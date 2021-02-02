İkili model

GEÇTİĞİMİZ hafta Putin'in hedef olduğunu ve Navalny olayının bitmediğini aktardım... Haklı çıktım...

Konuyu biraz daha açalım. Türkiye'ye ve Çin'e uzanalım...

Navalny, 2020 yılının Ağustos ayında Sibirya'ya çekim için gitti. Zehirlendi.

ALMANYA'ya geçti. Tedavi oldu. İyileşti.

FSB ajanı Konstantin Kudriyatsev Noviçok sinir gazının Navalny'nin iç çamaşırlarına konulduğunu itiraf etti... 17 Ocak'ta Rusya'ya geri geldi. Tutuklandı.

Kremlin'in daha düne kadar "Blogcu" diye küçümsediği Navalny binlerce insanı sokağa dökmeyi başardı. -50 derecedeki Yakutsk'ta bile göstericiler sokaktaydı.

Navalny içeri giderken taraftarları PUTİN'in 1 MİLYAR DOLARLIK SARAYININ GÖRÜNTÜLERİNİ YOUTUBE'dan yayınlıyordu. Videoları 1 milyardan fazla insan tarafından izlenen Navalny bu hamlesiyle Kremlin'i karıştırıyordu...

ABD destekli operasyon RUSYA içinden de büyük yardım görüyordu!

Geçtiğimiz gün de meydanlar dolup taştı.

GENÇLER Putin'e karşıydı. Kendi ülkesinin medyasında yer bulamayan Navalny, YOUTUBE üzerinden geliyordu. Kremlin SARAY videosunu açıklayamıyor, attığı her adım Navalny'yi öne çıkartıyordu...

Rus milyarder Rotenberg, sarayın kendisine ait olduğunu söylese de 'Putin'in judo arkadaşlığı'nı bilen binler sokakları karıştırıyordu. Rusya'da bunlar olurken ABD'den bir hamle daha geldi!

Navalny, NOBEL'in favori adayları arasında gösterildi. ABD, Putin'i YENİ NESİL GENÇLİK ile sarsarken oyunu gören Çin, Güney Asya'da bir hamle yaptı!

Düne kadar İngiliz toprağı olan Myanmar kendi rotasını çizebilme şansını yakalamıştı. Ancak ne hikmetse İngilizler gidiyor, askerler geliyordu. Yine öyle oldu. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi tutuklandı.

PARLAMENTONUN YÜZDE 25'ini elinde tutan asker bununla yetinmedi. İçişleri, Savunma ve Sınır İşleri bakanlıklarının yanı sıra tüm ülkeyi kontrol altına aldı.

Darbe üzerine her ülke tepki verdi. Çin DARBE diyemedi. Asker aileleri bile oy vermiş olacak ki Suu Kyi oyların YÜZDE 80'ini aldı! Asker destekli muhalefet OYLAR ÇALINDI iddiasıyla Trump'ın izinden gitti. Kongre baskınına rağmen ABD'de tutmayan TRUMP PLANI burada işledi! Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in geçtiğimiz günlerde Çin'de olması da ÇİN üzerindeki şüpheleri giderek artırdı!

Peki bu darbe neden yapıldı?

Putin'in ABD baskısıyla köşeye sıkıştırıldığını gören ÇİN boş duramazdı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'ne kıyısı olan ülkelerdeki ABD şemsiyesi iyiden iyiye büyüyünce ve donanma ile ÇİN'e rahat verilmeyince Pekin bir hamle yapmak zorunda kaldı. MYANMAR üzerinden BENGAL KÖRFEZİ'ne inmek istedi.

Bunu garantiye aldı. Darbenin bir önemli yanı daha vardı... EKONOMİNİN büyük kısmını elinde tutan ORDU bir yandan ÇİN karşıtlarını ülkeden gönderecekti. Diğer yandan ABD tarafında yer alan sermayenin ülkeye girmesine izin vermeyecekti! İkinci bir VİETNAM yaşanması istenmiyordu çünkü...

Biden'ın gelişiyle rüzgarlar sert esmeye başladı. Bunu gören Türkiye de ABD'ye ILIMLI bir ismi BÜYÜKELÇİ atayıp ilişkileri "ısıtma" mesajı verdi. Dış politikada ABD-AB yörüngesine yakın iletiler yolladı. İçeride ise ABD-AB yanlısı muhalefeti zayıflatmak İNCE hamleler yaptı. Türk devlet aklı rakiplerine göre ikili MODEL seçti. Bunu da yapabilen tek ülke TÜRKİYE... Gördüğüm bu...

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