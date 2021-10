BAŞKAN Erdoğan'ın Soçi'de Putin ile bir araya gelmesi haliyle çok konuşuldu ve konuşulmaya devam da edecektir.

Sonuçlarını da yaşayıp göreceğiz.

Putin'den sonra DEVLET BAŞKANI olmasına kesin gözüyle bakılan Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in tatbikatta ölmesi sıradan bir olay değildi. Aynı şekilde PUTİN'in etrafındaki herkesin AŞI olmalarına rağmen CORONA'ya yakalanması da...

Bunların üzerine Putin'in SİBİRYA'ya sığınması da...

Birbirinden uzak gibi duran her şey aslında birbirini tamamlıyordu...

Açalım biraz daha...

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte iki imparatorluk yıkıldı. OSMANLI ve ROMANOVLAR...

1913 tarihinde ROMANOVLAR'ın bir aile tablosu vardı.

Herkesin aklında aklan tabloda ÇAR II. NİKOLAY, etrafına Tsarina Alexandra, Maria, Olga, Tatiana ve Anastasia ile Alexei'yi alıyordu.

HANEDANDAN geriye kimsenin kalmadığı belgesellere bile konu olmuştur.

Savaşın sonucu iki koca imparatorluk silinip gitmiştir. Yeni DENGEYİ kuranların isteği üzerine...

1917 Bolşevik devriminin ardından yani 100 yıl sonra RUSYA'da KRALİYET DÜĞÜNÜ oldu.

Rus sarayına yakın olan bütün ARİSTOKRATLAR bu düğün için St.

Petersburg'a aktı.

Avrupa'nın dört bir yanından insanlar son ROMANOV'u yalnız bırakmadı. 40 yaşındaki George Mihayloviç Romanov ve 39 yaşındaki İtalyan nişanlısı Rebecca Virginia Bettarini, yüzlerce Avrupalı kraliyet mensubunun huzurunda eski imparatorluk başkenti Saint Petersburg'daki Saint Isaac Katedrali'nde evlendi.

İspanya Kraliçesi Sofya, Prens Rudolph, Lihtenştayn Prensesi Tilsim'dan, Bulgaristan'ın eski kral ve kraliçesine kadar bütün SOYLU aileler oradaydı.

Elbette törende öne çıkan ORTODOKS temaydı...

1500 kişilik davetli listesinde Kremlin'e yakın milyarder Konstantin Malofeyev ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova gibi önde gelen isimler yer aldı.

Romanov, düğünden önce, St. Petersburg'u "Ailemize çok, çok yakın" diye tanımlıyordu. Ayrıca Saint Petersburg, "Rusya'nın tarihidir.

Romanov Evi'nin tarihidir" diyordu.

Madrid'de doğan Romanov, Rusya'nın imparatorluk tahtının varisi Büyük Düşes Maria Vladimirovna Romanova'nın oğludur.

1918'de karısı Alexandra ve beş çocuğuyla birlikte Bolşevikler tarafından idam edilen son Rus çar olan II. Nikolay'ın kuzeni Grand Duke Kirill'in torunudur.

Romanovlar'ın Rusya'daki son düğünü, 127 yıl önceydi! Çar II.

Nikolay ile Alexandra arasında...

Devrim nedeniyle infaz edilen HANEDAN 2000'de Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edildi.

Oxford'dan mezun olan ve hayatının büyük bölümünü Fransa'da geçiren Romanov, Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptığı sırada Brüksel'de Bettarini ile tanıştı. Rus madencilik devi Norilsk Nickel'de de görev yapan ROMANOV'un eşi Ortodoksluğa geçerek Victoria Romanovna adını aldı.

Adetti, kuraldı...

Tarihteki diğer prensesler gibi...

Düğünle ilgili pek çok detay vardı. Ancak gelmek istediğim yer başkaydı...

Damat ROMANOV düğünden sonra "Avrupalı ve Rus kraliyet ailelerinin üyeleri yıpranan BATI ile ilişkileri hızlıca onarabilir. Buna inancım tam" diyordu. Putin'in sözcüsü Peskov ise "Başkan yeni evlileri tebrik etmeyi planlamıyor" diye konuşuyordu.

ANCAK gözden kaçan garip bir ayrıntı vardı! Düğünün bütün harcamalarını yapan, organizasyonun eksiksiz olmasına önem veren ve gerekeni anında yerine getiren kişi Yevgeni Prigojin'di! Prigojin için "PUTİN'İN ŞEFİ" diyenler vardı. Ve bu isim WAGNER'i kuran, yaşatan, KIRIM'da, SURİYE'de, LİBYA'da, AFRİKA'da yöneten yönlendiren kişiydi. RUS DERİN DEVLETİNİN ÖNEMLİ BİR FİGÜRÜYDÜ yani...

Paranın da silahın da ROTASINI belirliyordu! Sudan'daki operasyonları film olacak kadar çoktu... Ve katı bir şekilde İSLAM KARŞITIYDI! İsrail'le arasından su sızmazdı!

Rusya nereye yanaşıyordu? Avrupa ile mi yola devam edecekti? Türkiye ile anlaşmalar yapsa da Suriye'de bunun tersini mi görecektik?

Bilmiyoruz. Ancak herkes sahadaydı...

AVRUPA ARİSTOKRASİSİ de... Yabana atılmaması gereken önemli oyuncuydu.

PARANIN arkasındaki efendilerin pek çoğu onlardandı...