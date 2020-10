"SIFIR SORUN" diye bir şey yoktur. Hiç de olmadı.

Olmayacak da. SORUNSUZ bir dış politika hayalden öte bir şey de değildir. SIFIR SORUN dediğimiz an dünya üzerinde kimsenin kimseyle kavga etmediğini, mücadele etmediğini kabul etmiş oluruz ki böyle bir gerçek yok.

ABD'de siyahların sokağa inmesi, Afganistan'da ABD üslerinin vurulması, Londra'da terörün hiç olmadığı kadar boy göstermesi, Fransa'da sokakların kan gölüne dönmesi, Afrika'da uzaktan yönetilen ülkelerin darbelerle suikastlarla sarsılması, Suriye'nin karışması ve kendine gelememesi, Libya'nın yolundan çıkartılması, Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin bile güçlerini buraya yönlendirmesi, Sudan'da bombaların patlaması, Cibuti'de silahların susmaması, ARAMCO tesislerinin DRONE'larla vurulması gibi saymakla bitiremeyeceğimiz operasyon var. Olacak da.

Siz bu olanlara "TERÖR" derseniz olayı atlamış olursunuz.

Yeryüzündeki bütün TERÖR ÖRGÜTLERİNİN arkasında güçlü istihbaratlar vardır. El Kaide ya da DEAŞ'ın kendiliğinden çıkan yapılar olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Ya da PKK'nın? Yok öyle bir şey!

Büyük güçler BÜYÜK hedefler için çatışmakta, terörü de ekonomiyi de bu yolda kullanmakta. OLAN biten budur!

Açalım...

Kendi içlerindeki bölünmeleri bir kenara koyacak olursak dünya üzerinde BREXIT'ten sonra oluşan ÜÇLÜ BİR YAPI var. İngiltere, AVRUPA BİRLİĞİ'nden çıktı.

Yanına Çin'i alarak yeni bir oyun başlattı. COMMONWEALTH (Commonwealth of Nations) denilen yapıya ait 54 ülkeyi uyandırdı.

Eski dostlarına da PAY vererek yeni ortaklıklar inşa etti. Burada amaç ÇİN'i üretim makinası olarak kullanıp DOSTLARIYLA birlikte enerjiye, paraya ve güce hükmetmekti! Karşısında iki ana blok vardı! İlki her türlü sıkıntıya, her türlü sarsıntıya rağmen AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'ydi.

Hala büyük bir orduya, teknolojiye, paraya ve donanmaya sahipti.

Rakipsiz olduklarını söylemek de zor değildi. İngiltere'nin bünyesinden koptuğu AVRUPA BİRLİĞİ de ÜÇÜNCÜ BLOK'u meydana getirmekteydi. Onlar da DOLAR'ın karşısına EURO'yu koyarak başta AKDENİZ olmak üzere ORTADOĞU ve AFRİKA'da güç toplama amacı gütmekteydi...

Kabaca bu ÜÇ BLOK her yerde çatışma halindeydi! Zaten ALMAN-İNGİLİZ kavgası tarihi bir mücadelenin ismiydi!

İŞTE dünyanın her yerinde çatışan bu güçlerin en çok olmak istedikleri toprak parçası da TÜRKİYE'ydi! Burada SIFIR SORUN olamamasının nedeni bunlardı. Siz IRAK'a el sürmeseniz PKK Irak'ı size taşıyordu. Suriye'ye gözünüzü kapatsanız YPG-DEAŞ onları buraya getiriyordu. Akdeniz'de huzurla gemilerimizi dolaştıralım diye düşünseniz İsrail de Yunanistan da Mısır da Fransa da karşınıza dikiliyordu. OSMANLI BAKİYESİ diyerek yardıma gittiğiniz LİBYA'da bile bütün mahalleyi size karşı pozisyon alırken görüyordunuz...

Çünkü savaş ENERJİ-PARA-GÜÇ içindi!

Azerbaycan-Ermenistan savaşı da çatışması da bu denklemin sonucudur... Ve tıpkı AKDENİZ sorunu gibi masada çözülmeyecektir.

Çözülemeyecektir!

Bakın önceki gün Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kendi şirketlerinin Amerikalı ve Çinli işadamları tarafından satın alınmasını engelleyecek bir yasa hazırladı.

ABD ve Çinli teknoloji devlerinin Avrupa'da önünü kesmek için hazırlanan bu yasada bir değişiklik yapıldı ve tüm sektörler listeye dahil edildi. Bu şu demekti:

BİZ AVRUPA OLARAK İNGİLTERE-ÇİN İTTİFAKINA DA ABD'YE DE KAPILARIMIZI KAPATIYORUZ. MÜCADELEMİZ ONLARLA...

