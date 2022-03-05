RUSYA'NIN UKRAYNA'ya saldırıları aralıksız sürüyor. Belli bir tempoda giden, yoğunluğu klasik savaş anlayışının altında olan periyotta belli ki PAZARLIKLAR da el altından devam ediyordu.

Bu da son derece normal. Putin 2009'da gittiği DAVOS'a sanırım uzun aradan sonra 2021'de katıldı. ONLİNE olarak... Putin, orada SOVYETLER yıkıldıktan sonra TEK MERKEZDEN kontrol edilen dünyaya razı olmayacaklarını ilan etti.

Öncesinde sık sık yazdığım gibi ABD-SOVYET dengesi üzerinden işler yürüyordu.

DÜŞMAN KARDEŞLER frekansıyla dünya kontrol ediliyordu. Sovyet dengesi yıkılınca, ABD tek başına adım attı. Hemen hemen hepsinde başarısızlık vardı.

Büyük güçlerin büyük politikaları vardır. TEHDİT gördükleri politikaları baltalamak ve imha etmek için bir an bile düşünmezler.

ABD'nin "Soğuk Savaş" sırasında Batı yarımkürede demokratik olarak seçilmiş liderleri devirdiği SIR değildi. Türkiye bu konuda laboratuvar gibiydi! Büyük güçlerin davranış şekli budur.

Bunu bilerek yaşamak şart. Rusya için de aynı motivasyon geçerliydi.

ABD, NATO üzerinden daha 2008'de Ukrayna ve Gürcistan kartlarını masaya sürerek karşı tarafı yani KREMLİN'i tahrik etti!

Aynı ABD, Sovyetler'in silinmesinden sonra pek çok yere DEMOKRASİ ve LİBERAL ANLAYIŞI götürmek istedi. Karneleri ortada! Özellikle ORTADOĞU'da bunun sancıları hala yaşanmakta...

Çin'in sistemli yükselişi, AVRUPA ve RUSYA ile yakınlığı yeni oyunu, yeni dengeyi zorunlu hale getirdi.

ABD bocalarken, Türkiye bile Çin'e yaklaştı...

Rusya'ya da...

Bu böyle gidemezdi.

Bir hamlenin gelmesi gerekiyordu. DENGENİN son şeklini alması kaçınılmazdı. AKSİ BÜYÜK SAVAŞ DEMEKTİ! Şimdi start verildi. Amaca ulaşır mı ulaşmaz mı göreceğiz...

Ancak silahların gölgesinde adım atıldı! Nükleerin eşliğinde...

Çok kafa karıştırmadan önemli bulduğum bazı rakamları paylaşmak istiyorum!

Yıl 2021...

AVRUPA BİRLİĞİ yani EURO bölgesi 2021'de toplam ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 14.1 artırdı.

Toplam ihracat 2 TRİLYON 434 milyar EURO'ya çıktı! Aynı dönemde yani 2021'de ithalat da YÜZDE 21.4 yükseldi. Rakam 2 TRİLYON 305

MİLYAR EURO'ya çıktı! 2021'de EURO BÖLGESİ yani AVRUPA'nın ticaret fazlası 128.4 milyar EURO'ydu! Ülke ülke baktığımız için AVRUPA'nın ne kadar önemli bir EKSEN olduğunu bazen gözden kaçırıyorduk. Rakamlar bu! Ve kimse bu rakamlara arkasını dönemez! Mümkün değil!

Devam...

Avrupa Birliği ülkelerinden geçen yıl en fazla ithalat yapan ülke 399,4 milyar EURO ile ABD oldu. Bunu 283,6 milyar EURO ile Birleşik Krallık izledi. Daha sonra 223 milyar EURO ile ÇİN, 156 milyar EURO ile İSVİÇRE ve 89 milyar EURO ile RUSYA geldi.

Türkiye'nin ithalatı da 79 milyar EURO'ydu!

