YIL 2016'ydı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için İstanbul'dan uçağa bineceği sırada rahatsızlandı.

Göğüs ağrısından şikayetçi olan Atambayev'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, Cumhurbaşkanını dinlenmeye aldılar. 60'ıncı yaşına yeni giren CUMHURBAŞKANI adeta uçurumun kenarından dönüyordu.

Havalimanı görüntülerinin ardından haber alınamayan ATAMBAYEV'in hastanede kaldığı sanılırken ÇEŞME'de bir otelde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sonrasındaki günlerde ise Moskova'daki Merkez Klinik Hastanesi'nde tedavisine devam ettiği anlaşılmıştı. Belli ki bir GÜÇ ATAMBAYEV'in New York'a gitmesini istemiyordu.

Operasyonla Moskova'ya alıyordu!

KIRGIZİSTAN çok farklı bir ülkeydi. Dengeleri de farklıydı...

Mesela belki de dünyada hem ABD'ye hem RUSYA'ya askeri üs veren, kullandıran tek ülkeydi.

Zor bir dengenin üzerinde yol alıyorlardı... ABD, 2014'te ATAMBAYEV'in ısrarıyla üssünü kapatmak zorunda kaldı. Herkes ATAMBAYEV'in ABD'yi kapı dışarı ettiğini söylüyor ve yazıyordu.

Muhtemelen etkisi vardı.

Olması da doğaldı. Ama işler konuşulduğu gibi mi ilerliyordu?

Bilmiyorduk!

Bir de işin RUSYA ayağı vardı. Yıl 2019'du...

Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov önemli bir karara imza atıyordu.

Bu imzayla Kırgızistan'daki Rus askeri üssünün statüsü ve süresini içeren anlaşmada değişiklik yapılıyordu. Kırgız Genelkurmay Başkanı Rahimberdi Duyşembiyev, Rusya'nın üs kirası olarak yılda yaklaşık 4 milyon 800 bin dolar ödeyeceği bilgisini paylaşıyordu... ABD 2001 İKİZ KULE saldırılarından sonra BİŞKEK'e geldi.

Manas'taki askeri üssü inşa ederek AFGANİSTAN'a giden uçakları, askerleri, silahları, erzakları önce buraya indiriyor sonra ilgili adreslere yolluyordu.

MANAS, ABD için çok ama çok hayati bir koordinattı... 15 yıla yakın süredir de hizmet eden bir aktarma merkezi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan operasyonunda stratejik bir görev yerine getiren üsten 5 milyondan fazla asker taşındı. Afganistan operasyonu süresince üsten, 33 bin uçağa havada, 136 bin uçağa yerde yakıt ikmali yapıldı. 42 bin kargo taşıması gerçekleştirildi.

İşte bu KIRGIZİSTAN yine karıştı.

2011-2017 arasında CUMHURBAŞKANI olan ATAMBAYEV 2019'da gözaltına alındı. Sonra DARBE yapacağı gerekçesiyle tutuklandı. Suçlamalar arasında "cinayet işlemek", "kitlesel bir isyanı organize etmek" ve "bazı kişileri rehin almak" da bulunmaktaydı. Hatta ATAMBAYEV'i almaya gelen polislerle taraftarları çatışmış ve can kaybı da yaşanmıştı...

Aradan zaman geçti. Ve PAZAR GÜNÜ seçimler yapıldı. Protestolar da eşzamanlı başladı. İSYANA dönmüştü.

Seçimler geçersiz kılındı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a yakın partilerin, "kitlesel oy satın alma kampanyaları" ile büyük bir galibiyete ulaştığı tespit edildi. Göstericiler DEVLET BİNALARINI BASTI. Ve eski CUMHURBAŞKANI ATAMBAYEV'İ cezaevinden kaçırdı. Yani 20 yılda iki darbe gören ülke yine Atambayev ile Ceenbekov'un rekabetine sahne oluyordu...

Peki işin arkasında ne vardı?

