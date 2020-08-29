Tam yol ileri

BİRKAÇ gündür ALMANYA ve AKDENİZ'i yazıyorum.

Önceki gün burada Temmuz 2019'da Almanya Savunma Bakanı olan Annegret Kramp- Karrenbauer'in, Deutsche Mittelmeer (Alman Akdeniz) planından söz ettim. Bu ALMAN DEVLETİNİN hareket tarzıydı. Almanya'nın AKDENİZ'de olmak için atmayacağı adım yoktu.

Onlar için enerjinin, paranın, İpek Yolu'nun ortasında olmak hayati önem taşımaktaydı.

Anlaşılması güç bir durum da değildi. Dün MERKEL sahneye çıktı.

Ve beklenen açıklamayı yaptı. Almanya bugüne kadar Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliğiyle ilgili olarak tarafsız bir konumda kalmış ve sorunun karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti. Ancak Merkel bunu bir kenara koydu. Alman Başbakan, "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü" ifadelerini kullandı.

Bu ALMAN DERİN DEVLETİNİN verdiği karardı.

Ve Avrupa ile Türkiye ilişkileri her noktada gerilecekti tansiyon çıkacaktı. Almanya, Fransa'yı da yanına alacak ve her kanalda karşı karşıya gelecektik. Haliyle içerideki siyaset de bundan payını alacaktı...

Devam...

Akdeniz'den gidelim.

Biraz olayın derinliklerine inelim...

Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli iki enerji şirketi Exxon Mobil ve Nobel, İngiliz BG Group, Fransız Total, İtalyan Eni'nin yaptığı tüm çalışmalarda Akdeniz bugün yeryüzündeki en önemli su parçası olarak görülüyor.

Hepsi farklı çalışmalar yaptı.

Tüm enerji şirketlerinin özel danışmanlarının yaptığı araştırmalar gösterdi ki, Akdeniz bugün biçilen değerden daha da önemli.

Aslında bunun ÖNEMİ ARAP BAHARI ile görüldü.

O gün yaşanan alt üst oluşu, çok kişi ıskaladı. Şimdi o gün başlayan fragmanın filme dönüşmüş halini görmekteyiz.

Neyse...

Geçen yıl Exxon Mobil CEO'su Darren W. Woods, Akdeniz'le ilgili tarihi sözler etti. Darren W. Woods, "Akdeniz, dünyadaki okyanuslardan ve diğer denizlerden daha değerli.

Neden? Hiç çalışma yapmadan yaklaşık 100 ülkenin Akdeniz'de güç olmak için savaş vermesi, o bölgenin ne kadar değerli olduğunun kanıtı. Ben enerji alanıyla Akdeniz'i değerlendiriyorum. Emin olun ki 100 ülkenin amacı sadece enerji değil. Biraz araştırma Akdeniz'in gelecekte de ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasını sağlar" dedi.

Darren W. Woods yüzde 100 haklı...

Exxon Mobil, Nobel, BG Group, Total ve Eni'nin CEO'ları da çok önemlidir.

Ancak Darren W. Woods başkadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji patronu da Darren W. Woods'tan başkası değildir. Şimdi Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu anladıysak bir başka önemli konuya geçelim.

Darren W. Woods'un dediği gibi 100 ülke Akdeniz'de olmak istiyor.

Burada 100 ülkeye yetecek ne alan var, ne de enerji. Bu da SIR değil. Büyük oyuncuların dışında bölgede kimse olmayacak. Bu da bilinen ama yüksek sesle konuşulmayan konu. Büyük oyuncular da ABD, Türkiye, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Rusya...

Ne Yunanistan ne İspanya ne de Mısır, gerçekte OYUNCU değil. Olamaz da...

Kimilerine göre gerçek G7 olarak gösterilen bu ülkelere de yetecek alan ve enerji yok.

Yorumlar böyle!

Bugün Türkiye ile çatışma haline getirilen Yunanistan'ın Akdeniz'den hiçbir pay alamayacağını kaç kişi biliyor?

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Hacidakis, Macron'la geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le değil de neden Hacidakis'le konuştuğu ise hala karanlık. Ancak Hacidakis, görüşme sonrası Fransa'nın Akdeniz'de Yunanistan'a ait tüm alanı çevreleyen bir proje peşinde olduğunu Miçotakis'e anlattı. Almanya da, Amerika Birleşik Devletleri de, Yunanistan'ın tüm haklarını kendi kullanmak istiyor.

Şimdi böyle bir durumda Akdeniz'de tek başına güç olma hayali kuran Yunanistan için karanlık günler daha başlamadı.

Fakat bunu görmüyorlar.

Görseler de yapacak bir hamleleri yok. Paran yoksa gücün yoksa EMİR almaktan öteye geçemiyorsun...

Türkiye'nin durumu ise bambaşka. Türk devleti kendi gücüyle sahada.

Bütün oyuncuları biliyor tanıyor ne istediklerini anlıyor ama kendi bildiğini yapıyor...

Bütün bunlar da Türkiye'yi AKDENİZ'de büyük güç haline getiriyor. Ancak Yunanistan üzerinden kurulan oyuna Türkiye de çekiliyor.

Çekilmek isteniyor...

Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirmek isteyen güç, iki ülkenin de zarar göreceği planı yapıyor. Eğer Türkiye ile Yunanistan savaşırsa, diğer ülkeler hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın haklarını almayı planlıyor.

Bunu tam olarak anlamak için Paris veya Washington'da yapılan gizli toplantıları araştırmak yeterli. Bu toplantılarda "Hem Türkiye hem de Yunanistan nasıl zor durumda bırakılır?" sorusunun cevabı aranıyor.

İki komşu ülkeyi birbirine düşürmek çok da zor olmaz.

Tarihsel bir çatışma halinde olan iki ülkeyi ise savaşa sokmak daha da kolaydır.

Ancak Türkiye ile Yunanistan'ın savaşa girmesi, bölge için büyük felakete neden olur. Bu da diğer ülkeleri düşündüren bir konu. Darren W. Woods'u iyi izlemek çok önemli.

Darren W. Woods'un açıklamalarını, ziyaretlerini ve sonuçlarını anlayabildiğimiz anda Akdeniz'in geleceğini de anlarız. Avrupa AKDENİZ'de olamazsa ABD tarafından kuşatılacağını biliyor.

Çöküşe gidecek şekilde hem de...

Çin buralara gelemezse, İPEK YOLU'nda güç kendisinde olmaz. SIR değil. İngiltere ADA'dan sıcak denizlere gelemezse huzuru kalmaz farkında. Çok bilinmeyenli bir denklem yani...

Ama savaşın merkezi AKDENİZ... AFRİKA'ya, ORTADOĞU'ya ve AVRUPA'ya açılan kapı yani...

ALTIN KAPI yani...

Çalan çok olacak. Bakalım ilk geçen kim olacak...

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