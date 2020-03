Yeni sistem

DÜN kaldığımız yerden devam edelim... Savaşın anavatanı ABD... Bu net.

PARAYI biraz bilen, siyaseti biraz koklayan herkesin hem fikir olduğu nokta Washington'da fırtına koptuğu... Defalarca yazdım. "ABD içindeki kavgayı BATILI başkentlerde görüyoruz" diye.

Oradaki kavga, savaş, mücadele her yere sirayet etti. Kimse bundan kaçamaz.

CORONAVİRÜS olayı yer altında süren savaşın bize yansıyan hali. VİRÜS'ün oradan ya da buradan çıkmasının hiçbir önemi yok! Sonuçta ne olacak ona kafa yormalıyız! Kim kimle savaşıyor bunu anlamalıyız... Yıllardır AİLELERİ, görünmeyen gücü yazıyorum.

Derin Amerika'yı da...

Amerikan hazinesinin önemli isimlerinden olan Paul Craig Roberts de bizlerle aynı fikirde. ABD HAZİNESİ'ni yöneten ismi ciddiye alırız sanırım... Çok kişinin ekonomik konularda kapısını çaldığı bir isimdir Roberts... YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin parametrelerini açıkça aktarmaya başladı...

ABD'deki kavgayı ve tarafları anlatarak... Dr. Paul Craig Roberts açıkça şunu söyledi:

EN TEPEDEKİ İSİMLER BAŞKAN TRUMP'I BEYAZ SARAY'DAN GÖNDERMEK İÇİN HER YOLU DENEYECEK... Eğer Başkan Trump'ı deviremeyeceklerini anlarlarsa ÇÖKERTMEK için geleceklerdir. Seçimden önce büyük bir saldırı ile operasyon ile gelip Amerikalılar'ın TRUMP'ı suçlamasına neden olacak olan eylemi yapacaklardır... Burada saldıran aslında FED olacaktır...

FED de ekonomiyi bitirmek için, yere çakılmasını sağlamak için NEW YORK BANKALARINA uzanacak.

Hiç bilmediğiniz, ortada görünmeyen, BULUTLARIN ÜZERİNDEKİ isimler elindeki NÜKLEER GÜCÜ kullanacak. YANİ PARAYI!

Böylece New York bankalarının gücünü azaltacaklar. New York bankalarındaki emeklilik fonları, hedge fonları, yatırım fonlarını iflas ettirecekler. Trump'tan kurtulmak için bu kozu kullanacaklar... Buralarda kafa karışıklığı olduğunu biliyorum!

Bu adamları "DEMOKRAT ya da CUMHURİYETÇİ" diye ayırmak mümkün değil. Bunlar bu sınıfların çok üzerinde...

Böyle bakın!

BUNLAR KENDİLERİNİ SEÇKİN VE SEÇİLMİŞ İNSAN OLARAK GÖRÜYORLAR. Hiç birinin Cumhuriyetçi ya da Demokrat diye bir derdi yok! Önemli olan GÜÇ! Trump Amerikalılar tarafından seçildi. Hillary, elitlerin desteklediği adaydı.

Yani, elit adaya karşı çıkan insanlar Trump'ı seçti. Trump, seçkinlere karşı kararlar alıyor.

Onların finansal sistemini yıkmak için adım atıyor. O nedenle mutlaka indirilmek zorunda.

Hedefleri bu!

Roberts, ABD'yi anlatırken noktayı şöyle koyuyor: Amerikan halkı bunları görmeyip, tuzağa düşerse "dünyaya gelmiş en aptal insanlar" olarak tarihe geçecekler ve Trump sonrası her acıyı hak edecekler. Bu ABD'nin sonu olacak... Devam...

Bir süre önce biri çıkıp "BİR VİRÜS TÜM DÜNYAYI FELÇ EDECEK. İNSANLARI EVİNE KAPATACAK. EKONOMİ DURMA NOKTASINA GELECEK" dese kim inanırdı! Hiç kimse!

