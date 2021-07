Yeni cephe

COVID-19'UN yeni dünyaya açılan en önemli kapı olduğu her yerde konuşulmakta, yazılmakta.

Trump'ın gitmesi Biden'ın gelmesi ise atılan adımların takibi açısından değişen pek bir şey olmadığını göstermekte.

Geriye çekilip uzaktan bakınca HER ÖNEMLİ HAMLENİN ARKASINDA ASKERİ AKIL GÖZE ÇARPMAKTA. Zamanı hızla tükettiğimiz için olan biteni anlama noktasında sıkıntı yaşadığımız gerçek...

Hatırlatarak gidelim...

Arap Baharı Tunus'ta bir gencin kendini ateşe vermesiyle başladı. Pek çok yere yayıldı. "ÖLMEZSE GİTMEZ" denilen liderler tek tek devrildi. 2010'dan bu yana ARAP BAHARI'nın etkileri devam etmekte. Daha dün Tunus'ta darbe oldu. Tunus'ta başlayan sokak hareketleri hızla yayıldı. Mısır'dan Bahreyn'e kadar... Sonrasında bize geldi. Biz bu dalgayı 17- 25 ve GEZİ EYLEMLERİ olarak yaşadık. En şiddetlisi ve en acı vereni ise sanırım SURİYE'de yaşandı. İktidarı pamuk ipliğine bağlı görünen ESAD gitmedi, kaldı. Bütün dengeler birbirine girse de ülkesi paramparça olsa da kaldı. Milyonlarca insan ülkeyi terk etmek zorunda kalsa da görevinin hala başındaydı.

Tabi Suriye farklıydı! Başka yerde olmayan oluyordu ve sahneye garip ve güçlü bir yapı çıkıyordu! IŞİD!

Daha sonra DEAŞ olarak adlandırılan yapı...

Olaylar gerçekten farklıydı!

Binlerce, on binlerce tabelasında "İSLAM ADINA SAVAŞAN" yazan adam sahadaydı. Ellerinde ağır silahlar, kasalarında paralar, teknolojik yayınlar, altlarında 4x4'ler, yaptıkları eylemler, saldıkları korku, taşıdıkları bayrak, ilan ettikleri amaç her gün medyanın ana gündemiydi. Benim gibi az kişi "Yahu bu adamları kim toplayıp bir araya getiriyordu.

Bunu sıradan bir devlet yapamazdı" diyordu. NATO mu? ABD mi? İngiltere mi?

Başka bir seçenek mümkün değildi! Binlerce adam ellerinde kılıçla SURİYE'de boy gösteriyordu. Ve KÜRTLERLE savaşıyordu.

Kobani olayları bu nedenle dünyada manşet oluyordu!

Özetle bize sunulan tablo buydu... Trump'ın başlattığı asker çekme işi Biden gelince de devam etti. Doğaldı. ABD gibi bir devlette bu kararları başkanlara bırakmazlardı.

Örnek çoktu...

Fakat siyasal amacı olmayan bir ÖRGÜT bir sabah kalktık ki yenilmiş!

IŞİD yani DEAŞ! Kim yendi, nasıl yendi, neden yenildiler?

Bilmiyoruz. Yenilmeseler, galip gelselerdi ne olacaktı?

Bilmiyoruz. Zamanın hızına yetişemediğimiz için de anlamıyoruz... İKİZ KULE saldırıları olmasa yani CIA bunu gerçekleştirmese ABD Afganistan'a girebilir miydi? Elbette hayır. Neden ve sonuç kendi ellerindeydi.

Büyük operasyondu. Tıpkı EL KAİDE lideri Ladin gibi DEAŞ'ın liderleri de sessiz sedasız ölüyordu.

Gören yoktu bilen yoktu ama ölüyorlardı.

DEAŞ devlet mi kurmak istedi?

Kiminle yapacak ve nasıl kabul görecekti? Asıl amacı neydi? Bu kadar insanı bir araya getiren güç ne düşünmüştü?

Hemen 2015'e dönelim..

BBC'de bir habere...

"Bu iki örgüt birbirlerine 2015 yılı Ocak ayında savaş ilan etti. Savaş ilanı, IŞİD'in, Afganistan'ın ve komşusu Pakistan, İran ve Orta Asya'nın eski adı olan 'Horasan' kolunu ilan etmesinin ardından geldi.

Böylelikle, kökü Irak ve Suriye'deki çatışmalarda olan IŞİD resmi olarak Arap Dünyası'nın ilk defa dışına çıkmış oldu.

DAEŞ olarak da bilinen IŞİD, Taliban tarafından Afganistan İslam Emirliği'nin Emir ül Müminin olarak görülen kurucusu Molla Muhammed Ömer'in yetkisine meydan okuyan ilk militan örgüt oldu..." Peki daha sonra belki şimdi unuttuk ancak bir şey daha oluyordu. ABD, TALİBAN'la masaya oturuyordu! Katar'da bile bir araya gelmediler mi? Geldiler... ABD böylece Afganistan içinde yeni bir yapı hazırlığı başlatmadı mı?

SANIRIM BAŞLATTI...

Suriye'de DEAŞ BAYRAK GÖSTERİP korku salarken arkada bir yandan bunlar olmaktaydı...

Daha sonra yine BATI medyası DEAŞ'ın Afganistan'a kaydığını yazdı. Çok kez... ABD için Afganistan, ÇİN'in en yakından kontrol edilmesi ve İran ile bağının zayıflatılması anlamına geliyordu. Çin küresel iddiasından vazgeçti mi? Hayır. Peki ABD, Çin ile mücadeleye son verdi mi? Hayır! O zaman Afganistan'da ne oluyordu?

Askerler neden çekiliyordu?

Türkiye, Kabil Havaalanı için neden öne çıkan ülke oluyordu... Aynı zaman diliminde binlerce GENÇ AFGAN ERKEK DE

Türkiye'ye gelmek için yollara düşüyordu.

Şunu düşünüyorum...

ABD öteden beri Çin'e karşı UYGUR KARTINI kullanmakta. Her platformda.

"SIR" da değil... Acaba yeni konsepte göre Suriye'de çatışan, savaşan, her silahı kullanma becerisi kazanan, büyük tecrübe edinen binlerce DEAŞ'lı başka bir elbise ile Afganistan'a geçip Çin'e bela mı olacaklar...

Uygurlar için MÜSLÜMAN kimliği taşıyan birilerin sesini yükseltmesi ve eline silah alması istenirse bu kim olabilir? Yeni bir CİHAT CEPHESİ istenirse ve bu Çin'e karşı olacaksa kim öne çıkar! Ve bu frekansta yeni roller dağıtılır mı?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın