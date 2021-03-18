Kara bulut!

ÇOK kişi olan biteni anlamıyor. Sadece izliyor.

Gazete ve televizyonların biz boyunu geçmeyen haberleriyle dünyayı anlamak mümkün de değil. Şablonlar savaşı sürüyor yani. Hem burada hem dışarıda... Dünün en önemli çıkışı Biden'dan geldi.

ABD BAŞKANI Biden, Putin için "KATİL" dedi...

ABD seçimlerine müdahale ettiği için 'bedel ödeyeceğini' söyledi. Bu sözler üzerine Rus borsası ve para birimi değer kaybetti... Önceki gün de İngiltere stratejik belgesinden sızmalar oldu! Hazırlanan raporda "İngiltere'ye yönelik başlıca tehdit Rusya'dan kaynaklanıyor. Çin, fikri mülkiyeti çalmaya çalışan ve ekonomik güvenliğe tehdit oluşturan bir rakip..." ifadeleri yer aldı. Peki bunlar ne anlama gelmekteydi...

Gelin isterseniz bunu açalım biraz...

Dün burada çok önemli bir olayı aktardım! Çok önemli ajanslar bile "ÖLDÜRÜLDÜ" ifadesi kullanırken Türkiye'de "KAZA" deniliyordu! 7 Mart'ta Fransa'nın en büyük ailelerinden birinin PATRONU helikopter kazasında hayatını kaybediyordu.

Milyarder Olivier Dassault, Normandiya'da öldürülüyordu!

Ölen Dassault Aviation'ı kuran Marcel Dassault'un torunuydu. Dassault Aviation Group, Falcon, Mirage ve Rafale uçaklarını yapan şirketti. Akrabalık bağları da bulunan yeryüzündeki en güçlü ailelerden olan SASSOON'larla birlikte yürürdü. DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ

(East India Company) ile tarihi değiştiren aileydi bu... Ve Sassoon'lar ile Dassault'lar birlikte ÇİN'e yaklaşıyorlar ve büyütüyorlardı... Kaza ile ilgili söylenmeyen buydu!

Ancak kazadan iki gün sonra daha da önemli bir gelişme yaşanıyordu... Yine buralarda kimsenin üzerinde durmadığı çok önemli bir adımdı. Helikopter kazasının tamamlanan hali gibi bir şeydi...

Olivier Dassault'yu ölüme götüren kazadan iki gün sonra Fransa'nın ünlü şirketi OVH'de yangın çıkıyordu...

Yangın Strazburg'daki dört veri merkezinden birini yok ediyor, diğerlerine de büyük hasar veriyordu. OVH yani Fransız bulut bilişim firması halka açılacakken yangınla boğuşuyordu! OVH Avrupa'nın en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı. Mesela Deribit gibi kripto para borsasının önemli düzenleyicisiydi!

Yani KRİPTO PARA'nın BITCOIN'in gölgesiydi! Belki de en arka sırada oturan asıl patronu... OVH'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Octave Klaba'ydı! Fransız teknoloji sahnesinin en önemli figürlerinden biriydi. ABD ve İngiliz istihbaratı peşindeydi.

Kod adı OLES'ti.

OVH tipik bir internet barındırma şirketi değildi.

Kurucusu Octave Klaba, orijinal web sitesi ABD hükümeti tarafından kapatıldıktan sonra Wikileaks için bir ayna web sitesi barındırmaya karar veren isimdi. Yani ABD'ye savaş açan önemli bir kişilikti. Bunun üzerine ABD de İngiltere'yi KLABA'nın oluşturduğu diğer tehditleri gerekçe göstererek yanına aldı... Klaba aslında internet trafiğini gözetliyordu da. Bu nedenle yapılan kara kutuları, algoritmaları kullanıyordu. Snowden belgelerinden NSA sızıntılarına kadar KLABA'nın parmağı vardı. Saymakla bitmeyecek kadar dosyaya ismini daha doğrusu KOD İSMİNİ yani OLES'i yazdırmıştı...

Yangından sonra Octave Klaba yaptığı açıklamada, "İtfaiyeciler olay yerindeydiler ancak yangını kontrol edemediler" dedi. Aslında "bilerek etmediler" demek istedi...

1999'da kurulan şirket olay yerine gelen 100 itfaiyecinin gözleri önünde kül oluyordu.

Binlerce WEB SİTESİ hizmet alamaz oluyordu...

Akla şu soru gelebilir... OVH kimin rakibiydi? Olan biteni anlamak için bakılması gereken ilk adres burasıydı çünkü...

OVH, pazara hakim olan ABD devi Amazon Web Hizmetleri, Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet ediyordu! Avrupa merkezli en büyük bulut hizmetleri sağlayıcısıydı. Peki şimdi ikinci soruya geçelim. Geçelim ki savaş da mücadele de daha iyi anlaşılsın... Yangınla büyük zarar gören OVH'nin sahibi kimdi? İşte bu soruya verilecek cevap olan biteni anlatmaya yetiyordu... Şirketin sahibi helikopter kazasıya hayatına kaybeden milyarder Olivier Dassault'un da üyesi olduğu DASSAULT'lardı..

Parayı ve yazılımı veren aklın merkezi de adresi de Dassault Systemes'di...

Yazılımı da parayı da vererek BULUTLARI ele geçirmek için savaşıyordu...

ABD'nin iki büyük silahı Amazon ve Microsoft'a teslim olmamak için, KENDİ DEPOLARINDAN FAYDALANMAK İÇİN BULUT TEKNOLOJİSİNİ BÜYÜTMEK İSTİYORLARDI... Yani özel bilgilerinin ABD'nin elinde olmasından rahatsızlardı...

Perde gerisinde asıl savaş buydu. Bu nedenle Biden'ın Putin'e çıkışına da Çin'le olan mücadeleye de böyle bakmakta fayda var.

Gerisi mi? Çöp...

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