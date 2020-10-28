Alman hesabı

BİZLER işimize gücümüze bakarken bir AKIL dünyayı yeniden formatlıyor. İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bunu anlamak, görmek ve izlemek pek kolay değil... ABD'nin içinden yükselen bir güç Başkan NIXON döneminden bu yana ÇİN'e veri transferi yaptı. Japonya'ya yaptıkları gibi... DOLAR ile gelen yani BRETTON WOODS'tan sonra dünyanın alacağı şekil için önemliydi. ABD DOLAR üzerinden SÖMÜRGELER ve İMPARATORLUK meydana getirirken eski model rolleri çöpe attı. Mesela Japonya'ya atom bombasını yolladı.

Sonra para ve teknoloji verdi.

Onlar üretti.

Kazandıkları paralar da ABD finans sistemine aktı... GİBİ...

Ancak günümüzdeki gerçek biraz daha farklı. Çin planlanan ya da planlanmayan ölçüde büyüdü.

AMA BÜYÜDÜ. ÖYLE BÖYLE DEĞİL HEM DE...

Dünyayı saran PANDEMİ ile değişim kapıda. Bu net. Artık bunu görmeyen konuşmayan üzerine yorum yapmayan yok.

Finalde ise ÜLKELERİN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU... Zaten maçın kaderini de değiştirecek olan bu...Ve zaman giderek azalmakta...

Alman Gizli Servisi BND eski Başkanı Gerhard Schindler ortaya çıktı ve dünyanın rotası hakkında konuştu. ALMAN İSTİHBARAT BAŞKANI olarak da önemseyeceğimiz biri. Dengelerin ortasında sörf yapmış biri yani...

Schindler şunları söylüyor:

Anlamsız gibi görünen yeni bir dünyaya ilerliyoruz. Huawei'in Avrupa için hazırladığı ve birçok ülkenin kabul ettiği 5G teknolojisi o kadar ileri seviyede ki Pekin'e bilgi gönderen 'arka kapılar' olup olmadığını anlamak imkansız.

Bir kriz anında 'İletişim ağınızı keseriz' tehdidinin, kararlarınızı etkileyeceğini düşünmek zor değil.

Çin'le ilişkimizi, iş ilişkileri domine ediyor. Çin'e kısmen bağlıyız. Ancak bağımlılığı daha da bağımlı hale gelerek azaltamazsınız. BND'yi yönettiğim günlerde, Çin'in büyük bir güç haline geldiğini kısmen anlayabildik. Çünkü Çin çok ama çok sessiz ve akıllıca ilerliyor. Covid-19 sürecine de böyle bakmalıyız. Çin dünyaya hükmetmeye çok yaklaştı. Bunu biz görebiliyoruz. Ancak Almanya içinde Pekin'le yakın olan bir güç de var. Huawei'in Berlin'deki çalışmalarını devlet destekliyor.

Eğer Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ortak hareket etmediği takdirde Çin dünyaya hükmeder...

BND eski Başkanı Gerhard Schindler, Merkel'in SURİYELİLER'e kapıları açmasının stratejik hata olduğunu belirtip "RADİKALLEŞMEYE karşı savunmamız yok" dedi. Bu sözleri BND'nin bir kanadı olarak okursak burada da İKİ DEVLET İKİ ALMANYA karşımıza çıkmakta... Belki buralarda pek çok kişi hatırlamıyor ancak BND eski Başkanı Gerhard Schindler'in başı, NSA nedeniyle derde girmişti... Sanırım 2014'te skandal patladı. Alman istihbaratının yıllarca Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'ya yardım ederek, Fransız yetkililer ve Avrupa Birliği üst düzey yöneticilerinin dinlenmesini sağladığı ortaya çıktı.

Bavyera'nın Bad Aibling kentinde bulunan BND dinleme üssünün NSA tarafından casusluk amacıyla kullanıldığı sızdırıldı. Dinlemedeki hedefin ise Fransız Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Elysee Sarayı ve Avrupa Birliği Komisyonu olduğu kaydedildi.

Skandal patlak verince bir yetkili "DİNLENMEYEN İŞADAMI VE KURUM yok.

Tabi devlet adamı da..." diyordu.

Sadece 2013 yılında dinlenen telefon sayısının 690 bin olduğu ileri sürülüyordu. IP aramasının ise 7,8 milyonu geçtiği...

Alman istihbaratının, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'ya yardım etmesinin arkasında olan isim ise iddialara göre BND Başkanı Gerhard Schindler'di...

Peki bunları niye paylaşıyorum... İÇERİSİNİ VE DIŞARISINI DAHA İYİ ANLAMAMIZ İÇİN...

Açalım biraz daha. İçeriye de dalalım... Ki olayları birbirine bağlayabilelim...

