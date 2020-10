Dijital savaş

COVID-19'LA birlikte ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SAVAŞ'ın içine atıldığımızı çok kişi görmedi. Yaşanılan, SALGIN görünümlü SAVAŞTI.

Savaşlar bizlere söylenmese de PARA için yapılırdı. Tarihe bakın görürsünüz. Elbette başka başka motivasyonlar vardır. Ancak en büyük gerçek ZENGİNLİK ve PARADIR.

HAÇLI SEFERLERİ'nden DÜNYA SAVAŞLARINA kadar uzanın.

Kitlelere başka duygularla yükleme yapılsa da amaç PARA ve zenginliğe ulaşmaktı. Son iki büyük savaşa odaklanın!

Amerika Birleşik Devletleri AVRUPA içinde yaşanan İKİ BÜYÜK savaşa müdahil olmuş ve kendi sistemini kurmuştu.

DOLAR savaşın sonunda TEK HAKİM oluvermiş, Washington oturduğu yerden dünyayı yönetmeye başlamıştı.

BRETTON WOODS buydu.

DOLAR'ın imparatorluğunun kabul edildiği masa... DOLAR altın karşılığında basılacak ve patron olacaktı. Öyle de oldu.

Ancak filmlerden hatırlarsanız savaş sonrası AVRUPA'da taş üstünde taş kalmamıştı. ABD üretiyor satıyor, parasına para katıyordu. Her yıl cari fazla veriyordu. Bu da devamlı artış gösteriyordu.

Avrupa, ABD'nin savaştan sonra Birleşmiş Miletler- IMFDünya Bankası ve DOLAR ile kurduğu imparatorluğu görünce ses çıkarmaya başladı. Oyunu bozma niyetini ortaya koydu.

ABD bunun üzerine TEK KAZANAN görünmemek için önce kredileri artırdı. Faizleri düşürdü. Sonra AVRUPA'ya ve JAPONYA'ya SERMAYE ENJEKTE etti. Beraberinde teknoloji tabii ki. Çin için de aynı şeyler geçerliydi. Ancak EKONOMİSTLER ABD siyasetini çözmek için zaman harcamadığı için KURGU anlaşılmıyordu. ABD ya da başka bir güç YÖNETMEK ve kazanmak isterdi. İşin doğası buydu.

ABD bunu DOLAR üzerinden ve meydana getirdiği ULUSLARARASI KURUMLAR üzerinden yaptı. Ancak Başkan Nixon'la birlikte oyunu değiştirdi.

ALTIN'a bağlı basılan DOLAR artık karşılıksız basılıyordu.

Ve ABD kağıttan yani DOLAR'dan bir imparatorlukla hükmediyordu. Her yere...

Haliyle enflasyon-Dolar'ın değer kaybı-altın fiyatlarının artması gibi dalgalanmalar oluyordu. Petrol krizleri de bunu besliyordu. Zaten bunun böyle gitmeyeceğini en iyi ABD biliyordu. Bir BALON vardı ve patlayacaktı. Patlamadan önce de PANDEMİ başlatıldı. Yeni oyuna yeni kurguya geçmek için... Açalım biraz daha...

ABD'nin ORTA DOĞU'ya ya da ORTA ASYA'ya müdahalesinin ana nedeni, muhtemel rakipleri kontrol etmek ve etkisiz kılmaktı.

Küresel FİNANS değişikliği yapacak bir gücün kendi kendine yetmesi OLMAZSA OLMAZDI! ABD'de petrol de vardı gaz da. Kapılarını kapattığı an kimseye muhtaç olmadan yaşayıp giderlerdi. Bu durumda başka da ülke yoktu.

Irak'a girmeleri de Afganistan'a inmeleri de ÇİN'i kontrol etmek içindi. ENERJİDEKİ patronluğunu sürdürmek içindi...

Bunu yapınca da DOLAR'ın egemenliği devam edebiliyordu.

En azından ömrünü uzatıyorlardı...

Devam...

Dijital Dolar, Yeni Dünya Düzeni'ne en çabuk entegre olacak rezerv para birimi.

Evet! Doların bugünkü gücü ile orantılı olması planlanan Dijital Dolar'dan gidelim yine...

