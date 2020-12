Zirvede mutasyon

MERKEZ Bankası'nın faiz artırması, Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in karar vermesi, Süleyman Soylu ile MHP lideri Bahçeli'nin sert tavır almaları, HDP'nin kapatılması isteği, Osman Kavala için Anayasa Mahkemesi'nin alacağı tutum, Ali Koç'un Meral Hanım'a ziyareti, Akşener'in "AK PARTİ ile MASA KURULABİLİR" çıkışı, CUMHUR İTTİFAKI'nın 2023'e kadar seçim yok açıklaması, Çin aşısının beklenmesi gibi pek çok konu peş peşe gündeme oturmakta...

Peki gerçekte neler oluyordu?

Gelin LONDRA'ya gidip oradan bakalım...

Covid-19 salgını başladığı zaman bütün ülkeler, kendi merkez bankalarına döndü baktı. ABD ilk periyotta 16 ülke ile SWAP anlaşması yani PARA TAKASI yaptı. Dolar verdi ilgili ülkelerden aldığı paraları da kasasına koydu..

TÜRKİYE BU KONUDA

AYRI TUTULDU. Ne kadar İTTİFAK ve MÜTTEFİK vurgusu yapılsa da bir türlü bu konuda yakınlık gösterilmedi.

Katar dışında yardıma koşan destek atan da çıkmadı...

Çin ile yapılması muhtemel ANLAŞMA gündeme geldi ancak hayata geçmedi. ABD, JAPONYA-KANADA-İSVİÇRE-

İNGİLTERE-AVUSTRALYA-BREZİLYA-DANİMARKA-GÜNEY KORE- MEKSİKA-NORVEÇ- YENİ ZELANDA-SİNGAPUR-İSVEÇ VE AVRUPA MERKEZ BANKASI ile SWAP ANLAŞMASI yaptı.

TAKAS'a giden para 400 milyar dolar civarındaydı.

Ama Türkiye'ye tek dolar bile gelmiyordu. Doğal olarak da ANKARA kendi çözümlerini geliştiriyordu. O günden bu yana 20 trilyon dolar basıldı MERKEZ BANKALARINCA...

Helikopterden para yağdı adeta... Buna rağmen ekonomik sıkıntılar dünyanın her yerinde devam ediyordu.

Hiçbir ülke zincirin dışında kalamıyor huzurla güne başlayamıyordu...

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden önceki gün çok ama çok ilginç bir çıkış yaptı:

"Salgında en karanlık günler daha gelmedi, on binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek..." Umut için yola çıkan Biden, "Doğruları saklamayacağım" diyerek KABUSU gösteriyordu...

Peki bu sözlerden bir iki gün önce dünyanın merkezi olan Londra'da neler oluyordu...

İsmini bile duymadığımız kişiler sahne alıyordu...

Prof. Dr. Chris Whitty, Prof.

Nick Loman, Prof. Stuart Neil, Prof. Catherine Noakes, Prof. Andrew Hayward, Prof.

Ravi Gupta... Bütün bu isimler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un "Eldeki ilk verilere göre, CORONAVİRÜS mutasyona uğradı. Yeni tür, eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı" çıkışından sonra sahne aldı...

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta "Mutasyonlar yaşanması durumunda kaygı verici gelişmeler olabilir" diyerek korkuyu tavan yaptırdı...

Bilim insanlarını bu açıklamalarından sonra da İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock çıktı şunları söyledi:

Güney Afrika'da yeni bir Coronavirüs mutasyonu tespit edildi. Bu İngiltere'dekinden çok daha endişe verici.

Mutasyonlu virüs daha hızlı bulaşıyor ve daha fazla mutasyona uğruyor!

Bütün bu açıklamalardan sonra AYNI TEHLİKELİ virüs İSRAİL'de görüldü!

Zaten Biden'ın söyledikleri de ortadaydı... Kimse gelecek için AŞI da bulunsa iyimser değildi...

ÇÜNKÜ BELLİ Kİ LONDRA'DA KÜRESEL ANLAŞMA OLMUYORDU!

Dünyanın çatısında el sıkışma gerçekleşmeyince virüs hızla yoluna DEĞİŞİM GEÇİREREK devam ediyordu... Korku büyüyor ekonomik sıkıntı artıyordu...

Belki hafızamızda taze ve canlı değil ama McKinsey gündeme geldiğinde burada bir tartışma yaşanmıştı...

MHP lideri Bahçeli, ABD'li şirket McKinsey'e ekonomiyi denetim görevi verilmesini eleştiren CHP'li Faik Öztrak için, "Kemal Derviş ile ilişkisini de kamuoyuyla paylaşırsa iyi olur" dedi.

Bahçeli'nin bu sözleri üzerine CHP'li Öztrak, "MHP lideri dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Sayın Derviş'i Türkiye'ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır" cevabı verdi... O tarihlerde yani 2018'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kemal Derviş için "Türkiye ile ABD arasında 2000'li yılların başından beri süregelen adı konmamış savaşın yerli işbirlikçilerinin soldan çekilmiş portresidir" dedi.

Bahçeli, 2001'de Bakanlar Kurulu'nda Derviş'e "Size hükümette görev verirken, IMF'yi ikna edeceğinizi düşündük. Oysa siz IMF görüşleri doğrultusunda bizi ikna etmeye çalışıyorsunuz.

Siz kimi temsil ediyorsunuz?

IMF'yi mi, hükümeti mi?' diye soruyordu...

Aslında yaşanan KÜRESEL SERMAYE tartışmasıydı...

2001'de KEMAL DERVİŞ'in TELEKOM üzerinden atmayı hedeflediği adımla başlayan tartışma yıllar sonra McKinsey'le devam etmişti...

Bildik içinden çıkamadığımız bir tartışmaydı bu... Dünyanın çatısı ORTA BİR YOL BULAMADIĞI İÇİN VİRÜS sahnede ve kalacak gibi de... En azından Biden bunu söylüyor...

Türkiye ise EKONOMİK DARALMA ve sıkıntının eşiğinden çıkmak için dün McKinsey'i davet etti.

Türbülansı hafif sıyrıklarla atlatmak için bulduğu çözüm buydu. Şimdi de yapılan KÜRESEL SERMAYE ile zıtlaşmadan ORTA BİR YOL bulmak... Türkiye SİYASİ KARARLARDA bildiğini okurken, PARA POLİTİKASINDA uzlaşmacı bir tutum sergilemekte...

ORTADOĞU-AFRİKAAVRASYA'da Ankara istediği adımları atacak PARA üzerinde ise kavga etmeyecek...

Merkez Bankası faiz kararıyla Londra'da kimsenin bilmediği ve duymadığı yerlerde ALINAMAYAN kararlar arasında DENGE kurdu...

Olağanüstü şartlarda olağanüstü adımlar atılabilir...

Türkiye de bunu yapmakta...

Pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri hala tam olarak ortada değil. Gelecekteki KARANLIK tünelde bekleme yapmadan ilerlemek isteyen bir AKIL sahnede...

Washington-Londra, Pekin- Londra ile anlaşamadığı için sallanıyoruz... Herkes gibi Türkiye de... Faiz oranlarını da Karabağ'ı da, Akdeniz'i de, Suriye'yi de aynı pencereden değerlendirmeliyiz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın