DÜNYA adeta DETOKS yapmakta. Yaptırılmakta...

Herkes CORONAVİRÜS üzerinden olan biteni anlamaya, aktarmaya çalışmakta. Benim yaptığım gibi...

Havada, karada, denizde HAYAT DURDU. Üretim yok. İnsanlar evlerinde. Korku büyük. Paranın da, statünün de, gücün de, kariyerin de, alış-verişin de, düğünün de, eğlencenin de, ziyaretlerin de bir öneminin kalmadığı zaman dilimindeyiz...

Nereye gidiyoruz? Bu sorunun cevabı çok değerli...

Kaç gündür DERİN

AMERİKA'nın virüsle yola çıktığını, EGEMENLİK ALANLARINI GENİŞLETMEK VE KONTROLÜ TEK BAŞINA SAĞLAMAK İÇİN BU YOLA

GİRDİĞİNİ YAZDIM... Bunu sadece ben değil ABD'de çok akıllı isimler de söylüyor... Başka senaryolar da yok değil! Trump daha 2013'te attığı mesajlarla "ÇİN'DEN DOST OLMAZ!

İTTİFAK DEĞİL RAKİBİZ" dedi.

Çin'in inşasında ABD'li sermaye de İngiliz sermaye de var. Çin'i ÇİN yapan bunlar. City of London ÇİN'in görünmeyen merkezi aslında... Aynı TRUMP önceki gün "GÖRÜNMEYEN DÜŞMANLA SAVAŞIYORUZ" diye de mesaj attı. DERİN ABD belli ki City of London'a hayat veren GÜÇLE çatışıyordu. AİLELERLE yani...

Onların İNANÇLARIYLA...

Pek bilinmeyen, gizli tutulan ritüelleriyle... Popüler tanımıyla ROTHSCHILDLER ve arkalarındaki ailelerle... PARAYI elinde tutanlara karşı DERİN ABD darbe indirmek istiyordu. İKİZ KULE saldırıları bu işin startıydı.

Kavga büyük, sancılı ve dünyanın her yerine yayılmış haldeydi.

AİLELER tarafından gelişmelere bakanlar da yok değil. Bugün onlara yer verelim burada... Onlar da marka isimler...

Hadi bakalım...

Coronavirüs, ABD'nin 2 yıl gecikmiş olan Yeni Dünya Düzeni'nin startıydı. Virüs'ün Washington'da üretildiği artık tartışmaya açık bir konu değil.

ABD'de araştırmaları hep çok önemli olan ve 'bilimsel görüş' gibi görülen Larry Romanoff, "Virüs ABD'de üretildi, Çin'e gönderildi" dedi. Yani ABD merkez... Bu artık bilinen bir gerçek... Kendileri söylüyor.

Larry Romanoff, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile görüştü. Yaklaşık 3 ay önce ABD'de grip nedeniyle ölen 14 bin Amerikalı'nın büyük bir çoğunluğunun Coronavirüs nedeniyle öldüğünü kabul ettiğini söyledi. Yani ABD, ülkesinde test etti ve Wuhan'a gönderdi.

DURUM KABACA BUYDU!

Tabii burada yepyeni bir durum ortaya çıktı. Dünya çatırdıyordu...

Çin'in ekonomik anlamda çöküşü hızlandıkça, Avrupa ve Asya da etkilenmeye başladı. Çin'i doğal olarak AİLELERİ hedef alan DERİN AMERİKA da VİRÜSTEN payını alıyordu...

ABD SAVAŞSIZ YENİ DÜNYA DÜZENİNE GEÇMEK İSTİYOR ama canı da yanıyordu...

Çin diz çökmek üzereydi. Cinping çaresiz olduklarını açıklasa da ABD'nin istediğini tam olarak yerine getirmekte isteksiz davranıyordu.

Acaba derin Amerika değil de Derin İngiltere'yi 100 yıldır yöneten güç mü virüsün arkasında duruyordu.

Bilinmez... Bir işaret yok. Ancak Coronavirüs nedeniyle dünya yıkılırken sadece Rothschild ailesinden güçlü bir sesin yorum yapmaması da ilginçti.

Ağustos 2018'de Jacob Rothschild, Amerika'nın çöküşünü bir virüsle olacağını mı ima ediyordu.

Jacob Rotschild, "II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel finans sistemi çökmek üzere. 2008 küresel krizinde herkes ortak bir amaç için savaştı. ABD de İngiltere de Avrupa da bu savaşta aynı üniformayı giydi.

Ancak şimdi hükümetler bu sistemden ayrıldı. 10 yıllık pozitif döngü yakında terse dönebilir.

Bilinmeyen, beklenmeyen bir kriz bir anda piyasaları 2008'den çok daha kötü bir noktaya itebilir. Savaş sonrası düzen doları güçlendirdi.

Doları tek para birimi haline getirdi.