BND eski Başkanı Gerhard Schindler konuşmasında aslında tek bir öneri getiriyor! Tabii ki KÜRESEL DENKLEMLE ilgili... Bu cümle içeriye de ışık tutmakta... Gerhard Schindler "Eğer Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ortak hareket etmediği takdirde Çin dünyaya hükmeder" derken geçtiğimiz günlerde içeriyi kaşıyan JOE BIDEN'e gönderme yapıyordu. Daha doğrusu Biden'a destek olan KÜRESEL gücün sözcülüğünü yapıyor, yolunu tarif ediyordu.

Hatırlarsanız birkaç gün önce şunları yazdım...

Trump ve Biden'ın ÇİN'le ilgli rotaları farklı. Biden AVRUPA'yı yanına alarak ilerleyecek. Çünkü Çin'in ürettiği 5 kalem malın birini ABD, diğer 4'ünü ise AVRUPA tüketiyor. Çin'i sınırlamak için öncelikle PAZARINI budayacaklar...

İşte benim altını çizdiğim bu görüşü şimdi BND'nin eski patronu dile getirmekteydi... Bu ekibe göre Biden çoktan başkan olmuştu... Seçim sonuçları belliydi hatta...

Şimdi içeriye girelim...

2014'te skandal patlayınca Bad Aibling kentinde bulunan BND dinleme üssünün NSA tarafından casusluk amacıyla kullanıldığını öğreniyorduk.

Aynı tarihlerde buralarda çok kişinin bilmediği bir tartışma da yaşanmaktaydı... ALMANYA kaynaklı bu itiş kakışın nedeni yine DİNLEMELERDİ! NSA, Bad Aibling kentindeki üsten ilgili uydu aracılığıyla Türkiye'yi de dinliyordu. ÜÇ KENT HEDEFTİ.

Konuşulanlara göre Türkiye'de 3 dinleme istasyonu oluşturulmuş ve bunlardan en önemlisi olarak İstanbul öne çıkıyordu. Diğer ikisi ise Trabzon'daki askeri üs ile Mersin'deki merkez...

Şöyle düşünün ABD Başkan Yardımcılığı yapan, şimdi yönünü Beyaz Saray'a çeviren Joe Biden, DEMOKRATLAR, BND ve eski Başkanı Gerhard Schindler üzerinden dünyaya yayılan bir AĞ var... Ve bu AĞ Türkiye'de ERDOĞAN dışında şıkları zorlamak istiyor. İçerideki siyasetçiler muhtemelen bilmez ama JOE Biden'a BEYAZ SARAY yolu açarak, AVRUPA ile bir olup Çin'i durdurma planları yapanlar burada da boş durmaz.

Durmayacak da...

Bu güç içerideki AK PARTİ- MHP dışındaki oluşumları yanına almak için uğraşmakta.

İç siyaseti dizayn etmek için uğraşan yapıya bakıldığında Çin'e karşı olan ittifakı görmek zor değil. ABD-AVRUPA yan yana omuz omuza... İYİ PARTİ olayına, Ümit Özdağ'ın çıkışına, arkasından Buğra Kavuncu hakkında soruşturma açılmasına, CHP bünyesindeki farklı seslere, HDP'de DEMİRTAŞ ve diğerlerinin yavaş yavaş ayrı yönlere savrulmasına hep dışarıdaki bu GÖLGENİN altından bakmak şart. İçerideki siyasetçiler bilmiyor olabilir. Mümkün. Ama dengeler böyle yürür. Ümit Özdağ'ı İHRAÇ ETMEK için İYİ PARTİ il teşkilatlarının İMZA toplaması olayı da bu çerçeveden değerlendirilmek durumundadır...

Muharrem İnce'den sonra Mustafa Sarıgül'ün de gemileri yakması, Deniz Baykalcılar'ın yeni bir yol araması da... AK PARTİ-MHP yeni dünyayı görüp İNGİLTERE ve ÇİN ekseni üzerinden HAMLE yaparak masadan büyük rol kapma hedefinde... Zaten yaşanan sıkıntıların arkasındaki gerçek de bu. Diğerleri ise ABD-AB ekseninde ÇİN'İ DURDURMA İTTİFAKI içinde... Çin'i durdurmak için önce ANKARA'ya gitmeleri gerektiğini iyi biliyorlar...

Ankara için verilen mücadele Londra için de Washington için de verilmekte... Hiç biri diğerinden ayrı değil.. MUHALEFET Türkiye'nin rotasını değiştirmek istemekte. Birbirine benzemeyenlerin bir araya gelme nedeni bu! ABD-AVRUPA KOALİSYONU NETİCEDE...

Savaş da DOLAR üzerinden EURO üzerinden yürüyor...

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