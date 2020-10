Ni’Çin şimdi

ÇOK dikkatli bakılacak olursa iki ekolün dünyanın her yerinde kavga ettiğini görürsünüz.

İki ekolü TRUMP'ÇILAR ve BIDEN'CILER olarak tanımlamak mümkün... Bu iki ekolü Türkiye'de görmek de hiç zor değil... BM toplantıları için NEW YORK'ta ya da Washington'da bulunduğumuz süreler içinde Trump'ın Türkiye'nin yanında bariz şekilde yer aldığını gördüm.

Trump Türkiye'yi hedef alan CIA operasyonlarına İMZA ATMAMA sözü veriyordu.

Ciddi şekilde Türkiye'nin kaybedilmemesi gerektiğini vurguluyordu. Bunu da attığı ya da atmadığı imzalarla göstermekten kaçınmıyordu.

Şimdi yine hedef! ÇİN ÜZERİNDEN hem de... Seçime günler kala cepheler açıldıkça açıldı, genişledikçe genişledi...

Biden zaten AK PARTİ-MHP karşısındaki bloğu tamamen destekliyor. Bunu da net olarak ifade etti. "Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vermeliyiz" sözü içerideki siyaseti de anlatmaya yetiyordu. İçeride ya da dışarıda itiraz edilen ERDOĞAN'ın dış politikada izlediği yoldu. Erdoğan yaşanan bunca operasyondan sonra Türkiye'yi BATI'nın dışında bir yere götürebileceğini gösterdi.

Akdeniz'de-Suriye'de-Irak'ta BATI ile karşı karşıya geldi.

S-400 aldığı Rusya ile bile...

NATO'nun egemenliğinde yürüyen Türkiye artık yoktu...

Biden da eski rotayı istiyordu.

Çatışma bu temelde büyüyordu...

Açalım biraz daha... Trump- Biden üzerinden Türkiye'ye gelelim...

New York Times ilk atışı yaptı... Trump'la Çin'i bir araya getirdi... 2016'da ABD SEÇİMLERİNE RUS ETKİSİ tartışılıyordu, şimdi ise Çin...

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın son 20 yılını kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın seçimi kazandığı 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödediğini yazdı. ABD gibi VERGİ'nin tartışılamadığı bir ülkede SEÇİMLER öncesi büyük bir hamleydi bu. Devamı da geldi...

Trump BEYAZ SARAY'a geçmeden önce Çin ile yaptığı iş anlaşmaları neticesinde 188.000 DOLAR vergi ödüyordu. Bu da ortaya çıkıyordu... Başkan seçilip BEYAZ SARAY'a 2016'da giden Trump'ın son 15 yılın 10'un da VERGİ'yi pas geçtiği öne sürülüyordu... Gazete bunu açıklıyordu. Çin'deki BANKA HESABI olduğu bilgisi de aktarılıyordu... Trump'ın avukatı Alan Garten ise New York Times'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin "federal hükümete son 10 yılda on milyonlarca dolar vergi ödediğini ve 2015'te başkan adaylığını duyurmasından bu yana da milyonlarca dolar vergi ödemesi yaptığını" savunuyordu.

Trump da "Aslında ödedim ve vergi beyannamelerim hazırlanır hazırlanmaz göreceksiniz" dedi.

Çin üzerinden dünyanın şekilleneceğini kaç zamandır yazmaya çabalıyorum... İşte yine seçim öncesi geldik ÇİN noktasına... Peki seçime damga vuracak olan Trump-ÇİN ilişkisinin kaynağı neydi? Bu sorunun cevabı BAŞKANIN kim olacağını da anlatıyordu...

Sanırım geçen yıl yazdım. Biraz erken galiba... Hatırlayalım...

KOCH AİLESİ'nin Çin'de büyüttüğü ve ülkenin en önemli işadamı haline getirdiği Guo Wengui değişen kimliğiyle Miles Kwok Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlendi.

