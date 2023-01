Yumuşak güç

GÜNLÜK haber temposu içinde nereye gittiğimizin cevabını bulmak kolay olmuyor.

Biraz zaman ayırıp soruları sıralamaya başladığınızda arkası kesilmiyor. Hepsini bir araya getirip ortak bir cevap bulmak ve gidişatı anlamak herkesin harcı değil. Zor iş...

Bu pencere içinde kalıp Türkiye'nin gittiği seçimlere uzanmak ve olacakları STEVE BANNON ile GEORGE SOROS kadrajından bakmak sanırım AÇIKLAYICI olacaktı...

Son 7-8 yıla bakıldığında bile AVRUPA'nın hiç olmadığı kadar TERÖRLE sarsıldığını görmekteyiz. Fransa resmen delik deşik oldu. Çeşitli şehirleri silahlarla, bombalarla nefessiz kaldı. Almanya da, İngiltere de, Belçika da aynı şekilde bir güç tarafından sınandı. Saymaya kalksam köşe yetmez! Ancak bunlar oldu. Bu soruların cevabını bulmadan burada olacakları kestirmek mümkün değildi. Tabii bence... Yine sık sık yazdığım İKİ EKOL üzerinden gitmek anlamaya yardımcı olacaktı...

ARAP BAHARI ile başlayan, Türkiye'yi GEZİ PARKI eylemleri ile yoklayan, Suriye'ye demir atan rüzgar 2013'te çok ülkede değişimi getirdi. Katar'a kadar uzanın bakın! Aradan kısa bir süre geçti. Ve çok önemli bir adım atıldı. Nedeni yoktu?

Biz bilmiyorduk ancak atıldı.

Bu da İNGİLTERE DERİN DEVLETİNİN AVRUPA'ya veda etmesiydi. 2016'da bizde 15 TEMMUZ yaşanırken, Londra BREXIT ile yollarını ayırıyordu. Bu ileride tarih derslerinde okutulacak bir hamleydi.

İngilizler'in bu kararından sonra hemen tek bir isme baktım! Ünlü para sihirbazı SOROS'a... Bence de çok önemli bir beyindi. Ufku herkesin anlayacağı bir şey değildi. Ancak gittiği yolda DEVLETLER ile çatışmaması imkansızdı. Öyle de oluyordu.

Soros, BREXIT'in hemen arkasından "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı BİRLİĞİN parçalanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir" diyordu. Yıl 2016...

KARA ÇARŞAMBA VAKASIYLA İngiltere Merkez Bankası'nı yenen bir isim bunları söylüyordu. Pound'da DEVALÜASYONU görüp Sterlin-Mark arasında mekik dokuyor ve sonunda tarihte görülmemiş bir operasyonla servet sahibi oluyordu. İngiltere Merkez Bankası'nı yeniyordu yani... Devamında ise "Birçok kişinin korktuğu felaket senaryosu gerçek oldu. AB'nin parçalanması pratikte geri çevrilemeyecek bir noktaya geldi. Tüm dünyada finans piyasaları, İngiltere'nin AB'den ayrılma koşulları müzakere edilirken çalkantı yaşamaya devam edecek. Ve bu çok uzun ve karmaşık olacak..." diyerek bugünü anlatıyordu...

COVİD-19 salgını yaşanırken de aynı sözleri İTALYA örneği üzerinden vererek "AVRUPA İÇİN FAZLA ÜMİDİM KALMADI" diyerek gidişatı tarif etmekteydi.

Brexit, Birlik içerisindeki diğer anti-Avrupacı kuvvetler için baraj kapaklarını açıyor Hollanda da Geert Wilders "Nexit"i öne sürerken Fransa'da Ulusal Cephe "Frexit" çağrısı yapıyordu.

Polonya ve Macaristan ile Slovenya'nı başını çektiği grup ise sıradaydı. Soros AÇIK TOPLUMU savundukça BAZI DEVLETLER BAZI LİDERLER buna tepki veriyordu. Soros'un İngiltere'de okuttuğu Macar lider ORBAN gibi...