Çok akıllı, sözü geçer isimlere baktığımızda artık küresel salgınları çok yaşayacağımızı görüyoruz. Bu, geleceğin ilk günü... Belki yeni salgınlarda kanser hastaları hayatını kaybedecek. Belki de tansiyon hastaları ölecek. Hepsinin denemesi yapılıyor. Her virüsün etki alanı biliniyor. Belki Coronavirüs sonrası kaç kişinin öleceği de planlandı. Yeni dünyaya hazır olmayanlar için çok zor olacak. Bizi zorlayan da bu... BİLMİYORUZ çünkü...

Dün Trump'ın çatıştığı, savaştığı FED ve arkasındaki aileleri aktardım.

Savaş FED ve AİLELER ile DERİN AMERİKA arasında...

Trump, istediği sistemden net olarak söz etmese de bunun NESARA olduğunu paylaştım.

Harvey Francis Barnard'ın NESARA'sının yanında bir de GESARA var! Ancak GESARA çok gizli. Şimdi GESARA, ABD dışındaki paranın yönlendirilişi için önemli. Paranın işleyişi, sistemde nasıl yer alacağı GESARA ile düşünüldü. Şimdiki sistemde 10 doların bile transferi görülüyor.

Ekrandan görmek hiç de zor değil. Takip altında... GESARA, Euro sistemine bağlı merkez bankaları için yani European System of Central Banks için çok önemli. 27 ülkenin merkez bankasının bağlı olduğu sistem bu. GESARA'da bu sistem içindeki ülkeler olmayacak.

ÖNGÖRÜ bu! Gariptir CORONAVİRÜS'ün en çok vurduğu bölge AVRUPA ve yeni ekonomik sistemde de bu 27 ülkenin olması istenmiyor...

Çünkü Avrupa Birliği'nin dağılacağı ön görülüyor.

CORONAVİRÜS bu işi yaptı bile... En azından başlattı!

Almanya İtalya'yı, İspanya Fransa'yı tanımıyor. Herkes kendi derdine düştü. Kimse kimseye yardıma gitmiyor.

Kapısını çalmıyor!

Avrupa Birliği dağılınca, mesela Fransa kendi parasını basmak zorunda kalacak.

Diğerleri de... Ancak bunun yetkisini kendi kendine veremeyeceği için, GESARA ile karşı karşıya kalacak. Basacağı kendi para biriminin karşılığını nasıl gösterecek. Konu bu!

Kimileri para basmak için altının karşılık olacağını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri GESARA'ya göre yeraltı önemli bir madenin yeni dönemde paranın karşılığı olacağına inanıyor. Planları bu! Şimdi dünyanın kaderini belirleyen DOLAR'ın karşılığı yok.

Bastıkça basıyor FED!

Son açıklanan rakama göre 195 ülkede Coronavirüs görüldü. Coronavirüs'ün yeni ekonomik sistem için yapıldığı ve NESARA ile tanıştıktan sonra GESARA ile tanışacağımız öngörülüyor. Ekonomist Paul Krugman, yakında dünyanın yeni bir ekonomik sistemle tanışacağını söylüyor.

Bu sistemin bugüne kadar bilinenlerle ilgisinin olmadığına ve buna adapte olmanın da çok kolay olmayacağına inanıyor.

Paul Krugman bu sisteme inanmasa da Trump'ın bu sistemi kurmak istediğine işaret ediyor.

Krugman açık şekilde söylemese de NESARA ve GESARA'nın tehlikeli ve olmaması gerektiğine inanıyor. Ancak karşı görüştekiler ise "Coronavirüs ortaya çıktıysa, bundan sonraki ekonomik sistemin gelmesi kaçınılmaz" görüşünde! Eğer Trump ve arkasındaki güç kazanırsa yeni sistemde ABD, her ülkenin kullanacağı paranın miktarını da belirleyecek. Çünkü ticaret de bu sistemin içinde olacağı için, bir ülke başka bir ülkeye göndereceği mallar için ABD'den onay alacak.

Bu çok ütopik gibi görünse de bir virüsün dünyayı bu kadar etkileyeceği düne kadar inandırıcı değildi! Coronavirüs yeni bir dünyanın ilk sinyaliydi...

Mesele PARAYI kimin yöneteceği... Savaş bu! Trump ve arkasındaki güç kazanırsa tarihin en büyük temizliğini yapacak.

Kaybederse silinecektir...

Unutmayın bu adamlar sadece PARADAN anlar!

Gerisi laf...

