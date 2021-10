YENi çağın büyük markaları olan WHATSAPP, FACEBOOK ve INSTAGRAM önceki gün akşam saatlerinde çöktü.

Türkiye'de de garip bir şekilde iletişim kesildi. Üç büyük marka ne kadar hayatımızda yer etmiş yaşayıp gördük… Haliyle herkes hizmet alamamanın verdiği sıkıntıyı yaşıyordu.

Arka planda neler olup bittiği çok kişiyi ilgilendirmiyordu… Doğaldı. Gelin isterseniz uzaklara gidip bugüne dönelim… Peşinen birkaç noktanın altını çizelim...

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan için CFR'nin yayın organı doğrudan Erdoğan'ı hedef aldı.

Steven A. Cook, Foreign Policy'deki yazısında AK PARTİ yönetiminin artık sona geldiğini, Erdoğan'ın sağlık durumunun 2023'teki seçimlere giremeyecek kadar kötü olduğunu yazdı… Peki yazıda yeni bir şey var mıydı? Yoktu! Daha önceki dedikoduların bir araya getirilmesinden başka bir şey değildi… IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da adını karıştığı ÇİN'E POZİTİF AYRIMCILIK YAPILDIĞI iddiası aynı pencereden değerlendirilmesi gereken bir başka hamleydi.

Bir de ÜLKÜCÜLER meselesi vardı. Daha önce Almanya başta olmak üzere bazı AVRUPALI ülkeler ÜLKÜCÜLERE karşı sert defans yapmaya başlamıştı.

Son olarak bu pas ABD'ye kadar uzandı.

Washington da topa girdi.

"ABD ve müttefiklerinin çıkarlarına karşı, ülkü ocakları olarak da bilinen Bozkurtların faaliyetleri;

YABANCI TERÖR ÖRGÜTÜ kriterlerini taşıyor mu?" sorusunun cevabını aramaya koyuldu!

Olacak iş değildi ancak oluyordu. Mücadeleyi Pandora Sızıntısı'na kadar uzatabilirdiniz… Dün de yazdığım gibi hepsi bizlerin hiç bilmediği koca bir kavganın safhalarıydı. Bu kavga şimdi içeride şiddetli bir şekilde yürüyordu ve çok daha şiddetlenecekti…

15 Temmuz Kalkışması'nı her zaman BREXIT ile yan yana değerlendirdim. Sık sık yazdım. Çünkü Türkiye gibi inanılmaz değerli bir ülkede gelişigüzel bir hareket olmaz.

Yaptırmazlar da… Genel çoğunluk olaylara ya da siyasi kapışmalara doğru bulduğu, gönül verdiği renklerden bakıyor. Ancak bunun gerçekle çok az ilgisi var. Bize ya da İngiltere'ye ya da ABD'ye yansıyan mücadele DÜNYANIN ÇATISINDAKİ kavganın ayak izlerinden başka bir şey değildir!

Son olaya gelelim… WHATSAPP, FACEBOOK ve INSTAGRAM meselesine…

Hatırlayanlar olacaktır…

Yine 15 Temmuz ve Brexit tarihine gidelim.

Yani Trump'ın seçildiği 2016'ya… ABD'ye baktığımız zaman öne çıkan ailelerden biri KOCH'lar. Yazdım defalarca... Bir de KOCHLAR'ın yatırım yüzü olan bir isim vardır! Robert Mercer!

BREITBART'ı da kontrol eden isim yani...

Charles Koch'un belki de dünyada tek güvendiği kişi sırdaşı Robert Mercer'di.

Başkanlık seçimlerine 3 yıl varken 2013'te Charles Koch'un Kansas Wichita'daki malikanesine 3 önemli isim davet edildi. Biri dostu Robert Mercer, diğeri Steve Bannon sonuncu isim ise Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'di. Daha TRUMP seçilmemiş ve Beyaz Saray'a gelmemişti!

O toplantıda 2016 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın aday olacağı ve kazanması için bazı adımların atılması gerektiğini konuştular.

Yani start orada veriliyordu.

Steve Bannon "Dijital sistemle kişilerin veri analizlerini yapalım.

Bunu da kritik bölgelerde kullanalım. Göreceksiniz ki Trump'ın oyları artacaktır…" fikrini öne sürdü. Koch da Mercer da bu fikri çok beğendi.

Finans ayağı Mercer tarafından karşılanacaktı.

Düğmeye basıldı.

Cambridge Analytica kuruldu. Merkez Londra olarak gösterildi. "This is your digital life" yani kişisel testi kullanan yaklaşık 87 milyon Amerikalı'nın verilerini Steve Bannon'a teslim etti. Cambridge Analytica, İngiltere için de çalışıyordu ve BREXIT yolunu açıyordu. Mesela bir bölgede süt satışını yüzde 400 artırırken 19 kilometre uzaklıkta başka bir noktada süt satışlarını yüzde 81 düşürebiliyorlardı! Dijital dünyanın sonuçlarıyla baş başa kalıyorduk…

Cambridge Analytica tam not almıştı. Trump'ın önü de açılmıştı. Örneğin New York Yankees taraftarının, Trump'ın çok önemli bir mesajını görmesi sağlanıyordu.

Aslında Trump bu mesajı hiç vermemişti. Bir anda düşünceler yönetiliyordu.

Böyle bir dolu örnek vardı. 2016 Kasım ayında da bu yöntem Trump'ı Beyaz Saray'a gönderdi.

Cambridge Analytica, Trump'ın Ocak 2017'de başkanlığı devralmasından sadece bir yıl sonra kapatıldı. KAPATILIŞ tarihi olarak 2018 görülüyordu. Cambridge Analytica'nın verileri hala Koch ailesindeydi. Ancak bu sistem artık öğrenilmişti ve önlem olarak karşıda bir blok oluşturulmuştu… Zuckerberg bu ilişki sonucu SENATO'ya gidip 44 senatöre bilgi verdi. Cambridge Analytica kapatılıyor Zuckerberg ifade veriyordu! Kendisine DR.

SPECTRE (James Bond gibi) ismini de kullanan Aleksandr Kogan isimli akademisyenin VERİ TOPLAMA işinde başrol oynadığını da unutmamak gerekir.

İşte WHATSAPP, FACEBOOK ve INSTAGRAM'ın hizmet dışı kalmasını nedeni ZUCKERBERG'di!

Trump'ın gelmesinden önce kurduğu işbirliği cezalandırılıyordu.

HACK'lenmenin nedeni buydu! Yani KÜRESEL SAVAŞ SOSYAL MEDYA üzerinden de gidiyordu. Her yerde her kanalda devam ediyordu.

Edecekti de… Şiddetli bir şekilde hem de… İzleyin.