Aynı ekol!

DEVLET üniversitesinde gazetecilik okurken siyasi faaliyetleri nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

Devamsızlığı, bahane olarak gösterildi.

Aslında yazdığı bir yazı başına iş açıyordu.

Okul yönetimi yolluyordu.

2000 yılında Haykakan Jamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edildi.

En çok satan LİBERAL bir gazetenin etkili kalemiydi! Koçaryan ve Sarkisyan hükümetlerine yağdırıyordu. 2008 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde PETROSYAN'ı destekledi. Petrosyan'ın seçimi kaybetmesinden sonra sokağa dökülen halkı örgütlediği gerekçesi ile "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla tutuklandı.

2 yıl sonra afla serbest kaldı.

2012 yılında milletvekili seçilerek Toplumsal Sözleşme Partisi'nin lideri oldu.

2018'de sokağa çıkarak Sarkisyan hükümetine istifa çağrısına liderlik etti. Sonra otelde canlı yayında Sarkisyan ile buluştu. Sarkisyan GÜVENLİKÇİLERİN

LİDERİYDİ. Seçime gidildi. 9 Aralık 2018'de yapılan seçimleri büyük farkla kazandı.

Bu isim NİKOL PAŞİNYAN'dan başkası değildi. Üniversiteden bu yana SOROS'un yani KÜRESEL anlayışın egemen olduğu bir yapıdan geliyordu... EN son AZERBAYCAN macerasına girişti.

Boyunun ölçüsünü aldı. Savaştan sonra Aliyev "Paşinyan, Soros tarafından idare edilen bir adamdır. İkisi kol kola duruyorlar, bedenleri de birbirine yapışık. O durumdalar'' ifadelerini kullanıyordu... Türkiye'nin AZERBAYCAN'ın yardımına koştuğu mücadelenin tarafları da YEREL değildi.

Anlamıyorduk ıskalıyorduk...

Trump'ın başkanlığı sırasında 2018'de bir dizi patlayıcı yollanıyordu özel isimlere. Sıralama nasıldı?

SOROS-OBAMAHILLARY-CLINTON...

Bir de CNN'in ofisi BOMBA ihbarı üzerine boşaltılıyordu.

Demek ki bir güç DEMOKRATLARI

SOROS ile yan yana getiriyordu. CNN'i de yanlarına koyarak. Peki biz CNN'i en çok nerede yakından tanıma imkanı bulduk? Evet! GEZİ EYLEMLERİNDE...

TAKSİM Meydanı'na çadır kuran CNN yalan dolan yayınlarla dünyayı ayağa kaldırıyordu.

Christiane Amanpour ekranda her akşam şov yapıyordu. Türk yetkilileri ekrana davet ediyor konuşturmadan kesip atıyordu!

Peki DEVLET, GEZİ OLAYLARINI daha sonra nasıl yorumladı? AÇIK TOPLUM VAKFI ve SOROS'u işaret etti...

Soros ne istiyordu?

İktidara geldiğinde AK PARTİ'ye övgüler yağdıran SOROS neden rahatsızdı? Örnek olarak gösterdiği Erdoğan'dan artık kurtulmak istiyordu... SOROS'u bir şahıs olarak yazmıyorum!

Bir anlayış bir ekol bir büyük güç olarak anlatıyorum. Sakın "yaşını başını almış zengin bir insan" diye düşünmeyin.

Arkada koca bir KÜRESEL yapı var. Ve sandığınızdan çok ama çok daha güçlü.

Soros, OBAMA'ya da desteğini esirgemiyordu.

Tıpkı Hillary Clinton'a yaptığı gibi. Zaten Obama döneminde yani 2013'te TÜRKİYE ile ABD'nin arasına kara kedi giriyordu. Obama ile Erdoğan arasındaki BAĞ kopunca bir süre sonra GEZİ EYLEMLERİ başlıyordu! CNN meydanı karıştırmak için elinden geleni ardına koymuyordu. İsimlere girmek istemiyorum ancak önemli sayıda TÜRK İŞ İNSANI da eylemleri destekliyordu...

Bu bizlerin çok da iyi bilmediği PERDE GERİSİNDEKİ

DÜNYA DÜZENİNİ

GÖSTERİYORDU.

Küresel bütünü oluşturan parçalardan burada da vardı. Olması kadar doğal bir şey de yoktu.

Soros'un da desteğiyle hep yanında olduğu ABD eski BAŞKANI Obama, Glasgow'da süren BM İklim Zirvesi'nde konuştu.

Rusya ve Çin'i hedefe koydu. Tıpkı SOROS gibi. Ancak önemli olan nokta ise başkaydı.

Eski Başkan Obama Z KUŞAĞINA çağrıda bulundu: Tüm gençlere sesleniyorum. Kızgın kalmanızı istiyorum.

Öfkeli kalmanızı istiyorum. Ama bu öfkeyi kanalize edin. Bu öfkeden güç kazanın.

Daha sıkı, daha fazla bastırın. Çünkü sorunun çözümü için gereken bu.

Kendinizi bir maratona hazırlayın, kısa mesafe koşusuna değil...

ABD Başkanı Joe Biden da, 9-10 Aralık 2021 tarihlerindeki Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye ile Azerbaycan'ı davet etmiyordu.

Aliyev yazının başında SOROS için ne diyordu! Obama, Clinton ya da Biden fark etmiyordu.

AYNI EKOL AYNI

ŞEYİ SÖYLÜYOR,

AYNI KARARI

ALIYORDU...

Aliyev, Paşinyan'a "SOROS'UN ADAMI" dedikten sonra kendini bu kez farklı konular için manşette buluyordu.

Konu PARAYDI!

PANDORA BELGELERİ PATLIYOR ve ALİYEV MERKEZE YERLEŞTİRİLİYORDU. Putin ve adamları gibi...

Türkiye bu KÜRESEL GÜÇ için elbette çok ama çok önemli. Ancak ERDOĞAN'SIZ bir TÜRKİYE değerli olan. İstenen de bu. Bu nedenle "HASTA", "AYAKTA

DURAMIYOR" yalanını yayarak insanların bilinç altına "Sevseniz de artık sağlığı iyi değil. Oy verilmez" algısını yerleştirmeye çalışmaktalar...

Mücadele sert mi sert.

Zor mu zor. Taraflar ve istekler ortada...

Sık sık yazdığım gibi MUHALEFETE de buradan bakın...

Saflar net değil mi!

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