Neyse... Diğer taraftan başka bir oyuncu AVRUPA'ya iniyor ve tam ters istikamette yol alıyordu. Steve Bannon...

İngiltere'nin birlikten ayrılma kararı Macaristan, Polonya, Fransa, İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerde AB'nin etkinliğini giderek daha fazla sorgulayan aşırı sağcı partilerin kaçınılmaz yükselişine neden oluyordu.

Bannon da THE MOVEMENT ile yürüyüp Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'le parti kongresinde aynı sahneyi paylaşıyordu. Bannon burada "Bırakın size ırkçı, yabancı düşmanı desinler. Kulak asmayın, bu sıfatları şeref madalyanız olarak takın" ifadelerini kullanıyordu.

İtalya'da Matteo Salvini'nin Lig Partisi ve aşırı sağcı parti İtalya'nın Kardeşleri de "The Movement"a destek vereceklerini açıklıyordu.

Bannon'ın, Trump'ın yakın dostu olan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage ile arasının da çok iyi olduğu SIR değildi... Steve Bannon, Avrupa'ya iniyor ve MİLLİYETÇİLİK rüzgarını estirerek AB karşıtlığını körüklüyordu. Yani George Soros'un yaptığının tam tersini uyguluyordu... Atılan adımlardan sonra COVİD-19 geliyor kırıp geçiriyor, TEK YÜREK olmalarına az bir zaman kala AB ile RUSYA, UKRAYNA meselesi yüzünden birbirine giriyordu. Avrupa'nın bitmeyen dertlerine bir yenisi daha ekleniyordu. Şimdi ise SAVAŞ ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE SIÇRAR MI ENDİŞESİ YAŞANMAKTAYDI!

Yani BREXIT ile başlayan rüzgar AVRUPA'ya doğru esmeye devam etmekteydi.

Soros'un da nefret ettiğini saklamadığı Trump-Putin- Erdoğan-Cinping ekseni bir adım öndeydi. "AÇIK TOPLUM" bu liderler karşısında yol alamıyordu.

Der Spiegel de sanırım daha 2018'de bu liderleri kapağına taşıyıp "ALMANYA OLAN BİTENİN FARKINDA MI?" diye soruyordu. Soros ABD'li bir iş insanıydı. AVRUPA ruhuna kendini adıyordu.

ABD'de geniş bir alana sahipti bu ekol. Karşıtları olsa da YALNIZ değillerdi. Çin'de de, Rusya'da da, Türkiye'de de durum aynı şekildeydi... İsimler değişse de EKOLLERİN SAVAŞI tam gaz sürmekteydi.

Steve Bannon-Soros, Trump- Soros, Bush-Soros, Orban- Soros, Erdoğan-Soros, Putin- Soros ilişkileri üzerinden pek çok okuma yapılabilirdi.

Seçimlere gidilirken sık sık Türkiye'nin tercihinin KÜRESEL etkileri olacağını yazıyorum. Nedeni bu! "Soros" diyerek oluşturduğumuz TABELA sanıldığı kadar etkisiz zayıf bir yapı değil. Aksine karşı EKOL'den çok daha büyük organizasyonlara imza atabilen bir tecrübeleri var. Kimseyi ŞU'cu ya da BU'cu göstermek gibi bir niyetim yok. Ancak 6'lı masa AÇIK TOPLUM'a çok yakın duran bir formata sahip. Erdoğan'ı tasfiye etmeleri halinde AVRUPA'nın ne kadar rahat nefes alacağını yazmama gerek yok sanırım.

Böyle bir durumda en büyük zararın İngiltere'de yaşanacağını da kestirmek zor değil. Ve Putin'in Rusya'sının da daha fazla dayanamayacağı SIR değil... Ve daha neler neler... Aslında yumuşak gücün kullanıldığı bir DÜNYA SAVAŞININ merkezindeyiz. Çok kişi farkında değil. Olan bu...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın