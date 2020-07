Kurtarıcı

KAÇ zamandır dünyanın tepesindeki kavgayı, mücadeleyi, savaşı yazıyorum.

Kavga dün başlamadı, yarın da bitmeyecek. Şiddeti artacak, canlar yanacak, gözyaşı akacak, yeni sistem oturuncaya kadar da sürecek. BU NET!

Zaman zaman büyük oyunun içindeki büyük oyuncuları yazıyorum. Çünkü savaş büyük akıllarla yürütülür. Ve kazanılır. Çok kez buraya taşısam da bugün biraz daha farklı pencereden gidelim.

SOROS'tan...

KÜRESEL TANSİYON artınca değerler de değişime uğradı.

Günümüzde en yakın arkadaş, iş ortağı, eş, çıkar ortaklığı, suç ortaklığı gibi kavramlar, yapılar ve "GÜVENİYORUM, İNANIYORUM" gibi tanımlamalar da yetersiz kalır oldu. Hangi mottoyla gidilirse gidilsin umulmadık bir SON'la karşılaşma ihtimali fazla. Belki bu dün geçerli değildi ama taraflar net olarak ayrıştığı için bugün böyle...

Mesela George Soros...

Rothschild ailesinin dünyaya getirdiği kişi. Bunu George Soros'un pek bilinmeyen annesi ölümünden birkaç yıl önce söyledi. Annesi demek doğru mu bilmiyorum AMA İkinci Dünya Savaşı'nda NAZİ zulmünden kaçan birkaç YAHUDİ aile ünlü dansçı Elza Brandeisz'in evine sığınmıştı. Zamanının en ünlü dansçılarından biriydi. Sürekli kimlik değiştiren SOROS ailesi de bu kucaklama ile hayatta kalabilmişti. Bayan Brandeisz ile SOROS anne ile oğul gibiydiler... Soros'un annesi gibi olan Elza Brandeisz 110 yaşında öldü. 2017'de yani ölümünden bir yıl önce şunları söylüyordu:

"György (George Soros'un eski adı) benim için bir oğul gibi.

Ancak onu dünyaya getiren ben değilim, Rothschild ailesi.

Ben yıllar önce çocuğum gibi sevdiğim Soros'u kaybettim..." Daha sonraki yıllarda para sihirbazı olarak tanınacak olan Soros ve ailesi değişik kimliklerle hatta HIRİSTİYAN kimliklerle dolaşmış ancak son çare olarak KORUYUCU Bayan Brandeisz'e sığınmışlardı...

Soros'un manevi annesi olarak bilinen Elza Brandeisz mütevazı iki odalı dairesinde yaşadı. Ancak kimseler onun nasıl yaşadığını görmedi, duymadı, bilmedi... SOROS ile yıllarca görüşmedi. Soros'un tek bir dolarını dahi kabul etmedi.

Soros'u ROTHSCHILDLER'in yetiştirdiği bir tehlike olarak görüyordu çünkü. Kimseye bağlı olmasını istemediği halde, Soros maşa olmuştu. Manevi annesinin fikri buydu.

George Soros'un 2008 yılında Jacob Rothschild'in isteği ile kurduğu Institute for New Economic Thinking'in (Yeni Ekonomi Düşünce Enstitüsü) çok önemli adımlar attı. O tarihte BÜYÜK ORTAKLIK bitmemiş, yollar ayrılmamıştı...

Enstitünün kuruluşunda çok özel isimler yer alıyordu. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Joseph Stiglitz'den George Akerlof'a, Sir James Mirrlees'ten Paul Volcker'e, David Rockefeller'dan Richard Koo gibi değişik isimler aynı iklimi paylaşıyordu...

2013 yılında Institute for New Economic Thinking, bir çalışma için Elza Brandeisz'i ziyaret etti. Ona maddi destek vermek istediklerini söylediği anda Elza Brandeisz, "Sizin arkanızdaki güç Soros mu?" diye sordu. Düşünebiliyor musunuz, bir kadın hayatını kurtardığı bir çocuğu yok sayıyordu. Bu kişi George Soros olsa bile...

Yıllar sonra George Soros, Rothschild ailesinden de koptu.

Hem de büyük bir ihanet içinde yaptı bunu. AİLE böyle değerlendirdi. 2016 yılında Elza Brandeisz'in Macaristan Sopron'da iki odalı fakir evinin kapısı çalıyordu. Kapının önünde belki de dünyanın en güçlü ismi bulunuyordu. Ziyaret eden önemli kişi Jacob Rothschild'den başkası değildi.

