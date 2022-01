İSTANBUL kar altında... Kar-kış yazılıp çizilerken gelin biz CHP'den gidelim... Kemal Bey'den ilerleyelim...

Çünkü Kemal Bey sık sık AK PARTİ'yi sarsmak için LONDRA BANKERLERİ vurgusu yapmakta.

Dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House ile Koç Holding'in kurumsal ortaklığı malum. SIR da değil.

Chatham House-Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantıları yapılmakta...

Benim hafızamda 2019'da yapılan toplantı kalmış... 2019'un 25-26 Ekim'in de İngiltere'de gerçekleşen...

Ditchley Foundation'da yapılan toplantıda 'Avrupa, ABD ve Çin: Rekabet Eden Vizyonlar' teması ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerini 'Avrupa Birliği, Çin, ABD ve çok taraflılık' oluşturdu.

Richard Moore onur konuğu olarak oradaydı.

Doğal olarak Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett de...

Bu TOPLANTIDAN yaklaşık 3 hafta sonra Ekrem İmamoğlu da 1.5 günlük bir program kapsamında Londra'ya gitti. Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi. İmamoğlu, Chatham House'da da bir toplantıya katıldı...

Her yıl "uluslararası ilişkilere katkıda bulunan" kişilere ödül veren Chatham House ile KOÇ HOLDİNG arasındaki yakınlık Türkiye'ye özel bir bakış açısı da getiriyordu.

İmamoğlu, Chatham House'da Reuters'a verdiği mülakatın ardından London&Partners Ajansı'nın kendisi onuruna verdiği öğle yemeğine katılıyordu.

Davette L&P CEO'su Laura Citron, Doğrudan Yabancı Yatırım Direktörü Neil Bridge ve Ticaret ve Büyüme Direktörü Janet Coyle yer alıyordu.

İmamoğlu yuvarlak masa toplantısında ise Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays gibi bankalar ile KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group gibi fonlar ile buluştu. Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners gibi önemli yatırım uzmanı devlerle bir araya geldi.

Bu tarihten bir yıl önce ise TÜRKİYE'deki EKONOMİK SIKINTI yine Chatham House'un diline dolanıyordu...

Chatham House'un Türkiye uzmanı Fadi Hakura'nın Time dergisinde 'Türkiye koşar adımlarla ekonomik çöküşe gidiyor' başlıklı yazısı yayımlanıyordu.

Hakura, Türkiye'nin ekonomisini "Erdoğan ilerlemeyi aynalı gökdelenler, gösterişli dev altyapı projeleri ve yüksek büyüme rakamlarıyla özdeş görüyor.

Türkiye'nin orta boy Audi tarzı ekonomisini, üst segmentteki Ferrari tarzı büyüme oranlarına ulaştırmak için gaza basıyor da basıyor.

Oysa her tamircinin bilebileceği gibi, böyle taktiklerin uzun vadede başarılı olma şansı yoktur.

Motor sonunda yanar..." değerlendirmesinde bulunuyordu. Belki çok kişi hatırlamaz ancak aynı isim yani HAKURA daha 2010'da "Türkiye çok istemesine rağmen asla bölgesel lider olamaz" diyordu!

İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Koç Holding Başkanı Ömer Koç ile yakınlık başlıyordu.

Ömer Bey tebrik için İmamoğlu'na ilk gelen isim oluyordu. Sanırım sonra yine bir ziyaret gerçekleşiyordu. Hatta Sayın Ömer Koç, kendi çini koleksiyonundaki bir eser örnek alınarak dokunan eşarbı, "Refikanız için" diyerek İmamoğlu'na takdim ediyordu. İmamoğlu da cam bir vazo ile karşılık veriyordu...

Neyse... Konu bunlar değil... Kemal Bey'e gelelim...

CHP lideri herkesin bildiği gibi sık sık LONDRA VURGUSU yapmakta... Her fırsatta ekonomik göstergelere yaslanıp AK PARTİ'yi Londra üzerinden yıpratmak niyetinde... TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında da Kemal Bey her zaman olduğu gibi "Soruyorum, 18 yıldır ülkeyi yönetiyorsun, 19. yıla girdik. Nasıl olur da 83 milyon vatandaşı Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin.

Dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz, neden?

Almanya'ya bakın, negatif faizle borçlanıyor. Yani borç verenler, ayrıca para veriyorlar. Parayı işlettiği için. Biz de faiz ödüyoruz.

Neden? Bütün bunların tartışılması lazım..." çıkışını yapıyordu... Aynı Kemal Bey gelen bir soru üzerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili "Başkanların ikinci dönem de devam etmesinden yanayım..." cevabını veriyordu. Yani olası bir CUMHURBAŞKANLIĞI adaylıklarının önünü kesiyordu...

Uzun zamandır cevabını bulmaya çalıştığım soru ise "Kemal Bey KOÇ GRUBUNA MI, İNGİLTERE'YE Mİ, YOKSA İMAMOĞLU'NA MI KARŞIYDI?"

Yerli yersiz devamlı LONDRA vurgusu yapan KEMAL BEY'in kendi BELEDIYE BAŞKANI İmamoğlu'nun İSTANBUL KAR ALTINDAYKEN BİLE İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ ile balık yediğini nasıl açıklayacak çok merak ediyorum...

Bu kadar sık Londra vurgusu yapan CHP lideri bakalım bu kez bir çıkış yapabilecek mi?

Acaba AK PARTİ'ye ya da Erdoğan'a yüklendiği gibi yüklenebilecek mi?

Umarım yanılırım! Ancak SANMIYORUM... Yine de bekleyelim...

NOT: Koç Holding'in kazandığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi, Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildi.