Koca kulak!

TÜRKİYE tartışmalı ve ilginç günler yaşarken dışarıda da garip çok garip işler olmakta... Buna benzer rüzgarı 17-25 öncesinde görmüştük.

Çok kişi yaşananları geç anlasa da şimdikine benzer bir durum vardı.

Birkaç gündür AVRUPA ABD'nin daha doğrusu NSA'nın Merkel'i ve diğer liderleri DİNLEDİĞİNİ konuşuyor.

Güçlü bir tepki yok! Sadece konuşuyorlar zaten...

ABD'nin dünya üzerinde en ciddi rakip gördüğü AVRUPA'yı dinlemesi sürpriz değildi. Ancak bu yeni de değildi. İlk kez de olmuyordu. Hafızam yanıltmıyorsa 2010'da Alman DER SPIEGEL haber yapmış ve DİNLEME DOSYASINI açıklamıştı.

Herkesin sandığı gibi NSA sadece telefon dinlemiyordu. Bütün bilgisayarları aralıksız takip ediyordu. Yani iletişime dair ne varsa adamlar peşindeydi.

2010'a ait dinleme belgelerinde NSA, Avrupa'dan "HEDEF" diye söz ediyordu...

Daha sonra ortaya çıkan SKANDAL dinlemelerde de 69 önemli telefon kayıt altına alınmıştı...

Zaten ABD hep dinliyordu! Helmut Kohl 1982-1998, Gerhard Schröder ise 1998-2005 yılları arasında Almanya'nın başbakanlığını yaptı.

2005'ten beri Merkel bu makamda bulunuyor. Ve hepsi dinlenmekteydi.

Diğer AVRUPALI liderlerle birlikte. Özellikle AVRUPA'da MALİYEEKONOMİ- HAZİNE'de kim varsa yakından takip edilirdi. ABD ya da NSA, PARAYI ELİNDE TUTANLARI HİÇ RAHAT BIRAKMAZDI!

İki gündür yine gürültü patırtı var. ABD, Danimarka üzerinden tüm AVRUPA'yı bir kez daha kayıt altına almış.

Sızan bilgilere göre Danimarka dış ve askeri istihbarat servisi Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), ABD Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in Kopenhag yakınlarındaki Sandagergardan gizli dinleme istasyonunu kullanmasını sağladı.

Bu yolla Almanya, İsveç, Norveç, Hollanda ve Fransa'nın üst düzey politikacılarının telefonları dinlendi.

Almanya'da Başbakan Merkel'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'e de DOSYALANDI!

Başka önemli isimler de... DİNLEMELER SMS'ten internetteki sohbetlere yazışmalara kadar uzanmaktaydı.

Türkiye zaten DİNLEMENİN sonuçlarını 17-25'te yaşayıp öğrenmişti. Birileri en mahrem noktalara kadar uzanmış ve herkese korku salmıştı. İsimlere girmeye gerek yok ancak o dönemde görev yapan çok kişi bilerek ya da bilmeyerek YABANCI İSTİHBARATLAR tarafından kullanılıyordu. Amaç hükümeti devirerek ANKARA'nın dünya üzerindeki konumunu belirlemekti. Fakat bu pek bilinmezdi. Bir şekilde insanlar kullanılırdı...

Bazıları da bilerek kullanılmayı tercih ederdi!

O ayrı...

Yakın dönemin büyük kırılmalarından olduğu için 17-25'te Türkiye içinde pek çok YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİNİN cirit attığını gördük...

Dışarıdaki bazı merkezlerden de DİNLEME yapabildiklerini öğrendik... Mesela AVRUPA'dan!

Haliyle ANKARA ve İSTANBUL'dan da...

Dün de yazdığım gibi 14 HAZİRAN'da Biden ile Erdoğan'ın görüşmesi son derece önemli.

Asıl önemli olan TÜRKİYE'nin kiminle yola çıkacağı.

Avrupa ile ayrı, İngiltere ile ayrı, Çin ile ayrı ABD ile ayrı sonuçları olan bir tercih bu! Türkiye bu tercihi yapacak. Bugün olmazsa yarın. BÜYÜK DENGE kurulurken TÜRKİYE'siz olmaz olamaz...

Doğu ile de gidilse BATI ile de yürünse tercih şart.

Herkes ile iyi geçinen çıkarları doğrultusunda yürüyen TÜRKİYE tercih edilmez! Edilmiyor da...

ABD ile AVRUPA arasında ilk olmayan DİNLEME SKANDALI HABERLERİNİ GÖRÜNCE İRKİLDİM...

Son günlerdeki tartışmaları ve gündemi de hesaba katarsak acaba birileri TAPELERLE ANKARA'nın rotasını belirlemek için mi gelecek sorusunu sormadan edemedim.

Bir takım kayıtlar ortaya çıkarsa bunun merkezinin de AVRUPALI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİM.

Paylaşayım istedim...

Benimki belki de gereksiz hassasiyettir...

Yine de not düşmek istedim...

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