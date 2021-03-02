Veliaht mesajı

JOE Biden geldi.

Değişimi başlattı. Hem de merkezden. ABD DERİN DEVLETİ'NİN Çin ve Rusya ile bir mücadele içinde olduğu SIR değildi. Tonlar farklı olsa da Washington yan yana gelen MOSKOVAPEKİN istemiyor. İpek Yolu üzerinden Çin'in alan genişletmesine zaten itirazı var. Akdeniz'e, Afrika'ya, Türkiye'ye, Avrasya'ya uzanan bir ÇİN fotoğrafı onları delirtiyor. Sorunların altında yatan gerçek bu.

İşte bu bakış açısı şimdi KAŞIKÇI RAPORU ile başka bir kılıkta karşımıza gelmekteydi...

Açalım... Ve neler olacağını anlamaya çalışalım...

Biraz geriye gidelim.

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinden yaklaşık 4 ay sonra gazeteci Bob Woodward'a "Muhammed bin Selman'ı Kongre soruşturmasından ben korudum" dedi. Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran Woodward'ın ÖFKE isimli kitabı da çok ses getirdi.

Buradaki söyleşilerden biri de BAŞKAN TRUMP'la olanıydı... Kitap yayına hazırlanırken Bob Woodward ARALIK-TEMMUZ ayları arasında TRUMP'la tam 18 kez görüşüyordu! Ve Başkan Trump kitabın satırlarında yer aldığı gibi "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kıçını ben kurtardım" diyordu...

Trump koruyor ve Veliaht Prens Selman ayakta kalıyordu...

Ancak Selman bambaşka bir kişilikti...

Başkan Trump Beyaz Saray'a geldikten sonra ilk ziyaretini SUUDİ ARABİSTAN'a gerçekleştirdi. Bu ziyaretin bitiminden kısa bir süre sonra SUUDİ ARABİSTAN YOLSUZLUK gerekçesiyle içeride müthiş bir operasyon başlattı. Ritz- Carlton HAPİSHANEYE dönüştürüldü. Ülkedeki 11 PRENS gözaltına alınıyordu. İşadamları ve aileleri de dünyanın en lüks hapishanesine sürükleniyordu! Gözaltına alınanlar arasında Forbes dergisinin 'Dünyanın en zengin 100 kişisi' listesinde yer alan Prens El Velid bin Talal da vardı.

Aslında yaşananların arkasında KRAL değil Veliaht Selman vardı...

Rakip gördüğü görmediği herkesin PARASINA el koydu. Trump-Kushner ikilisinden aldığı cesaretle hızla ilerledi. Zaman aktı...

KAŞIKÇI rahatsızlığını CİNAYETLE ortadan kaldırdı... Belki şimdilerde çok kişi hatırlamıyor ancak sıcağı sıcağına ilk önemli destek RUSYA'dan geliyordu:

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'da tahta çıkma sırasına karışmamalı...

Moskova cinayete rağmen Selman'ı destekliyor ve "Kral Selman bin Abdülaziz'den sonra tahtı devralma hakkına sahiptir" açıklaması yapıyordu...

Arjantin'de düzenlen G20 Zirvesi'nde, Suudi Prens ile Putin arasındaki samimi görüntüler kimsenin gözünden kaçmıyordu.

Bu yakınlık Selman'ın Rusya'ya gidişiyle de adeta taçlanıyordu. Aynı SELMAN ABD için hayati önemde olan ARAMCO üzerinde de DEVLETİN baskısını artırıyor ve Washington'u sızlatıyordu. Bütün bunlar VELİAHT SELMAN'ın ABD çizgisinden kopmak için fırsat kolladığını gösteriyordu.

Rusya ve Çin'e olan ilgisi SIR değildi. Ancak en yakınında ise KUSHNER vardı... Ve kapalı rejim olduğu için bilmesek de 50'DEN FAZLA DARBE

GİRİŞİMİ OLMUŞTU. ÇOK KİŞİ TUTUKLANIP İŞKENCEDEN GEÇİRİLMEKTEYDİ. BU YAZIYI OKURKEN BİLE DARBE İHTİMALİ VARDI...

VE ÇOK KİŞİNİN PARALARI SELMAN'IN HESABINDAYDI...

Petrol fiyatlarının inmesi (Çin'e yarar) de çıkması da Selman'ın elindeydi. Yemen savaşı da, Katar politikası da, Mısır'a bakış da hepsi SELMAN'ın imzasıyla olan işlerdi! ABD verdiği silahlardan bile şikayetçiydi.

Trump ABD'nin kazandığı paraya baksa da Biden başka düşünmekteydi... Selman'ın tehlike olduğunu biliyordu ve KAŞIKÇI RAPORUNU

PAYLAŞARAK İPİNİ ÇEKİYORDU! Zaten doğrudan telefonu kaldırıp Kral Selman bin Abdülaziz'i araması da bunun işaretiydi!

Geçtiğimiz gün yazdığım gibi Biden'ın emriyle Jared Kushner'in WHATSAPP yazışmaları ortaya çıkarsa işin ucu Trump'ın ailesine kadar gidecektir...

Buradan KAŞIKÇI'ya uzar mı bilinmez... Ancak SELMAN'ın Putin'e olan ilgisinin arkasında Kushner'in olduğunu anlamak zor değil...

Biden ve arkasındaki akıl mücadele edeceği noktalarla TEMAS kurmama ilkesini benimsemiş durumda.

Türkiye de buna dahil. Yeni Başkan öncelikle Rusya ve Çin'le mücadele edeceğini açıkladı. Buna da görünen o ki SUUDİ ARABİSTAN'dan, VELİAHT PRENS'ten başladı... Selman politikasının bir benzerini biz de S-400 üzerinden göreceğiz... Biden orada gücü temsil eden SELMAN'ı pas geçtiyse burada da aynısı yapmak isteyecektir... En rahat temas kuracağı koordinat ise MUHALEFETTİR...

Bu da sır değil

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