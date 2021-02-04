İSTİHBARAT örgütleri olayları istedikleri şekilde görmemiz için görev üslenir.

Akıllı insanların bile perdenin gerisine bakamadığını 30 yıllık meslek halatımda çok gördüm. Ülkelerin akılla korunduğunu akılsızlıkla da dağıldığını bilecek kadar tecrübem var. Türkiye şu an YABANCI İSTİHBARAT ELEMANLARININ CİRİT ATTIĞI bir yer! Ne ararsanız var! Türkiye'ye biçilmek istenen elbiseyi de zaten yazıyorum. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde şefkatli akıllı ve sorun çözücü olarak yürümek gerektiğini görüyorum...

Takip edenler bilecektir.

Jeffrey Epstein'ı, sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'i defalarca yazdım. Bu hattın TRUMP'ı kuşattığını her dediklerini yaptırdıklarını anlattım. Ancak bunlar ABD'de bile konu edilmiyordu.

Geçtiğimiz haftalarda buraya ismini taşıdığım Vanity Fair'den Craig Unger kitap yazdı. Son dönemde EPSTEIN işlerine girmişti...

Trump'ın KGB ile yani RUS İSTİHBARATI ile ilişkisini kitabına taşıdı... Koskoca Amerika'nın Başkanı RUSLARLA çalışıyordu...

Trump'ın Rusya ile ilişkisi 1976'da Manhattan'da yeni otel ve gayrimenkul yatırımları yapmaya karar vermesiyle başladı. Trump, Manhattan'daki yeni oteline yüzlerce televizyonu Odessa'dan Manhattan'a göç eden Ukraynalı Sam Kislin'in Joy-Lud Electronics adlı mağazasından aldı. Ve ağa düştü! Sam Kislin YAHUDİ'ydi. KGB'nin önemli isimlerindendi.

Trump'a verdiği televizyonlar çift bandlıydı. Yani RUSLARIN yayınlarını da alıyordu. Ne hikmetse ABD'de yaşayan bütün Ruslar ülkelerine giderken bu mağazaya uğrayıp kesinlikle TELEVİZYON götürmekteydi.

Bu alışverişin ardından Kislin ABD'de Trump'a politik olarak da yakın durdu.

Sovyet istihbaratı KGB de Trump'ı takibe aldı. Trump da KGB aracılığıyla, para aklayan Rus mafyasına milyonlarca dolarlık konut satmasıyla birçok kez iflastan kurtuldu. Atlantic City'de de aynı senaryo hayata geçiyordu. Jeffrey Epstein Wilbur Ross üzerinden Trump'ı Rothschildler'e götürüyor ve kurtarıyordu.

1987'de bir KGB şefi Moskova'da otel inşası için Trump'ı davet ediyordu. Bu davetle, Trump'ın KGB ile ilişkisi perçinleniyor ve ABD Başkanı olarak yola çıkıyordu.

Sessiz sedasız.

Bilmesi gerekenler dışında kimse bilmiyordu.

Trump, 1977'de bir Çek model olan ilk eşi Ivana Zelnickova ile evlendiğinde Ruslar'ın tamamen radarındaydı!

Eski arkadaşı Epstein, zaten istihbarat örgütleri arasında MESAJ taşıyordu... ABD şimdi bunu tartışıyor!

Trump ve Rus istihbaratını...

Oysa tarih bize ders almamız için gereken cömertliği göstermişti.

Cambridge Beşlisi...

Sovyetler'e bilgi yağdıran 5'li çete yani. Kim Philby, Donald Duart Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt ve John Cairncross... İddiya göre Cambridge Üniversitesi'nde KOMÜNİZMLE tanıştılar.

Ve Sovyetler'e çalıştılar! Bu işin masal kısmı. Bu 5 dahi genç İngiliz istihbaratında görev aldığı zaman örgütün başındaki isim Victor Rothschild'ti. Yani Rothtschild bunları "ÜLKEYİ SATTI" görüntüsüyle Moskova'ya yolluyordu. Trump işi de böyleydi. İngiliz İstihbaratı MI6, Ruslar üzerinden Trump'ı erken yaşlarda yakalıyordu. Egosu, tanınma isteği ve özel hayatından!

Yani istihbarat teşkilatları siyahı beyaz, beyazı kara yapar! Bu akıl vardır.

Örnekleri de çoktur.

Gelelim içeriye...

Biden geldikten sonra Putin ve Erdoğan'ın hedef olacağı SIR değil. Kaç kez yazdım. EL KAİDE'yi meydana getiren BATI sonra bütün MÜSLÜMANLAR'a "TERÖRİST" dedi mi? Dedi. İkiz Kuleler'i vuranlar kendileriydi ancak Müslümanlar suçlandı mı?

Suçlandı! DEAŞ üzerinden de "MÜSLÜMAN KAFA KESEN ADAMDIR" propagandası yaptı mı? YAPTI. Bunları yayınladılar mı? Evet yayınladılar! Bunca örnek varken şimdi hep birlikte BOĞAZİÇİLİ öğrencilere terörist dersek bu dışarısının ekmeğine yağ sürmek olmaz mı? Türkiye'nin en akıllı çocuklarının gittiği üniversite "teröristlerle doluysa" zaten yapacak bir şey de kalmamıştır! Son çıkan ışıkları kapatsın... Gün istihbarat operasyonlarının günü! Trump ve Cambridge 5'lisi örneği ortada! Başkaları da var! Bu nedenle gelin soğukkanlılıkla, akılla, şefkatle, yürüyelim...

Pandemi, ekonomik sıkıntılar, faizler, aşıların yetersizliği, gelecekle ilgili bilinmezlik varken içeride sorun biriktirmek çok mantıklı bir tercih olmaz... Boğaziçili siyasetçiler bir araya gelip durumu düzeltmeli.

AĞABEYLİK yaparak...

Çok mu zor!

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