UKRAYNA sorunu baş gösterdiğinden bu yana RUSYA'nın, ABD'nin onayı olmadan adım atmayacağını aktarmaya çabalıyorum.

Bu, büyük dengede insanların görmediği, ıskaladığı alandı.

Gazetelere televizyonlara göre RUSYA'nın başında PUTİN diye bir lider vardı, kafasına eseni yapardı.

Bu çoban hikayesidir...

Yıllardır yazdığım gibi İKİ BÜYÜK EKOLDEN biri izin vermedikçe kimse böyle bir adım atamazdı. Attığınızda pişman ederlerdi. Daha geçtiğimiz aylarda eksi 35 DOLARA düşen petrol fiyatları 100'e dayanıyor ve 120 DOLAR olacağı söyleniyorsa durup düşünmek şarttı. Bu UKRAYNA SINIRINA yığılan RUS ASKERLERİNİN dışına çıkıp Kremlin'e "TAMAM ŞİMDİ YÜRÜ! OPERASYON BÜTÇESİNİ DE ARTAN PETROL FİYATIYLA SANA VERDİK..." demekten başka bir şey değildi.

Ben bunları yazmaya gayret ederken ABD Başkanı Joe Biden sahne aldı. Sanırım biraz da beni onayladı...

Biraz geri dönelim.

Sonra güncele gelelim...

Yaklaşık 6 ay önce ABD Başkanı Biden ile Rus lider Putin CENEVRE'de bir araya geldi. Baş başa 3.5 saat görüştüler.

İSVİÇRE'nin seçilmesi önemliydi. PARANIN MERKEZİNDE iki güç bir araya geliyordu.

Bu zirve 1985'te ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi buluşmadan 36 yıl sonra gerçekleşiyordu. Putin ve Biden, Leman Gölü kıyısındaki Parc de La Grange villasında bir araya geliyordu. Atılan her adım özenle seçiliyordu yani! Bu zirveden kısa bir süre sonra ABD MEDYASINDAN ÖZEL İSİMLER RUS BİRLİKLERİNİN UKRAYNA SINIRINA DOĞRU HAREKETLENMELERİNİ YAZMAYA BAŞLADI... UYDU FOTOĞRAFLARI sonradan geldi. Artık Rusya'nın UKRAYNA'ya gireceği algısı oturtulmuştu.

Kitle hazırdı...

Şimdi güncele gelelim...

Şartlar oluşuyorken ABD hem Başkan hem Dışişleri Bakanı hem CIA direktörü hem de ELÇİLER vasıtasıyla SAVAŞI ENGELLEMEK

İSTER GİBİ bir görüntü veriyordu. Oysa "Girerseniz NATO size gerekli karşılığı verecek" gibi NET bir cevap yetecekti. Putin bunun ne anlama geleceğini bilecek kadar akıllı bir liderdi.

Hayır! Asla böyle sert bir cevap vermiyorlardı.

Vermedikleri gibi JOE BİDEN daha önceki gün yazdıklarımı onaylıyordu!

Kırdığı POTLARLA...

Kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Biden "Rusya'nın küçük bir alanı işgal edeceğini düşünüyorum" diyordu.

Sonra toparlamaya çalışsa da testi kırılıyordu! Bunun üzerine UKRAYNA lideri Zelensky, "Küçük çaplı işgal diye bir şey yoktur" açıklaması yapıyordu. Ve devam ediyordu: "Büyük güçlere küçük çaplı işgal diye bir şey olmadığını, 'küçük milletler' diye bir şeyin de olmadığını hatırlatmak isteriz. Küçük çaplı kayıp da yoktur, kaybettiğimiz sevdiklerimizin arkasından minik bir yas tutmak diye bir şey de yoktur. Bunu Ukrayna gibi büyük bir gücün cumhurbaşkanı olarak söylüyorum..." Ukrayna da ne olacağını anlıyordu sanki...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Berlin'de Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Sonra tıpkı BAŞKANLAR gibi CENEVRE'ye geçti ve Lavrov ile buluştu.

Blinken "KAPSAMLI SALDIRIYA cevap verilecek" diyordu!

KAPSAMLI SALDIRI?

Kime göre, neye göre?

Belki de Biden'ın ağzından kaçırdığı KÜÇÜK BİR ALANIN İŞGALİ'ne onay verildiğini anlatmaya çalışıyordu!

Biden DERİN DEVLETİN baskısıyla PUTİN ile birlikte KÜRESEL EKONOMİYİ taşıyan EKOLE UKRAYNA'da geçit vermeyecekti.

Görüştükleri buydu.

Hatta yaklaşık 2 ay önce Biden'ın kolonoskopi olması gerekiyordu.

Haliyle yetkilerini İKİNCİ BAŞKANA yani yardımcısı Kamala Harris'e devredecekti. Ancak yetki sadece 85 dakika için Harris'e geçiyordu.

Biden, operasyon biter bitmez ilk iş olarak yetkileri geri alıyordu. Işık hızıyla... Güvenmiyordu!

Anlaşılması için isimler üzerinden gitmek daha faydalı olabilir. Soros nasıl RENKLİ DEVRİMLER ile ABD'nin bir yanını koluna takıp AVRUPA ile birlikte RUSYA'da rejimi değiştirmek istiyorsa ABD'nin kalan diğer tarafı da PUTİN'le dengeyi kurmak istiyordu. Bu nedenle destek veriyordu.

Bunu da PETROL FİYATLARI ile açık ediyordu!

Eğer Rusya UKRAYNA'ya dalacaksa bu KÜRESEL EKONOMİNİN ELİTLERİNE yapılmış operasyon olacaktı.

Özellikle AVRUPA'ya...

Dünyanın kalbi kabul edilen AVRASYA'nın AVRUPA'ya bırakılmaması için olacaktı bu adım... Haliyle İPEK YOLU'ndan enerji trafiğine kadar pek çok kart ele geçirilmiş olacaktı. Garanti altına alınmış olacaktı. Biden ile Putin'in CENEVRE'deki zirvesi sanırım bunun için yapılmıştı! Bir de dikkat edin RUSYA daima NATO üyesi olmayan ülkelere bayrak gösteriyordu. ABD'yi zora sokmamak için... ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler de gergindi. Çok sorun vardı. Ancak ABD hiçbir konuda Ankara'nın canını çok sıkacak adım atmıyordu. Atmayacaktı...

Türkiye, AVRUPA ile mücadele ederken her ne kadar İNGİLTERE ile aynı ortak paydayı doldursa da dolaylı olarak ABD'nin politikalarını onaylayan adımlar atıyordu. UKRAYNA meselesi Rusya'nın KİEV'e değil Paris-Berlin hattına operasyonuydu... Kontrol edemedikleri ve tehlike gördükleri ELİTLERE...

NOT: Müdahale gelirse Türkiye de arabulucu rolünü üslenecektir..