Ancak kimilerine göre o Washington'ı tercih ettiği için tutuklanacaktı, kimilerine göre ise tutuklanacağını bildiği için Washington'a yanaşmıştı. Şu da bir gerçek ki artık Guo Wengui, çekik gözlü bir Amerikalı. New York'ta CENTRAL PARK manzaralı muhteşem dairesinde yaşamakta. Ve inanılmaz bir koruma kalkanı altında... Bu da Çin'de büyük rahatsızlığa neden oluyor... Guo Wengui değişen ismiyle Miles Kwok, Ocak 2020'de değil aylar öncesinde Çin'de Coronavirüs'ün olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü ile Pekin Yönetimi'nin bu durumu gizlediğini söyledi. Çok önemli belgeleri de açıklarken merkezde Koch'lar vardı.

Yaklaşık bir yıl önce yazdıklarım bunlar.

Şimdi Trump'a gelelim... New York Times haberlerine...

Soru şu. Günlerdir yazdığım gibi Trump'ın hedef seçilmesinin arkasında Çin'in kripto parası RMB'nin güçlenmesini engellemek mi yatıyor?

ABD'ye sığınan ve Steve Bannon'la arasından su sızmayan Çinli işadamı Guo Wengui'yi çok yazdım. Ancak Guo Wengui'nin pek bilinmeyen bir özelliği var. 2000'li yılların başında RMB'nin dönüştürme ekibinin başındaydı. 20 yıl önce gelecekte kripto paraların büyük güç haline geleceğini gören bir işadamı olarak Pekin'de öne çıktı. Pekin'e göre Guo Wengui RMB'nin tüm bilgilerini Washington'a verdiği için hayatta.

Ancak bugün Trump'ın Çin'le ilişkilendirilmesi, Guo Wengui ile dostluğu nedeniyle... Çünkü Washington'da bir kanat, Trump'ın Çin ve Rusya ile bazı konularda ortaklık yaptığına inanıyor. Trump'ın kendisi, kızı İvanka ve oğlu Trump Jr'ın Çin'de 40'a yakın şirketle ilişkisi var. 2017 yılında Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştükten sonra birkaç işadamı hakkında referans istedi. Şi Cinping de bu konuda kendisine yardımcı oldu. Ancak Şi Cinping'in de bir talebi vardı.

EVET BİLDİNİZ! Guo Wengui'nin Pekin'e teslim edilmesini talep etti. Trump bu konuda yetkilerini kullanacağını söylese de beklenen olmadı.

Sonuç alamadı.

Guo Wengui, Amerikalı yetkilileri uyardı: 2021 yılında yurt dışında yaşayan yaklaşık 48 milyon Çinli RMB'yi kullanacak. Bazı devletler ve merkez bankaları da bunu kabul etti... İŞTE BU NEDENLE TRUMP bir anda ÇİN ile yan yana getirildi. ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN

BİR BAŞKAN SIFATI YAKIŞTIRILDI... Ancak Trump önceki BAŞKANLARA benzemiyordu. Geri adım atmazdı, atmayacaktı...

Geçtiğimiz AĞUSTOS ayında Steve Bannon yani TRUMP'a seçimi kazandıran isim GÖZALTINA alındı. Polislerin Steve Bannon'u gidip aldığı yer neresiydi? Evet! Guo Wengui'nin pek lüks yatı...

ÇİN ile yürümek isteyen iki ekol, iki güç var! Bunlar metotlarda anlaşamadığı için büyük kavga içinde. Trump ile Biden'ın kavgası da bu! Tabii ki can yakıcı ve yıkıcı bir kavga...

Biz de bunu içeride görüyoruz...

Kimseyi kırmak istemem ama Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener-Selahattin Demirtaş- Temel Karamollaoğlu-Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu gibi isimler dolaylı ya da doğrudan BIDEN EKOLÜ ile yürümek istemekte... Hem ABD'nin alacağı rol hem de Türkiye'nin rotasının belirlenmesinde Biden'ın Washington'ına yakın durmakta... Türkiye ise şu an herkesle çıkarı gereği hem yakın hem uzak olabilmekte... Ancak ÇİN'e kapılarını kapatmama kararlılığı gösterebilmekte...

Rahatsızlık veren de bu... Türkiye DIŞARIDAN gelen talimatları beklese oturduğu yerde kalsa etliye sütlüye karışmasa hiç başı ağrımayacak. Ama rotasını, konumu belirlemeye kalkınca işler karışıyor. Olan da bu...