Bu da artık yeni bir başlangıcı işaret edebilir" dedi. Bunu paylaşmıştım.

Çok önce... Hatırlayın. Ancak Bill Gates'in de 2015'ten bu yana VİRÜS uyarısı yaptığı ortaydı.

Hatta ABD'nin ROCHE şirketiyle 1980'den beri BİO-TEKNİK üzerinde şirket evlilikleri ve ortak çalışma yaptıkları da SIR değildi.

Jacob Rothschild'in beklenmeyen, bilinmeyen bir kriz dediği Coronavirüs mü? Çünkü dünyanın en önemli ekonomistleri, 2020 yılının olağan ancak 2021'le birlikte ekonomik sıkıntıların öne çıkacağına işaret ediyordu. Kimse 2020'de kriz beklemiyordu.

Özellikle de Coronavirüs'le bir kriz beklenmiyordu. Ocak ayının ilk haftasında bir kez daha RIT Capital Partners Fonu'nun yatırımcılarına hitap etmesi beklenen Jacob Rothschild, bunu Mart ayına erteledi. Neden? İddialara göre CORONAVİRÜS'ü biliyordu.

Rothschild 3 ay piyasaları görmek istedi... Birkaç gün önce de RIT Capital Partners Fonu'nun en yetkili isimlerinden olan Ron Tabbouche, Jacob Rothschild'i evinde ziyaret etti. Görüşmede Jacob Rothschild son derece rahattı. Ve yeni dönemde ailenin daha da güçleneceğini söyledi. Çünkü Jacob Rothschild, Coronavirüs'ün piyasalara etkisinin bir süre daha devam edeceğini biliyordu. Bunu da ima etti. Her zamanki özgüvenini koruyan Jacob Rothschild, yeni şirket alımları için geçen yıl hazırlanan planı birkaç hafta içinde hayata geçireceklerini belirtti. Görüşmenin özünde KRİZ yoktu yani... Yorumlara göre Rothschild ailesi krizden yine güçlenerek çıkacaktı. Hiçbir krizden küçülerek çıkmamışlardı zaten.

Tekrar Coronavirüs'e gelirsek, aile büyük bir buhranı tahmin etti. Yani Coronavirüs'ü biliyordu.

Planı yapmamışlardı ama planı şekillendirdiler. Çin'in ABD'nin isteklerine olumlu cevap vermemesinin nedeni de belki Jacob Rothschild'in Çin'e desteğinin sürmesiydi. Çin'in yerine alternatif ülke bulmak o kadar kolay değildi çünkü... Çin'in bugünkü tedarik sisteminin en önemli dişlisi olması için 10 yıl planlı çalışma yapıldı.

Yani dünyada tüketilen her 100 ürünün 18'inin Çin'de yapılması tesadüf değildi. Şimdi Çin'in yerine başka bir ülkeyi veya ülkeleri tercih etmek o kadar kolay değil. Ancak ABD'nin virüs sonrası planında Çin'in üretim kapasitesinin bir bölümünü başka ülkelere kaydırmak vardı. Bunu da açıkladılar. Hatta bunu Rothschidler'in adamı olarak bilinen Wilbur Ross açıkladı...

Trump da HİNDİSTAN'a gitti 1 milyon kişiyle karşılandı! Tabii Çin'de hayatın normale dönmesi önemli. Ancak Çin'in üretime başlamasından çok üretilen ürünlerin tüketilecek huzurun olması. Avrupa ve ABD'de virüs paniği sürdükçe, Çin yine üretemeyecek. Sessiz bir devrim yaşanıyor. Ölümlerin üzerinden... Çığlıkları duyan yok.

Ancak şunu da söyleyenleri yok saymamalıyız. SARS ve MERS filmin ilk fragmanıydı. Coronavirüs ise filmden önceki tanıtım! Sonra ne gelir bilinmez... Aileleri her zaman önemsedim. Hem ABD içindekileri hem İngiltere içindekileri...

Ancak PARAYI elinde tutanları ABD'nin yok etmek gücü var mı?

Erken bir soru ama bu önemli!

Kim "YOK" diyebilir! Dünyanın tepesi "ANLAŞMA" çıkacak gibi durmuyor! ABD sıkışırsa ÖTEKİLEŞTİRDİĞİ Çin'e kuvvet kullanır mı? Savaş bitmesine rağmen JAPONYA'ya bir değil iki atom bombası atan kafadan söz ediyoruz...

Kimse hiçbir şey için "HAYIR" diyemez... CORONAVİRÜS için ABD'nin ısrarla "ÇİNVİRÜSÜ" demesi hiç iyi işaret değil...

Londra'da CHURCHILL'in heykeline maske geçirilmesi de sembolik olarak çok önemli...

Kör uçuşa devam ediyoruz...

Bakalım fırtına dinince dünya nasıl uyanacak...

