BİDEN geldikten sonra alçak sesle dillendirilse de ABD'nin çekirdeğinde sıkça yapılan bir eleştiri vardı. Konu doğal olarak ÇİN'di. Her ne kadar ABD ve Çin arasındaki ticaret açığı mevcut ticaret savaşlarının sebebi olarak gösterilse de didişmenin asıl nedeni başkaydı!

Trump'ın hayatı boyunca yanında olan dostu Wilbur Ross, konuyu şu sözlerle açıklıyordu: Çin ile uzlaşının zor olduğunu düşünüyorum. Fakat asıl mesele iki ülke arasındaki ticaret açığı değil. Sadece o olsaydı sorun çözülürdü.

Asıl mesele fikri mülkiyet hakları, zorla teknoloji transferi ve casusluk...

Trump'la birlikte zirve yapan ABD-ÇİN gerginliği, şimdilerde TOTO'ya dönmüş durumda... Çok kişi haklı olarak EKONOMİK rakamlara bakarak ÇİN'in ABD'yi silip süpüreceğini söylüyor. Tersini de dile getirenler yok değil.

Ancak yorumlarda NET olarak ÇİN önde...

Herkes gibi ben de olan bitene bakıyorum.

Çok kişi günceli eski kalıplarla yorumluyor. İlk gördüğüm bu. Mesela Richard Danzig'in yorumu değişik ve sıra dışıydı!

Danzig "Yirmi birinci yüzyıl teknolojileri sadece dağılımları açısından değil, sonuçları açısından da küreseldir. Patojenler, yapay zeka sistemleri, bilgisayar virüsleri ve başkalarının kazara yayabileceği radyasyon, onların sorunu kadar bizim de sorunumuz..."

Yapay zeka, büyük veri analitiği, biyoloji, nano teknoloji, yeni malzemeler, robotik ve insansız sistemler, kuantum hesaplama, uzayda operasyonlar, sanal gerçeklikler yeni dönemin gizli kodları...

Sanırım olaylara sadece asker, gemi, füze, tank, top ve silah penceresinden bakmak çok yeterli değildi!

CORONAVİRÜS'le birlikte dünya resmen can çekişti. Ekonomiler hala kendine gelemedi. Ne olacağını net olarak gören de yok. Acaba bir sonraki salgın, İNSANLARDAN İNSANA değil de bilgisayarlardan bilgisayarlara geçiş şeklinde mi olacak? Olabilir mi?

Bilmiyoruz! Ancak YAPAY ZEKA tartışmaları çok yapılsa da YAPAY ZEKA'nın en çok işe yaracağı alanın yazılımlara sızan virüsleri temizlemek olduğu ıskalanmakta...

Şu ana kadar yüzde 100 başarı sağlanmış değil. Yapay zeka kesin olarak galip gelmiş değil!

İnsanın aklını kopyalayıp duygularını kenarda tutan bir anlayışın sonucu doğdu YAPAY ZEKA...

Çin'in YAPAY ZEKA'da aldığı yolu tarif eden ve Pentagon'daki görevinde istifa eden Nicolas Chaillan: 15-20 yıl sonra Pekin'le rekabet için hiçbir şansımız kalmayacak.

Benim fikrime göre şimdiden bu işin bittiğini söyleyebiliriz...

Ünlü Prof. Joseph Nye de "Başkan Richard Nixon 1972'de Çin'i ziyaret ettiğinde, ABD'nin düştüğünü Sovyetler'in zirveye çıktığını söylüyorlardı.

Oysa ABD KÜRESEL ÜRETİMİ planlıyordu.

Anlaşılmıyordu... Şimdi aynı değerlendirme Çin için de yapılmakta..." Yeni dengeyi anlatırken de "Bugün, bazı Çinli analistler Amerika'nın direncini hafife alıyor ve Çin hakimiyetini tahmin ediyor. Ancak bu tehlikeli bir yanlış hesaplama olabilir..." diyordu. Ve ABD'nin lehine görüşlerini şöyle sürdürüyordu:

Çin dünyanın en büyük ekonomisi olmak için ABD'yi geçse bile, jeopolitik gücün tek ölçüsü milli gelir değil. Çin, yumuşak güçte ABD'nin çok gerisinde yer alıyor ve ABD askeri harcamaları Çin'in neredeyse dört katı.

Çin'in askeri yetenekleri son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Ancak bu bile ABD'nin ÇİN'in etrafını örme projesini engellemeye yetmiyor. Denizlerden ABD'yi kovamıyor!

ABD ekonomik olarak rakipsizdi, en büyük borç veren ülkeydi. Şimdi Çin 100 ülke ile ticaret bağları kurdu. ABD ise 57'de kaldı!

Çin yeni İPEK YOLU için 1 trilyon dolar borç verirken, ABD ise harcamaları kıstı! Pekin yönetiminin deniz aşırı yatırımları da gücüne güç katmakta. Bununla birlikte, güç dengelerini yargılamak zordur. ABD'nin, Çin'in savunmasız olduğu alanlarla ilgili önemli kozları bulunmaktadır.

Mesela ABD, DOST saydığı okyanuslarla çevrili iken ÇİN etrafında 14 rakip ve sorunlarla dolu bir komşuluk ilişkisine sahiptir.

Hindistan, Japonya ve Vietnam gibi ülkelerle ciddi sorunlar barındırmaktadır.

Amerika'nın avantajlı olduğu bir diğer alan da enerji. ABD, kendi ihtiyacını karşılarken ÇİN Ortadoğu'dan HİNDİSTAN'la sorun yaşadığı denizlerden bu ihtiyacını karşılamak zorundadır. Amerika ayrıca yirmi birinci yüzyılın ekonomik büyümesinin merkezinde yer alan temel teknolojilerde yani biyo, nano ve bilgide rakipsizdir.

Dünyanın en iyi 20 araştırma üniversitesinden 15'i ABD'de bunmaktadır!

Hiçbiri Çin'de değil.

Gelişmeleri ABD'nin düşüşü olarak okuyanlar, yanılgı içindedir. ABD'nin kibri de Çin'in milliyetçiliği de tehlikelidir... EN büyük risk hata kapasitesidir!

Başkan Biden "Çin en ciddi rakibimiz. Ancak OTORİTER rejimlere geçiş vermeyeceğiz" derken dünyayı sanki İKİ KUTUPLU tarif ediyordu...

Sovyetler de böyle değil miydi? Bir yanda ABD ve özgürlükler diğer yanda içini pek bilediğimiz kapalı SOVYETLER... Şimdi de 100 milyon üyesi olan KOMÜNİST PARTİ ve düşüşte olduğu söylenen ABD... Ve her ülkeye verilen dağıtılan roller.

Daha önce NÜKLEER SİLAHLAR üzerinden denge sağlanırken şimdi DİJİTAL DENGE kurulmakta. Ve ötede hırsızlık yaptığı casusluk yaptığı söylenen ÇİN var.

İLGİNÇ!

Soruyu tekrar etmekte fayda var! Acaba CORONA'yı bilgisayarlar üzerinden yaşar mıyız?

Ve bu yaşanırsa hangi iki ülke böyle bir saldırıda ayakta kalır! İnstagram çöktüğünde insanlar YAS tuttu! Ya devletleri de vuracak çok büyük bir VİRÜS ile tanışırsak!

Sistem çökerse yani.

Malum ne de olsa internetin vanası bizde değil!..