Elza Brandeisz, kapısını çalan misafirini sıcak karşılamadı.

Kimilerine göre Elza Brandeisz'in gözleri görmüyordu. 108 yaşında biri olmasına rağmen aklı hala yerindeydi. Jacob Rothschild'in Elza Brandeisz'i neden ziyaret ettiği hala bir sır. Ancak Soros'la yıllardır görüşmeyen kadının ne kadar haklı olduğunun bir kanıtıydı bu görüşme. Soros'la görüşmeme nedeni Rothschild olsa da Elza Brandeisz ziyaretçisini kapısından göndermemişti.

Ancak orada ne konuşulduğunu kimse öğrenemedi. SOROS'un AİLESİ de büyük sır'dı aslında...

Gerçekte kim kimdi, bilen yoktu. Ya da azdı... Hikayelere göre KORUYUCU anne Elza Brandeisz'di. Anlatılanlar eksik ya da yanlış olabilir mi?

Savaş yıllarında, KARANLIK dönemde mümkün! Belki her şey çok daha farklıydı... Bilinmez...

Soros, Rothschild'e ihanet ettiyse herkes birbirine ihanet edebilir. Günümüzde bunun örnekleri saymakla bitmez.

Tekrar Institute for New Economic Thinking'e gelirsek, Rothschild ailesinin tüm ekonomik programlarını yapan işadamlarına görevlerini dağıtan merkez burasıydı. Soros, hangi iş adamının Rothschild ailesinden hangi görevi aldığını biliyordu.

Bu liste bugün çok ama çok değerli. Şimdi o işadamları elbette kendilerini çok güvende hissetmiyorlar. Soros'un Derin Amerika ile birlikte hareket ettiğini artık bilmeyen de kalmadı.

Rothschild ailesiyle birlikte çalışan işadamlarından birçoğu Soros'la görüştü.

Dünyanın çeşitli yerlerinde bu görüşmeler gizli şekilde gerçekleşti. Görüşmeye giden hiçbir işadamı eski SOROS'u karşılarında göremedi. Çok daha güçlü ve kendine güvenen Soros, işadamlarını tehdit etti.

Yeni sistemin Washington'dan kurulacağını, bu sisteme dahil olmayanların kısa sürede isimlerinin yer yüzünden silineceğini söyledi.

GİZLİ olsa da bu görüşmeleri Rothschild ailesi de biliyordu.

Bir şekilde öğreniyorlardı.

Görüşmeler sona erince çok önemli isimler Jacob Rothschild'e bir anlaşma önerdi. Ancak aile de SOROS ile görüşmek istemedi. DERİN AMERİKA da görüşmeyi istemeyince insanlar hayatlarını kaybetmeye başladı.

İpler kopmuştu belli ki... Pek çok isim ölüyordu... Suikastlar, anlaşmazlıkların sonucu gerçekleşir. Suikastların olacağını her iki taraf da biliyordu. O nedenle artık anlaşma zemini de kalmadı. Kim daha güçlü ise o kazanacak. Bu savaşın öyle birkaç yılda biteceğini de kimse düşünmemeli.

Ekonomik krizler artık olağanlaşacak. Çünkü savaşta para en güçlü silahtır. Rothschild ailesinin finans sistemini hala yönettiğini biliyoruz. Derin Amerika'nın Institute for New Economic Thinking üzerinden finans operasyonları yapmak istediğini de görüyoruz. Çok önemli Amerikalı isimler, bu savaşın uzun süreceğine ve bir süre sonra istemeden de olsa bir ortaklık yapılacağına inanıyor.

Tabii ki o günler gelene kadar çok ülke ve çok iş adamı zarar görecek. Bunu her iki taraf da biliyor.

Savaş ve para yan yana gelince çok tehlikeli olur... Şimdi tam da bu zaman diliminden geçiyoruz. Kimse kimseyle eski hukukunu koruyamaz artık. Her iki taraf da YOLA ÇIKTIKLARINA "BENİMLE OL" teklifini yapıyor. Rus oligarklar dahil herkes yer ve yön değiştiriyor. Sonucunda ölümler kaçınılmaz oluyor... Parası olan korkar. SAFLARIN netleşmesi için önemli işadamları ortadan kaldırılacak gibi... PARANIN yönü silahla belirlenecek gibi...

İzleyelim bakalım...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