Japonya ise 63 milyar EURO ile listede önemli bir yer tutmaktaydı.

Bir de madalyonun diğer tarafı vardı...

Avrupa Birliği ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülke ise 472,2 milyar EURO ile ÇİN'di!

ABD 232 milyar EURO ile ikinci sırada yer alıyordu.

158,5 milyar EURO ile Rusya, 146 milyar EURO ile Birleşik Krallık listede önemli yer tutan ülkelerdi...

Bu rakamları kabaca okursak geçen yıl AVRUPA ile yapılan ticarette ÇİN 249 milyar EURO, Rusya 70 milyar EURO fazla verirken, ABD 168, Birleşik Krallık ise 138 milyar EURO açık veriyordu... Daha genel bir bakışla AVRUPA'nın ticaret hacmi ÇİN'le 700 milyar EURO olarak gerçekleşirken, ABD ile 630 milyar EURO'da kalıyordu. Bu rakam Birleşik Krallıkla ise 429,6 milyar EURO olarak kayıtlara geçiyordu. ÇİN 2020'de pandemi ile birlikte AVRUPA ile ticarette İLK SIRAYA yerleşiyor bunu 2021'de de sürdürüyordu...

ASIL KIRMIZI ALARM BUYDU!

Bu ticaret gerçekleşirken de RUSYA kağıt üzerinde de olsa ÇİN'e yaklaşıyordu...

Rusya, ÇİN'e ticarette sorun çıkarmadığı için de AVRUPA, ÇİN'e kayıyordu!

Gelir gider dengesi böyle olunca ve ÇİN yabancı yatırım almaya devam edince nüfusuyla, teknolojisiyle, askeri endüstrisiyle, zenginliğiyle doğal olarak ABD'nin karşısına dikiliyordu. Hatta 2030'da geçeceği iddia ediliyordu.

Çin'i dönüştüren DEVLET KAPİTALİZMİ ile tanıştıran ve bunu Başkan Nixon'la 1972'de başlatan ABD, bu oyunda ÇIRAK mı çıkacaktı? Yenilip dağılmanın eşiğine mi gelecekti? Çin'in, Rusya üzerinden AVRUPA ile bütünleşip yeni LİDER olmasını mı izleyecekti?

Hepsi olabilirdi! Ancak ABD de şu anki gücü itibariyle bir hamle yapmalıydı. Buna mecburdu! Bu hamle de UKRAYNA üzerinden RUSYA'ya yaptırıldı...

Çin'in büyüdüğü bir sistemde Putin ÇAR olamazdı! AVRUPA'yı tehdit edemezdi! Ne Pekin, ne de Paris-Berlin hattı buna izin verirdi!

ABD perde arkasından RUSYA'ya "YÜRÜ" derken, hem NATO'yu canlandırıyor hem DOĞU'yu "öteki" yapıyor hem de ordusuz ve silahsız olduklarını AVRUPA'ya hatırlatıyordu.

Bu dengenin bozulması için de ilk adım BREXIT oluyordu...

Bu da AVRUPA'nın hedef olduğunun önemli işaretiydi.

15 Temmuz da bu denklemin içindeki unsurlardandı!

Yani 2010'da Arap Baharı ile başlayan, 2013'teki kırılmalarla hız kazanan "kartların dağılımı" 2016'da iyice şekilleniyordu!

ABD ve İNGİLTERE bu denklemi değiştirmek için bastırıyordu...

İlk hedef AVRUPA ve en büyük ticaret ortağı ÇİN'i kontrol etmekti...

Avrupa'nın zarar görmesi doğal olarak PEKİN'i fırtına altında bırakacaktı.

Sahne önünde olan biteni olduğu gibi kabul edersek, arka plana bakmazsak ABD'nin kendi eliyle RUSYA'yı ÇİN'e teslim ettiği sonucu çıkar ki bu da akla aykırı! Sizce?