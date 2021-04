BÜYÜK SAVAŞ!

CORONAVİRÜS belası dünyayı sarsmaya devam ediyor. Önceki gün COVİD-19'la mücadelede bayrağı kimseye bırakmayan bir dostumla oturduk.

Salgınla başa çıkarken kendisinin ve ekibinin kullandığı ALGORİTMAYI dinledim. Hassasiyetleri, çalışma biçimleri ve aldıkları sonuç itibariyle dünyanın en tepesinde yer almaktalar. Ekibiyle birlikte gece gündüz çalışmaktalar...

Neredeyse bütün hastaneler, hastaları kendisine yollamak için sırada... Virüsle baş edemeyen pek çok hastanenin açığını kapatan bir yapıdan söz ediyorum. Yakında daha da net yazarım...

Dostuma şu soruyu sordum: Bu kadar işin içindesin. Gece gündüz ayaktasın. Peki bu virüs nasıl bulaşıyor?

Yaklaşık bir yıllık mücadeleyi safha safha aktardı. Gelinen noktada önce yaşlı ve hastaları vuran virüsün şimdi sapasağlam gençleri bile zor duruma düşürdüğünü anlattı. ANCAK VİRÜSÜN HANGİ YOLLARLA BULAŞTIĞINI TESPİT EDEMEDİKLERİNİ de paylaştı...

Takip edenler hatırlayacaktır.

Çok önceleri çok iddialı cümleler kurdum! Çünkü virüsün arkasındaki aklı biliyorum. Ya büyük son büyük paylaşım savaşı çıkacak taş üzerinde taş kalmayacaktı ya da bir gurup insanın kararıyla VİRÜS üzerinden YENİ sistem gelecekti... Yüz milyonlarca insanın ölmesinden şehirlerin yıkılmasındansa NE OLDUĞU ANLAŞILMAYAN VİRÜSLE sonuç almak ilk tercihti! Yani içinden geçtiğimiz dönem SAVAŞIN tavan yaptığı dönemdi. Türkiye'de en kolay şey eleştirmektir. Hükümeti, bakanları, müsteşarları, banka başkanlarını, askerleri, büyükelçileri... Bazı kesimler asla ve kat'a ne olduğuna bakmaz.

Sadece eleştirir!

Forma aşkıyla...

Sadece DOĞU AKDENİZ'e bakılsa bile Türkiye'nin verdiği mücadele görülür...

ABD'nin büyük dengede RUSYA'ya pozisyon verdiği SIR değil. THE FAMİLY'de Doug Coe'nun ekibinin PUTİN'i nasıl getirdiği ve ilişkileri nasıl canlı tuttuğu anlatılıyordu.

Özel toplantılarına da RUSYA SORUMLUSU olarak katılan RUSLAR vardı! ABD BAŞKANLARININ yanında!

Devam...

Rusya'nın askeri gücü önemliydi.

Ancak asıl olan ENERJİ kartıyla hem AVRUPA'yı hem Çin'i kontrol edecek olmasıydı...

Pekin'in AVRUPA ile sorunsuz buluşmasının önündeki etkili oyuncuydu aynı zamanda...

Biz de gazın büyük bölümünü Rusya'da alıyorduk! Hatta Rus gazını AVRUPA'ya da taşıyorduk...

Birlikteydik yani! Sadece S-400 ittifakı yoktu anlayacağınız...

Avrupa'nın kendi içinde ve Norveç'ten gelen gazın dışında başka bir alana ihtiyacı vardı.

Rusya'ya bağlanma onların da isteyeceği bir model değildi. DOĞU AKDENİZ doğru adresti... Ancak karşılarında eski Türkiye olmadığı için hesaplar karıştı! Siz bakmayın YUNANİSTAN'ın sınırı aştığına!

Arkadaki güç AVRUPA BİRLİĞİ idi... Avrupa enerji güvenliğini ve tedarikini sağladığı an KONTROL EDİLEMEYEN BİR KITA OLARAK DÜNYANIN TEPESİNDE YER ALIRDI.

Bunu en iyi ABD biliyordu. Bir de akıl ve bilimle ÇİN'i yanlarına aldıkları zaman NÜFUS ve NÜFUZ olarak da rakipsiz kalırlardı...

Türkiye MAVİ VATAN'da bayrak gösterdikçe kendi çıkarını koruduğu gibi KÜRESEL DENGEYİ DE SARSMAKTAYDI...

Büyük oyunun büyük oyuncusu olmaktaydı. Türkiye merkezde kaldıkça kendi rotasını izledikçe haliyle basınç da oluşmaktaydı.

Türkiye hem AVRUPA'nın hem ABD'nin küresel planlarını etkileyen bir oyuncuydu! Yaşadığımız sıkıntıların nedeni buydu! Teslim olmak kolaydı. Zor ve onurlu olan seçildi.

UYGUR meselesi yüzünden Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Ukrayna Azerbaycan'da destan yazan insansız hava araçları talep etti.

Rusya bunun kendisine dönen bir silah olduğunu anladı ve tepki gösterdi. Avrupa zaten Doğu Akdeniz-Libya-Suriye-Azerbaycan ekseninde bize karşıydı. Çıkarlar çatışıyor kazanan TÜRKİYE oluyordu. ABD SOYKIRIM kartıyla geliyor HALKBANK'ı kenarda tutuyordu. Türkiye YANAŞMAK yerine YARIŞMAYI seçince siyaseten AŞILAR gelmez oluyordu! Hem DOĞU'dan hem BATI'dan... Karabağ'dan Libya'ya kadar askerimizi yolluyorduk.

Covid'in dışında da eski tanımıyla bildiğimiz savaşa da devam ediyorduk.

Kullanılan özel bir takım ilaçlarla bir COVİD'li hastanın maliyeti 16 bin EURO'yu buluyordu.

Bu paralar devletin karşıladığı miktarlardı... Binlerce böyle hasta vardı... Mutasyon geçiren virüs değil savaşın kendisiydi. Birkaç ay önce EFSANE olarak gösterilen HİNDİSTAN, şu an perişan durumda... NEDEN? Salgın önümüzdeki yıl da devam edecek...

Zaman ayarlı saldırı gibi düşünün...

Bu şartlarda Türkiye hem içeride hem dışarıda savaşıyor... Kendin olanı alman için kendin gibi savaşman şart. Olan bu! Ucuz siyaset bunları söylemez... Kolay bir dönem değil kabul! Ancak teslim olmak da seçenek değil...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

