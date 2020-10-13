İlk işaret

GÖRÜYORUM ki hala pek çok kişi HER ÜLKENİN KENDİ BAŞINA HAREKET ETTİĞİNİ VE BÖYLECE ÇIKARLARINI KORUDUĞUNU sanıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ne dün ne bugün... Kitaplarda, filmlerde, gazetelerde, televizyonlarda olmayan DENGE üzerinden dünya çok uzun zamandır dönmekte. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler böyleydi. Herkes SAVAŞ çıkacak diye beklerken İKİ KUTUP GERİLİM ÜZERİNDEN DÜNYAYI DİZAYN etti.

Şimdi de bir benzeri olmakta.

Anlamamız gereken de bu!

Trump kalacak mı? Biden gelecek mi? Bu soruların inanın hiçbir önemi yok. Olmaz da zaten. KARAR VERİCİLER bunlar değildir. NET!

Şimdi olan elbette daha farklı!

ABD içindeki bir güç TEK PATRON olmak isterken bir başka güç de "ÇİN ile denge" üzerinde ısrarla durmakta. Şu anki sancının ana nedeni bu.

Sovyetler üzerinden DENGE kurulurken dünyanın çeşitli yerleri KOMÜNİSTTİ! Şimdiki DENGEDE ise ÇİN'e benzeyen ülkeler ile PEKİN arasında uyum sağlanacak... Benzemeyenler de benzetilecek... Demir Perde'yi hatırlayın. AVRUPA'nın yarısı KOMÜNİST'ti! Şimdi şaka gibi geliyor ama böyleydi...

Günümüzde öne çıkan ŞIK ÇİN ile DENGE. Bu nedenle ABD tarafından birinci büyük tehlike RUSYA. Zaten bunu TRUMP'ın seçilme aşamasında gördük. Şimdilerde unuttuğumuz kovulan FBI Başkanı James Comey, savcı Robert Mueller, istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın istifa eden kampanya menajeri Paul Manafort ve soruşturmada öne çıkan avukat Marc Kasowitz gibi pek çok isim geldi geçti. Hepsi TRUMP-RUSYA bağlantısı için sahne aldı. Kimi tasfiye edildi, kimi cezalandırıldı, kimi de köşeye çekildi...

Çok isim var böyle. Trump gelir gelmez bir güç özellikle damadı KUSHNER üzerinden BEYAZ SARAY'a baskı kurdu.

Trump'ın Putin'le iyi olması istenmiyordu. TEPELERDE verilen bir karara göre RUSYA küçültülecekti. Etkisi budanacaktı.

ÇİN ile İTTİFAKI önlensin diye...

Ve Trump'ın yakınından kaç kitap çıktı! Hatırlayın! Hepsi aynı akıl tarafından yazdırılıyordu.

Önemli olan TRUMP'ın RUSYA BAĞLANTILARI üzerinde ISRAR ETMEMESİYDİ.

ARAP BAHARI ile bölgede kaybeden asıl oyuncu KREMLİN'di. Kuzey Afrika'dan silindiği gibi Ortadoğu'dan da atılıyordu. Asıl hedef ise KAFKASLARDI... Peki hatırlayan olacak mı bilemem ama bunun ilk işareti Trump'tan önce verilmişti!

Yıl 2013'tü! Ki o yıl buralar da karışıyordu! 15 Nisan 2013 tarihinde yerel saatler 14.49'u gösterirken BOSTON MARATONU kana bulandı.

3 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Saldırıdan 3 gün sonra olaydan sorumlu olduğu sanılan 2 kişinin fotoğrafları FBI tarafından medyaya servis edildi.

Zanlılar ÇEÇEN ASILLIYDI! İz bulundu. Çatışma çıktı. Tamerlan Tsarnaev öldürüldü. Kardeşi de birkaç gün sonra ele geçirildi.

En son KONUŞAMADIĞI açıklanmıştı! 2013 dünyanın tepesindeki kurgunun tamamen değiştiği yıldı. SOVYETLER'in yerine geçmek isteyen RUSYA kabul görmüyordu. Bunu gören PUTİN de ÇİN'e yanaşıp KURGUNUN içinde olmak istiyordu. Ancak devamlı operasyon geliyordu. Hmeymim Üssü'ndan Kremlin'e kadar pek çok yerde Moskova'nın canı yanıyordu. Suriye üzerinden de Türkiye ile karşı karşıya getiriliyordu. Uçaklar düşüyor, Büyükelçi KARLOV öldürülüyordu...