Bakmamız gereken de burası... Öncelikle Ermeniler'in Azerbaycan'a saldırmasından uzak bir gelişme değil bu! Nasıl DEMİR İPEK YOLU ve BP'nin HAZAR'daki çalışmaları ERMENİLER üzerinden hedef alınıyorsa burada da durum aynı kulvarda ilerliyordu. İPEK YOLU için KALP görevi gören KIRGIZİSTAN'ın paylaşılamaması tansiyonu fırlattı!

Açalım biraz daha...

Kırgızistan, çok stratejik bir ülke. Hem Çin hem de Rusya bu ülkede hep aktif olmak istedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de bölgenin hakimi olmayı başardı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ÜS veren ülke hedefti! Aslında Putin çok önemli bir darbeye imza atıyordu. Almazbek Atambayev, cumhurbaşkanlığı görevini bırakıyordu... Bu, ülkede büyük bir karmaşaya neden oldu. Çünkü darbe Washington'a yapılmıştı.

Almazbek Atambayev'in göreve gelmesini sağlayan kişi, henüz CIA'de direktör görevine atanmayan Gina Haspel'dı. Bu durum ülkede yeni dönemin habercisiydi. Washington, CIA'in kurduğu düzenle İpek Yolu'nun modern üssünü Kırgızistan'dan başlatacaktı.

Buna Çin elbette karşıydı.

Tabii ki Rusya da... Çin, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın çevrelediği Kırgızistan'da Rusya artık çok önemli bir güç haline gelmişti ki, Washington beklenen ama bir hayli gecikmiş adımı attı.

Seçimlere itiraz eden kalabalık hapishane bastı. Hapisteki Almazbek Atambayev'i çıkardı. Hapishane yakılıp yıkıldı. Almazbek Atambayev özgürlüğüne kavuşuyordu. Bu da Moskova'ya bir darbe girişimiydi.

Şimdi muhtemelen Kırgızistan daha da karışacak. Çünkü Çin ve Rusya için çok önemli olan, Washington için ise PEKİN yönetimine tampon bölge konumundaki Kırgızistan iki ucundan çekiştirilecek. Gerilim daha da artacak. Etraftaki bütün ÜSLERDE KIRMIZI ALARM verildi... Durum bu kadar kritik yani...

Suriye-Irak-Doğu Akdeniz derken AZERBAYCAN'a sıçrayan ateş şimdi de KIRGIZİSTAN'da...

Yaşananların ve yaşanacak olanların tek bir anlamlı açıklaması var! O da İPEK YOLU üzerindeki savaş.

Sürüyor... Nihai PAYLAŞIM olmadığı sürece de bu bitmeyecek. Herkes elindeki imkanlarla sahada savaşacak.

İsimlere takılmayın. İsimler önemli olsa da asıl görülmesi gereken BÜYÜK SAVAŞ'tır.

Ermenistan kendi sınırları dışından gelen talimatla AZERİLER'e saldırdı. Başka da seçeneği yoktu. Ama Türkiye'nin merkezinde yer aldığı ve kaçamadığı bütün sorunların altında İPEK YOLU ve YENİ DÜNYA DÜZENİ yatmaktadır.

Corona ile başlayan, şimdi BÖLGESEL SAVAŞLARLA devam eden fırtınanın arkasında BÜYÜK MÜCADELE var...

Ve İPEK YOLU'na baktığımız zaman TÜRK DAMGASI var. TÜRKLER olmadan asla hayata geçmez, geçirilemez...

Bu da Türkiye'yi basınçlı alana itiyor. Bilinmesi gereken bu.

Özellikle Türkiye'nin bütün bunların dışında oyunu görmesi ve kendi PAYINI istemesi bazı masalarda sarsıntı meydana getirmekte. Böylesine YAKICI bir konu ister istemez karşımıza Yunanistan'ı, Ermenistan'ı ve AKDENİZ'de gemi dolaştıran 44 ülkeyi çıkarmakta... İster istemez iç siyasetteki figürlerin sayısını artırmakta. İçeriye ve dışarıya böyle bakarsanız olanı biteni daha sağlıklı analiz edersiniz... Olay bu...

