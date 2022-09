"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü olan 9 Eylül'de, 99 gençle Anıtkabir'i ziyaret edecek..." haberini önceki gün gördüm.

9 Eylül üzerinden bir basınç oluşturulması, Tarkan konseri, Kemal Bey'in ısrarlı adımlarla Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkması, İmamoğlu'nun son dönemde tatili bırakıp GÖREV başında fotoğraf vermesi, Meral Hanım'ın İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmesi gibi pek çok konu üst üste geldi. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İSTANBUL'un her yerine 9 EYLÜL'ü kazıması gözlerden kaçmıyordu... İlk kez oluyordu.

Zaten bilinen olaylardı bunlar.

Neyse...

Ancak dün gazeteleri elime aldığımda önemli bir detay önemli bir kırılma önemli bir ayrışma gözüme çarptı. CHP'nin KURULUŞ YILDÖNÜMÜ için verdiği ilanlar SADECE CUMHURİYET GAZETESİ'ne gidiyordu.

Kemal Bey'in öne çıktığı ilanlarda YAŞAŞIN HALKIN PARTİSİ YAŞASIN CUMHURİYET HALK PARTİSİ sloganları yer almaktaydı. Bir de alt taraflarında "GELİYOR GELMEKTE OLAN" şeklinde bilinen şablon... Bu önemliydi... Kendi tespitlerim vardı. Ancak arka planı öğrenmek istedim. Bunun için yapılacak tek bir şey vardı benim için. CHP'yi avucunun içi gibi bilen dostuma ulaşmak...

Öyle yaptım. Kısa bir süre sonra döndü. Sorularımın rengini anladı. Gülümsedi.

Abartmıyorum CHP'de kim varsa nabız sayısını bile biliyordu. Herkesi ayak izlerinden bile tanıyordu.

Konuyu hemen gazetelere verilen İLAN'a getirdim.

Kemal Bey hatta CHP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ neden SÖZCÜ'ye değil de CUMHURİYET GAZETESİ'ne ilan yağdırıyordu? Bunun arka planında ne vardı?

Dostum "Uzun cümle kurmama izin vermeyeceğini biliyorum" diyerek söze başladı... Araya girip "Gerçekten kısa kısa ve ÖZ'den gitmek istiyordum. CHP'de 6'lı masada neler oluyordu... Okuyucunun da bilmesi gereken buydu..." cümleleriyle kestim...

Devam etti...

Öncelikle ana sorun PARA.

İmamoğlu CHP'ye pek bir katkı sunmuyor. Parti teşkilatı zorlanıyor. Bu zorluğu başka isimlerle aşmak istiyor. Bu da içerideki sıkıntıyı büyütüyor...

İmamoğlu ayrı bir oluşumun parçası gibi davranıyor.

Yani İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için aday mı?

Kemal Bey pek çok kez bunun önünü kesti. Kestiğini sandı. Ancak İmamoğlu herkesle görüşüyor. Kemal Bey ile aynı yolda değil. Aynı hassasiyetleri paylaşmıyorlar.

Hazırlık yaptığı da SIR değil...

Yani ekonomik olarak 2023'e mi hazırlanıyor?

Ekonomik tarafına girmek doğru değil. Şimdi. Hazırlık var...

O zaman yollar biz görmesek de tamamen ayrıldı?

Kemal Bey'in ilan verdiği gazetede kendisine çok yakın iki isim var. Biri eski partili. Bunlar İmamoğlu için topladıkları bilgileri DOSYALARLA Kemal Bey'e sunuyorlar. Bunları gören Kılıçdaroğlu her defasında "İmamoğlu ismi 6'lı masaya hiç gelmedi" şeklinde cevap veriyor. Yanına Mansur Yavaş'ı da katarak. Kesip atıyor yani.

Aynı sıkıntı sadece Cumhuriyet ve SÖZCÜ ile sınırlı değil ki. HALK TV konusunda da sizlere yansımayan bir gerginlik var.

Mesela "Gerçekte PATRON KİM?" sorusu net cevap bulabilmiş değil... Herkesin bildiği ancak Türkiye'ye gelemeyen önemli bir isimden ciddi olarak söz edilmekte... ( o ismi söyledi.

Bende saklı)

Kemal Bey ile olan durum Canan Kaftancıoğlu ile de aynı sanki. Ne dersin?

İmamoğlu ile Canan Hanım arasındaki gerginlik ya da sorun yeni değil.

Bilen biliyor. Canan Hanım Ekrem'e karşı. O da şundan...

Ekrem İmamoğlu yanında akıllı insan istemez. Canan Hanım ile çalışma şansları hiç yok. Muhtemelen seçimler yaklaşırken bunu daha net göreceksiniz.

Peki İYİ PARTİ'nin Mansur Yavaş açıklamalarını nasıl anlamalıyız?

İmamoğlu'na herkes mesafe koyuyor. Açıklanmayan bu.

Siyaseten, ilke olarak, gidilecek yol olarak, İmamoğlu herkese uzak. 6'lı masa bunu biliyor.

Kemal Bey de paylaşıyor...

Bilgilendiriyor. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla İmamoğlu'nun önünü kesmesinin nedeni bu.

Peki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP lideri için kullandığı "Kemal Bey şike adaydır" sözüne nasıl bir yorum yapıyorsunuz?

Ümit Bey orada Kemal Bey'e yüklenirken İYİ PARTİ gibi Mansur Bey'i öne çıkardı.

Zafer Partisi lideri 2023'ü Mansur Yavaş'ın ilk turda alacağını düşünmekte. Peki ben sorayım buna ilk tepki nereden geldi? Abdullah Gül'den. Hem Mansur Bey'i hem de yaptığı işleri küçülttü... İYİ PARTİ de GÜL'ü istemedi, istemiyor çünkü. Ayrıca Ümit Bey'in Kılıçdaroğlu için düşündüklerini İmamoğlu için düşünen çok isim var. Hepsi Kemal Bey'in yanında... Ve 6'lı masada...

Dostum pek çok şey söyledi. Hepsini buraya taşıma şansım yok. Ancak SÖZCÜ yazarlarıyla Cumhuriyet yazarları arasındaki frekans farklılığı da ortadaydı. 6'lı masaya gelmeden CHP kaynıyordu. Söylenmese de İMAMOĞLU güçlü bir figür olmakla beraber AYNI YOLDA yürüyen bir isim değildi. İmamoğlu MASAYI dağıtır mıydı? İşte bu sorunun cevabını yakında göreceğiz.

Dışarı sızmasa da anladığım kadarıyla sorun büyük. Çok büyük. İmamoğlu'nun 23 Nisan'da SÖZCÜ'ye verdiği röportajdaki sözleriyle yazıyı bitirelim.. belki durum net olarak anlaşılır...

"...Türkiye'nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. 6'lı masa.

Her CHP'li genel başkanının aday gösterilmesini ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum.

Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında.

Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz..."

NOT : Aslında İmamoğlu diyeceğini demiş. Ne dersiniz...