Rusya için başlayan fırtına içine bizi de alarak ilerliyordu. Çünkü TÜRKİYE yeni dengenin kalbiydi.

KAFKASLAR'a gelen fırtına Rusya'yı kendileri için büyük açmaz olan ERMENİSTAN-AZERBAYCAN denklemi içinde yakalıyordu. Paşinyan ABD'ye yakın olan bir isimdi.

Ancak Ermenistan'ın garantörü de RUSYA idi... Kremlin askeri olarak bizi ERMENİSTAN'dan gözetliyordu.

Savaş başlayınca dalganın kendisine geldiğini gören RUSYA oluyordu!

Bir süre sonra masayı kuruyor ve ATEŞKES için adım atıyordu. Ancak taraflar masaya oturalı birkaç dakika olmuştu ki BOMBALAR PATLADI. Bir güç Moskova'ya "Senin gücün yok. Sen benim karıştırdığım yerlerde barışı getiremezsin. Hedef sensin. Yeni dengede yerin yok" diyordu...

Rusya iki ara bir derede kalıyordu. Azerbaycan Türkiye'den yardım alırken İSRAİL de rol kapıyor ve TEKNOLOJİK SİLAHLARLA Azeriler'in önünü açıyordu. Bakü'de İSRAİL BAYRAKLARI görülüyordu. Paşinyan'a destek olan ABD, Ermenistan üzerinden de Azerbaycan üzerinden de Rusya'yı sıkıştırıyordu...

İsrail üzerinden yapılan DİZAYN SIR değildi. Trump'ın ev sahipliğinde yapılan törenle Abdullah bin Zayed el Nahyan, Abdullatif el Zayani ve Netanyahu yeni ORTADOĞU için ellerini birleştiriyordu.

Sırada SUUDİ ARABİSTAN vardı. Bunu da BENDER bin SULTAN'dan anlıyorduk. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmaya tepki gösterdiği için FİLİSTİN'i kınayan Bender bin Sultan "Filistin davası haklı bir davadır, ancak savunucuları başarısızdır;

İsrail'in davası haksızdır, ancak savunucuları başarılı olduklarını kanıtlamıştır. Bu 75 yılda gelişen olayları özetliyor" dedi. Ve belli ki başka ülkeler de sıradaydı...

Ermenistan Azerbaycan'a saldırmadan önce de önemli bir SIZINTI daha oluyordu. Fin- CEN belgeleri yayınlanıyordu...

Etrafıma baktığımda çok kişi olan biteni anlamıyordu.

Benim de şaştığım buydu. Bu kadar büyük işaretler varken olayları birbirine bağlamak bu kadar mı zordu! Oysa 2 TRİLYON DOLAR'ın peşine düşülüyordu... ABD bu parayı istiyor ve banka banka, isim isim kara liste hazırlıyordu. İşin ilginç tarafı kara listedeki isimler RUS OLİGARKLARDI...

Düğüm de burada çözülüyordu.

Değişik yollardan elde edilen haksız kazançları AKLAYAN oligarklara rahat yoktu. Bu sistemde rol alan bankalara da...

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısından 1 hafta önce başlatılan SIZINTI savaşın habercisiydi... İlginç bir boyut daha vardı. O da Aliyev'in "Karabağ sorununu Rusya çözer" çıkışıydı... Putin hem ERİVAN'dan hem BAKÜ'den sağlı sollu sıkıştırılırken Aliyev'in çıkışı önemliydi. Ancak TÜRKİYE'yi masaya taşımak istemeyen bir açıklamaydı bu...

Talihsizlik de buradaydı.

İçeriye bakacak olursak muhalefetin UYGUR KARTINI öne çıkardığını görürüz. Bu da aslında BÜYÜK DENGE'nin bir unsurudur. ABD, UYGUR üzerinden İPEK YOLU'ndaki BÜTÜN TÜRKLER'i uyandırmak ve Çin'e karşı cephe oluşturmak amacında.

Muhalefet de buradan yüklenmek istemekte. Muhalefet Türkiye'yi Washington'ın yanında görmek isterken Ankara yaşanan bunca kırılmadan sonra ABD'ye "Gidebileceğim yer var. Sana mahkum değilim" göndermesi yapmakta. İngiltere-Çin ittifakını işaret etmekte... DENGE kuruluncaya kadar savaş da tansiyon da düşmeyecek...

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