bilmeyecekti.

JP MORGAN'ın burada sahne almayacağı düşünülemezdi... AİLE, TESLA sayesinde ABD'nin de çağın da ötesine geçiyor ve görünmeyen bir imparatorluk kuruyordu. Akrabaları ile tabii...

TESLA yaşarken uzaktan kumandalı tekne yapacak kadar çıtayı yukarıya taşıyan bir isimdi.

Eşi benzeri yoktu. Teknik terimlere girip akım, voltaj, ışın, ışık, jeneratör parantezlerini açmaya gerek yok.

Bugün kullandığımız her şeyin altında TESLA'nın imzası vardı.

TESLA'yı ele geçirenler DÜNYA İMPARATORLUĞU kuruyordu.

Çorbada tuzu olanlardan biri de elbette John G. Trump'tı. Yeğeni Trump da yıllar sonra ABD'ye başkan oluyordu. Belki yine olacaktı.

Tesadüf yoktu yani. TESLA, Türkiye'ye gelirken aklıma Nikola TESLA geldi! Elon Musk'ın Trump'a desteği geldi. Twitter'ı alması geldi.

Trump son davasından çıkarken Musk, ABD eski Başkanı'nın bir sözünü paylaşıyordu: SADECE BİR EMLAKÇIYIM... Adeta DEMOKRATLARLA dalga geçiyordu...

Biden başkan oluyor, elektrikli araçlarla ilgili BEYAZ SARAY'da toplantı yapıyor, Elon Musk'ı davet etmiyordu. Osmanlı'ya giden, Abdülhamid'e uzanan, TESLA ile alev alan küresel bir mücadele vardı. Nikola TESLA oyunu değiştiren isimdi. Sultan'ın elinden kaçırmışlardı... ABD dev oluvermişti...

Hikaye çok daha uzun çok daha derindi. Hepsini MASAL olarak da kabul edebilirsiniz... Yine de buralarda çok konuşulmayan fısıltılara yer vermek istedim... Bugün olan biteni bilmek için sanırım o dönemi iyi araştırmak gerekiyordu...

Masal da olsa bakılmalı... Ya değilse...