Avrupa Birliği bu adımı atarken Ermenistan RUSYA'yı askeri yardıma çağırdı! Bunun üzerine de Putin, Fransa Devlet Başkanı MACRON'u aradı... Konuyu görüştü. Birkaç gündür yazdığım gibi dünya üzerinde çatışan güçler TOVUZ'a yani İPEK YOLU'NUN kavşağına, gaz-petrol virajına çökmek isteyecektir...

Bu koordinatlarda İNGİLİZLER güç toplarsa AVRUPA'yı gaz ile petrol ile kontrol etme adına öne geçmiş olacaklar.

Avrupa da bunu bildiği için RUSYA ile adım atmanın yollarını arayıp "BUNU İNGİLİZLER'E KAPTIRMAYALIM" hedefinde.

Büyük oyuncu ABD boş durur mu? Elbette hayır! O da gücünü kullanarak önce İNGİLTEREÇİN, ardından da ikinci sınıf rakip gördükleri AVRUPA'yı kontrol etme sevdasında...

TOVUZ bölgesi yani Azerbaycan- Ermeni gerginliğinin altında yatan asıl gerçek ise DOĞU AKDENİZ! Çünkü zenginliğin de gelecekteki imparatorluğun da adresi burası... Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin kopuşu, ayrı düşmesi hem gerginlikleri hem ittifakları zorunlu hale getirdi!

ABD önümüzdeki günlerde bir yumuşama olmazsa (ki öyle bir işaret yok!) İNCİRLİK'i taşıyacaktır.

EN azından içini boşaltacaktır.

Yunanistan ile yakınlığı bunun işaretidir.

Ve muhtemelen de GİRİT ADASI Yeni İncirlik olacaktır.

GİRİT ADASI da tesadüfen seçilen bir yer değildir. Hem hedeflere ulaşma kabiliyeti hem de AVRUPA'yı kontrol merkezi olma ihtimali vardır! Daha önce yazdığım gibi EASTMED ismi verilen GAZ BORU HATTI buradan geçip AVRUPA'ya ulaşacaktır.

EASTMED Kıbrıs Rum Kesimi'ni, GİRİT'i içine alıp Yunanistan'a ulaşmayı hedeflemektedir. Türkiye de bunu kesmek için LİBYA ile DENİZDE anlaşarak büyük bir hamle yapmıştır... Buradaki GAZpetrol savaşının aynısı, daha küçüğü TOVUZ'da oynanmaktadır...

KÜRESEL KAVGANIN sahneleri bunlardır.

Türkiye de haklı olarak, herkesin at koşturduğu bölgenin güçlü ülkesi olarak sahadadır. Olan biten budur!

DIŞ POLİTİKA İÇ POLİTİKAYI da belirler... Türkiye'nin rotası ÜÇ BLOK'tan en az birini büyük ihtimal ikisini rahatsız edecektir.

Denge budur. Türkiye, NATO ve ABD ile ters düştüğü için büyük ihtimal önemli bir PAY isteyerek İNGİLTERE-ÇİN İTTİFAKINA katkı verecektir. Buna hem İngiltere'nin hem de Çin'in şiddetle ihtiyacı vardır.

Bu şık giderek büyük bir alanı kaplarsa ABD ve AVRUPA da iç siyasetteki basıncı artıracaktır... Bunu da büyük ihtimal "DEMOKRASİ KALKANI" olarak göreceğiz...

Sadece bir ittifaka karşı çıkanlar anında bunun karşısında bir araya gelecektir. Bunu da yaparlarken İÇ SİYASETİ KAŞIYACAKLARDIR.

Kimse çıkıp da "Biz Türkiye'yi AVRUPA'nın yanına ya da ABD'nin tarafına taşıyacağız" demeyecektir.

Ama bilinmesi gereken husus SİYASETİN ASIL BU AMAÇLA YAPILDIĞI GERÇEĞİDİR.

Dövizdeki hareketlilik de görünmeyen ambargoların uygulanması da Türkiye'nin etrafının sorunlarla çevrilmesinin de özeti budur! İÇ SİYASETİN TANSİYON YAPACAK OLMASI DA AYNI NEDENLEDİR...

Yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımızın ana teması TÜRKİYE'nin rotasının değiştirilmek istenmesidir... Bunun dışındaki her şey masaldır...

Türkiye eşsiz bir ülkedir. Herkes kendi yanına almak isteyecektir.

Bu da SORUNLARIN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR... Olaylara böyle bakarsak SEYİRCİ olmaktan kurtuluruz...

Daha da büyüyecek olan savaşı anlarız.

NOT: İstanbul'un yeni havaalanı geçtiğimiz günlerde "Çin Dostu Havalimanı" belgesini aldı. Bunu da büyük denklemde ilgili yere oturtun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın