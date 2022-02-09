UKRAYNA-RUSYA geriliminden gidelim, NATO'ya gelelim...

Oradan da Türkiye'ye geçelim.

Ancak önce bir ÇİN'e uğramakta fayda var.

Soros, geçtiğimiz hafta Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde konuştu.

Çin'i 'dünyanın en güçlü otoriter devleti' diye tanımladı. "Açık toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit" diyerek CİNPİNG'i "ÖTEKİ" yaptı. Ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'nı, Nazi Almanyası'nda gerçekleştirilen 1936 Yaz Olimpiyatları'na benzetti... Olimpiyatlar start aldı ve SPORCULARDAN ÇİN aleyhine paylaşımlar yağmaya başladı.

Coronavirüs ile siyasi boykot gölgesinde kalan oyunlara karantina kuralları, yeme-içme ve barınma sorunları damga vurdu. Birçok sporcu yaşadığı zorluğu paylaşarak REJİME ateş püskürdü. Garip bir şekilde gelişmeler SOROS'un istediği doğrultudaydı...

Devam... Gelelim NATO'ya, Ukrayna'ya, Rusya'ya...

Biden: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2'ye son vereceğiz...

Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı askeri yığınağı gösteren uydu görüntüleri yayınlandı...

ABD: Rusya, Ukrayna'yı işgal için gerek duyduğu birliklerin YÜZDE 70'ini teyakkuza geçirdi...

Bunlar dünya medyasındaki konu ile ilgili öne çıkan manşetlerdi. Fransız Devlet Başkanı Macron, hem Putin'e gidiyor UZUN MASADA konuyu konuşuyor oradan da Ukrayna'ya geçerek diğer tarafın nabzını tutuyordu.

Almanya Başbakanı da Beyaz Saray'a gidiyor ve göründüğü kadarıyla Biden'dan açık destek alıyordu. Biden, ''Bugün başbakanla yakın işbirliğimizi konuştuk;

Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmesi durumunda hızlı ve ciddi sonuçları olacak güçlü bir yaptırım paketi geliştirdik'' dedi.

Biden ayrıca ABD ve Almanya'nın ''birleşik bir cephe'' olduğunu paylaşıyordu.

Gözler Putin'deydi. O da Kremlin'de Macron'la 5 saat görüştü. Görüşme sonrası şunları söyledi:

NATO 2019'daki askeri stratejisinde Rusya'yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak belirledi. Rusya, NATO'ya değil, NATO Rusya'ya doğru ilerliyor.

Bir de bizi mantıksız bir şekilde saldırgan olmakla suçluyorlar... Konu NATO olunca iki adrese gitmek anlaşılır olur. Biri 15 Temmuz'dan sonra pek çok ismin NATO şemsiyesi altına sığınmış olması, diğeri ise ABD eski Başkanı Trump'ın net açıklamaları...

Daha önce de önemli bulduğum için yazmıştım.

Trump 2019'da BM'de ulusalcılığın ve milliyetçiliğin yükseltilmesi çağrısında bulundu. Trump, hem ABD içindeki hem de dünyanın çatısındaki kavgayı özetler gibi konuşuyordu:

Özgür dünya ulusal temellere yeniden sarılmalı. Milli değerleri silmeye veya onların yerine başka şeyler koymaya çalışmamalıyız.

Gelecek küreselcilerin olmayacak. Gelecek vatanseverlere aittir...

Trump, zaten çizgisini net olarak ortaya koyan liderdi. Biden ile girdiği BAŞKANLIK yarışından ZAFERLE çıksaydı yapacaklarından birinin ABD'Yİ NATO'DAN ÇIKARMAK OLDUĞU ileri sürülmüştü... Trump, NATO üyelerine tepeden bakarak "Hem para vermiyorlar hem de koruma istiyorlar" diye çıkışmıştı.

Hatta AVRUPA'yı bedavaya koruduğunu söyleyerek "NATO, ORTADOĞU'YA AÇILMALI. YÜKÜ SADECE ABD üslenmemeli" çıkışını da yapmıştı. Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da görevi bıraktıktan sonra yazdığı kitabında "NATO'DAN ÇIKACAKTIK..." diye not düşüyordu...

Trump göreve geldikten hemen sonra "RUSYA SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDI" iddiasıyla sarsılıyordu.

Beyaz Saray'da rahat hareket edemeyen Turmp, 2 yıl bu davayla uğraşıyordu. Trump ile Putin'i bir arada gösteren bir güç vardı!

Bu KÜRESELCİ EKOL'ün kendisiydi.

Trump'ın gidişinde Biden'ın gelişinde kimse NATO'nun payını düşünmedi! SOROS gibi simge bir ismin AÇIK TOPLUM teması, Putin'i korkutmakta. Rusya liderinin "UKRAYNA NATO'ya girerse RUSYA ile NATO arasında savaş çıkar" demesi boşuna değil...

Putin karşısındaki gücün yani KÜRESEL AKLIN NATO ile kapısına dayandığını biliyor...

Eğer savaş olursa en büyük zararı AVRUPA ile RUSYA'nın göreceği SIR değil... ÇİN'in ticaretine darbe indireceği de... ABD'nin, fırlayacak olan petrol fiyatları ile ÇİN ve AVRUPA'nın zararlarını uzaktan izleyeceği de...

ABD, AVRUPA'yı RUSYA ile bitirmek istemiyorsa en iyi ihtimal G-2'ye oynayacaktır. Yani İKİ BÜYÜĞE... ABD ve ÇİN'e... Eski denge ABD ile SOVYETLER BİRLİĞİ arasındaydı...

NATO ile yapılmak istenen "ÖTEKİ"nin ÇİN olması mı? Pekin'in yolunun açılması ve DÜŞMAN ilan edilmesi mi? Eğer NATO üzerinden RUSYA tasfiye edilecekse koca AVRASYA NATO'nun olacak demektir ki bu da ABD'nin ÇİN'e karşı KONTROL mekanizmasını ele geçirdiği anlamına gelecektir... Sanırım NATO'yu çok yakından dikkatle izlemek durumundayız...

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