ABD'de pratiği başladı bile.

Tatbikatlar hızla devam etmekte.

Akıllı para-dijital dolar-sanal para her ne ise GELECEK OLAN O! Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Dijital Para Birimi'nin yakın bir tarihte en büyük rezerv para olacağını kabul etti.

Tartışmanın en can alıcı yeri burası değildi! Beni ilgilendiren de burası değildi. SORU ŞU:

DİJİTAL PARALARIN karşılığı ne olacaktı? Her ülke bugün kağıtmadeni para çıkarıyor ve bir karşılık tutuyordu. Peki her ülke şimdi olduğu gibi DİJİTAL PARA çıkartırsa bunların karşılığı ne olacaktı? Kavga, gürültü, kıyamet, fırtına burada kopuyordu. Biz PANDEMİ ile uğraşırken dünyanın tepesinde bunun savaşı vardı. Iskalanan da buydu.

ALTIN!

DİJİTAL PARANIN karşılığı altın olabilirdi. Çok da normaldi. Bence en doğru seçenek buydu. Ancak ALTIN rezervinde İngiltere'nin lider konumu, bu görüşü sıkıntıya itti.

Çünkü ABD'nin altın rezervi en yüksek gibi görünse de gerçek pek öyle değildi...

PETROL!

Bu seçenek önerildiği gün geri çevrildi...

Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Dünya Düzeni'nin en önemli çalışması olan Coin-para'yı hazırlayan ekip, DİJİTAL PARANIN karşısına DİJİTAL DOLAR'ı hazırladı. Bu, DOLAR'ı dijitalde de rezerv para birimi yapıyor, tek gücü Washington'a taşıyordu. Çin, Almanya ve Fransa buna karşı. Doğal olarak... Günümüzdeki gerilimlerin asıl nedeni bu.

Çin, bunu kabul etseydi belki Covid-19 adlı virüsle tanışmayacaktık. Ekonomilerin büyük bir çöküş yaşaması AKILLI ya da SANAL PARALARIN piyasaya çıkışını öne çekti. Plan da buydu. Rusya önceleri dijitali kabul etti. Sonra vazgeçti. Geçen yıl tekrar kabul etse de, pandemi sürecinde yine vazgeçti. Şimdi Washington'ın karşısında bir Moskova var.

Moskova, Pekin ile DİJİTAL DOLAR'ın güçlü olarak hayata geçmesini engellemeyi planlıyor. Tabii ki, Çin'in kripto para birimi DCEP'in de ABD'nin dijital oyuncusuna karşı en büyük engel olduğu ortada. Önümüzdeki günlerde "pandemi sonrası dünya" raporları medyaya sızacak.

Çin'le iş birliği yapan birçok önemli isim deşifre olacak.

Trump'la başladılar zaten...

Bu dijital para sürecini daha da hızlandıracak. Covid-19'u dijital rezerv para savaşı olarak görmediğimiz takdirde, sonuçlarını da sebeplerini de anlamakta zorlanırız.

Ekonomi üzerinden yaşanan problemler büyük bir geçişin sancıları. Bu sancı daha da artacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi, dijital paranın etkinliğini belirleyecek. Burada isimlerin değil, ekiplerin zaferi önemli.

Trump'tan çok ekibine, Biden'dan daha fazla ekibine odaklanmak gerekiyor. Çünkü asıl çatışmanın yansımalarını dünyanın farklı ülkelerinde görüyoruz. DİJİTAL PARA ve REZERV PARA savaşını biz HUAWEİ'nin patronunun kızının rehin alınmasında gördük... 5G savaşlarında ABD'nin İngiltere'yi bile aynı kulvara sokmasında gördük.

Çin'in AVRUPA'da 5G'de dışlanmasında gördük... En tepede DİJİTAL SAVAŞ yaşanırken biz bunun yansımasını AKDENİZ krizi, Ermenistan-Azerbaycan çatışması, Suriye gerginliği, Libya mücadelesi olarak gördük... Savaşın asıl nedeni YENİ PARA SİSTEMİ ve KİMİN YÖNETECEĞİ...

Rusya ve Çin ABD'nin DİJİTAL DOLAR'ına KARŞI... Mücadele bu...

