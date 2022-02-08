ANLAMAK kolay değil. Ancak sıkıntı da ortada... Rusya- Ukrayna gerilimini konuşurken, Kanada'da BAŞBAKAN Justin Trudeau ve ailesi ikametgahlarından alınarak başka bir yere götürüldü.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının ciddi artış göstermesi, dünyayı enflasyonla artan hayat pahalılığıyla baş başa bıraktı. Bu kimi ülkede az kiminde ise çok hissediliyor. Ufukta beliren buğday krizi ve türevleri ise daha konuşulmuyor bile...

"COVİD neydi?" sorusunu sormaya gerek yok sanırım artık.

Herkes sonuçlarını tartışıyor ve yaşıyor!

Önce bir not... Kraliçe Elizabeth tahttaki 70. yılı nedeniyle bir mektup yayınladı.

Aldığı desteklerden dolayı herkese teşekkür eden KRALİÇE yerine oğlu PRENS CHARLES'ın eşi Camilla'nın geçmesini istediğini söyledi. Prens Charles önemli bir isimdi. Önemli ilişkilerin kesişme noktasındaydı.

KÜRESELLEŞMEYE format atmak için uzun zamandır BÜYÜK SIFIRLAMA konusu tartışılmakta. Bu konuyu açanlardan biri de Prens Charles'tı.

PARA ve SERMAYE transferlerine engel tanımaması, DEVLETLERİ ve otoriteyi zora düşüyordu.

Bir ELİN DEVREYE girip, yeni düzenleme yapması gerekiyordu.

Peki bu kim olacaktı?

Sanki bugün yaşadığımız büyük sorunların arkasında yatan neden buydu. Prens Charles da DAVOS'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun Başkanı Klaus Schwab'ın ekolüne destek attı: Covid-19 salgını geleceği ve ekonomileri şekillendirmek için çok önemli bir fırsattır...

Sahne önünde Klaus Schwab'ın bulunduğu ekole açıktan, gizlemeden tüm politikalarıyla destek veren önemli isimlerden ve önemli siyasetçilerden biri de KANADA BAŞBAKANI Justin Trudeau'ydu! Trump'ın arkasındaki FİNANS ruhu GOLDMAN SACHS ise Biden'ın ki de BlackRock'tu...

Justin Trudeau'nun hayranlık duyduğu hatta bankaların bile patronluğunu bağlamayı düşündüğü isim ise Larry Fink'ti.

Hayranlık duyduğu Fink ise BlackRock'un patronuydu...

BlackRock'un iklim değişikliği, yeşil enerji, karbon salınımı konularında başı çeken bir organizasyon olduğu SIR değildi. Yani nereden bakarsanız bakın yollar DAVOS RUHUNA çıkıyordu. Bu nedenle Fink'in zekasına hayranlık duyan Kanada Başbakanı Trudeau, "Bu pandemi, bir sıfırlama fırsatı sağladı. Aşırı yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sorunları gerçekten ele alan ekonomik sistemleri yeniden tasarlamak için çabalarımızı hızlandırmalıyız..." dedi.

Trudeau New York Times'a verdiği röportajda ise ülkesini "Hiçbir çekirdek kimliğin, ana akımın olmadığı uluslararası bir devlet..." olarak tanımlıyordu.

Başbakan Justin Trudeau, DAVOS'un benimsediği "Büyük Sıfırlama" felsefesine sonuna kadar inanıyordu. COVİD ve AŞI konusunda da etkili politika izliyordu. Ancak sarsıntı gelip onu da ülkesini de buluyordu.

Kanada'da aşı karşıtı yüzlerce kamyoncunun başlattığı 'özgürlük konvoyu' başkent Ottawa'da destek bulmakla kalmıyor dalga dalga ülkeye yayılıyordu.

Bütün resmi kuruluşların etrafı göstericilerle sarılıyor güvenlik güçleri yetersiz kalıyordu. Korku büyüdükçe büyüyor sonunda Başbakan Trudeau ailesiyle birlikte güvenli bilinmeyen bir noktaya götürülüyordu.

Ottawa'da eksi 35 dereceye düşen aşırı soğuğa rağmen parlamentonun etrafına gösterici yağıyordu.

Çevre şehirlerden de akın akın insan geliyordu. Gelenler KAMYONCU değildi.

AŞI meselesi ve kısıtlamalar nedeniyle tepki gösteren insanlardı. Kalabalık genellikle KANADA BAYRAKLARI taşırken, ırkçı ve aşırı sağ unsurlarla ilişkilendirilen konfederasyon bayrakları da yok değildi. Yerli göstericiler de Mohawk savaşçı bayrağı ile Metis Nation'ın bayrağını dalgalandırıyordu.

Kanada böylesine karışırken bakılması gereken isimlerden biri de ABD eski Başkanı Trump'tı.

Trump'ın ne diyeceği önemliydi. İşin renginin anlaşılması açısından...

Trump çok geçmeden KAMYONCULARA desteğini açıkladı.

Trudeau'yu "Çılgın Covid önlemleri ile Kanada'yı yok eden aşırı sol bir deli" olarak nitelendirdi.

Trump'a ilk ve önemli destek Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi.

Musk protestolara övgüde bulundu. Kanada 2013'ün baharında Türkiye'nin yaşadığı GEZİ EYLEMLERİNİN KIŞ VERSİYONUYLA baş başaydı.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve eşi Camilla'yı ilan ediyor ancak etkili oldukları KANADA SİYASİ KARANTİNA ALTINA ALINIYORDU...

Gezi'de, 17-25'te görülen 15 Temmuz'da tavan yapan KÜRESEL ÇEKİŞMEYİ burada tekrar canlandırmak isteyenler diri ve ayakta.

Ve güçlü. Davos ruhu burada "NEDEN" bulmak için eskisi kadar zorlanmayacaktır.

Trump'ı indiren bu gücü hafife almadan olaylara bakmak şart. Ekonomik olarak zorlayacakları aşikar... Bunu bilerek adım atmak ve iletişimi son derece berrak götürmekte büyük fayda var.