Finans savaşı

ABD de İngiltere de karışık. Bunu sokaklardan okumak zor değil. İki ülkenin KOD'ları YENİ SİSTEM için kapışıyor ve bu heykellerden, meydanlardan çıplak gözle görülebiliyor. Bu iklimde daha önce de buraya sık sık taşıdığım POMPEO yine öne çıkıyor. Washington'un kumandası adeta onda...

Babası Wayne Pompeo'nun öldürülmesi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu bir hayli sarstı. Ancak Pompeo, becerisi ve aklıyla her durumda ülkesi için çok önemli kararlar alabilen biridir. Son kararı ise tarihi değiştirecek bir adım oldu. Pek fazla yazılıp çizilmedi...

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i büyüttü.

Bu net!

Avrupa Birliği ise Çin'i yaşattı.

Bu da net!

Şimdi Almanya, Avrupa Birliği'nde komutayı tekrar aldı. Ve Çin için karamsar günler başladı.

Pompeo, "Batı demokrasilerini tehdit eden Çin'e bağımlı olunmamalı.

Kim olduğumuzu inkar etmeyeceğiz. Alternatifi bulacağız. Otoriter rejimlere bağlı demokrasiler bu unvanı taşımayı hak etmiyor.

Avrupa Birliği bu sözlerimi ciddiye almalı. Avrupa'dan, Çin'le ilgili daha fazla açıklama gelmeli" dedi.

Ardından ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL'İ arayan Pompeo, "Artık Çin'e karşı adım atmalısınız. Sözler daha da sert olmalı. Çin konusu bizim için kapandı, sizin için de kapanmalı" diye açık şekilde tehdit etti. Bu da pek yazılıp çizilmedi...

Telefon konuşmasının ardından Merkel, AVRUPA BIRLIĞI liderleriyle görüştü.

Merkel hepsine, "Avrupa Birliği olarak Çin'le tek ses konuşacağız.

Çin'e bağımlı olma dönemi bitti. Herkes başka alternatifler aramalı.

Bu Avrupa için çok önemli.

Aksi takdirde Avrupa 'birlik' olmaktan çıkacak.

Aksi bir seçenek de yok" dedi.

Belli ki Pompeo fazlasıyla etkili olmuştu...

Derin Amerika, Avrupa Birliği'ni dağıtmakta kararlı. Ancak buna rağmen Pompeo'nun, Avrupa Birliği'nin en güçlü adamı olduğunu gördük.

Merkel üzerinden... Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi Almanya'yı emirleriyle yönlendiren Pompeo, Çin'i hedefe koyduğu gibi hedefe de koydurttu... Şimdi Avrupa için zor günler başladı.

Belki Merkel, ROTHSCHILD ailesiyle çekişmeli bir başbakanlık yapsa da Fransa'nın dışında 20 Avrupa Birliği üyesi ülke, Rothschild ile güne başlar. Bu bilinen bir SIR'dır. O nedenle bu durumu kolay kolay değiştirmek mümkün görünmüyor.

Pompeo, Ekim ayında yapılacak AVRUPA BİRLİĞİ-AFRİKA BİRLİĞI ZİRVESİ'NDE, kıtanın tamamen Çin'le ilişkisini kesmesini isteyecek.

Çıtayı daha da yukarı çekmek isteyecek yani...

Rothschild ailesi, Çin'in tüm finans sistemini Alexandre de ROTHSCHILD'E bıraktı.

David de Rothschild'in oğlu olan genç isim, Jacob Rothschild'in de en güvendiği kişilerden biri. Küresel finansın patronu olan ailenin 7. kuşak üyesi Alexandre de Rothschild, DERİN AMERİKA'nın çekindiği isimlerden biri.

Yani Çin'den de İngiltere'den de ABD'den de baksanız savaşın tarafları belli ve net.

Devam...

2 yıldır ailenin finans işlerini yönlendiren Alexandre de Rothschild, Çin'deki ailelerle yaptığı toplantılarda olası saldırıları anlattı.

Alexandre de Rothschild, ABD'deki sokak olaylarını bahane ederek birçok Amerikan şirketinin kendileriyle yürüyeceğini söyledi. İlk adım da Apple'dan geldi.

Apple, ABD'de olayların büyümesi ve COVİD-19 vakalarını bahane ederek Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Arizona'daki 11 mağazasını kapattı. Eğer vakalar nedeniyle bunu yapsaydı, New York mağazasını kapatırdı. Apple, ABD'deki mağazalarını kapatırken Çin'deki mağazalarının tamamına yakınını açtı. Bu da çok önemli bir hamleydi...

Derin Amerika'ya rapor hazırlayan analistler, "Eğer Rothschild ailesinin can damarını kesmek istiyorsanız, FED'i Londra'dan koparmanız gerekiyor.

Aksi durumda ROTHSCHILD AİLESİ hep güçlü kalacak.

Pandemi sürecinde trilyonlarca dolar basan FED; aile şirketlerini uçurdu" diyor.

Ki bunu anlatan çok yazıyı burada okudunuz...

DERİN AMERİKA Rothschildler'in parayla ilişkisini tam olarak kesebilmiş değil. Zarar verse de tümden tasfiye edemedi.

ABD Hazine Bakanlığı da FED'in daha güçlü olması için pandemi sürecinde yeni yasalara izin verdi. Derin Amerika, cılız dava adımlarıyla ne ABD Hazine Bakanlığı'nı ne de FED'i korkutabilir. Bu ortada.

FED, Haziran ayının ilk günlerinde açıkladığı raporda, "ABD ile Çin arasındaki gerilim piyasaları olumsuz etkiliyor. Ancak ABD, bu süreçte Çin'den daha fazla etkilenecek. Çünkü Amerikan halkının elindeki güç azalıyor. İşsizlik artıyor" yorumunu yaptı.

Pekin gibi konuştu yani...

FED, açık şekilde Çin'in yanında olduğunu gösterdi.

Derin Amerika, FED konusunda adım atamadığı sürece Çin sistemde hep güçlü kalır. Rothschild ailesi de üyesi Alexandre de Rothschild'i hem Çin'in finans sisteminin karar vericisi olarak atadı hem de FED'i sahnenin gerisinden bu isme emanet etti.. Yani abartılı yorum olmayacaksa FED'in de patronu Alexandre de Rothschild...

Bütün bunlar yaşanırken MAYIS'ın son haftasında DERİN AMERİKA yine devreye girdi ve CIA'dan Alexandre de Rothschild'in detaylı raporunu istedi. Bu TALEP SAVAŞIN çok yukarıya taşınacağının işareti... Mücadele daha da şiddetli bir hal alacak...

Ve bizler de bunu her yerde göreceğiz...

Geçen hafta yazdığım gibi ya ABD-İNGİLTERE ya İNGİLTERE-ÇİN ya da ABD tek başına yeni sistemi kuracak... Savaşın, ülkelerin ve devletlerin dışındaki tanımı bu...

Gerisi masal...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın