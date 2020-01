Hafter’i masadan kaldıran telefon

LİBYA'DAN gidelim...

Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan GENERAL HALİFE HAFTER, Rusya'daki BARIŞ MASASI'ndan kalkıp gitti.

Rusya "Hafter iki gün süre istedi" açıklaması yaptı.

Erdoğan ise "Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" dedi.

Peki gerçekte ne oldu? Neler yaşandı? Hesaplar neydi?

Hafter nasıl kaçtı? Masadan kalkmasını kim söyledi? Bu soruların cevabı AKDENİZ'i de ORTADOĞU'yu da doğru anlamamıza kapı aralar... Hafter için çok şey yazıldı, çizildi.

Sanırım doğru noktada olanı çok azdı... Gelin bugün başka pencereden bakalım. Belki perde gerisindeki olanı biteni daha rahat çözeriz...

General Hafter, Libya'daki enerji yataklarını Pentagon'a bağlamak için yola çıktı.

Pentagon, çok önemli çalışmalarını Hafter'in Trablus'u işgal etmesi için tamamladı.

Sonra beklenmeyen bir adım geldi. Türkiye, Libya ile çok önemli bir anlaşma imzaladı.

Planlara göre Hafter ve ordusunun Ekim 2019 gibi Trablus'u alması gerekiyordu.

Ancak devreye TÜRKİYE girdi. Öncelikli olarak 800 kişilik ÖZEL BİRLİK gönderildi...

Bölgenin dilini, reflekslerini bilen... Bu ilk adımdı. Sonra USTA İSİMLERE görev çıktı.

Bu da HAFTER'in planlarını bitirdi! Abartılı buluyorsanız "BOZULDU" diye de not düşebiliriz. Ancak oradaki TÜRKLER muhteşemdi.

Bunu oradaki insanlar yaşayıp görüyordu! Bilin!

Peki HAFTER'in görevi neydi? İlk soru bu!

Hafter, Trablus'u işgal etseydi enerji yataklarının yüzde 80'i Washington'ın, yüzde 20'si de Moskova'nın olacaktı.

Konuşulmayan da bu! Suriye'de olduğu gibi paylaşım! Hemen hemen fotokopisi... Türkiye bunu bildiği için hamle yaptı.

ATEŞKES ya da BARIŞ MASASI kurdu. Rusya da Ankara'nın ısrarı ve baskısıyla buna "Evet" dedi. İPLER de burada koptu! 'Ateşkes' planı Washington'ın asla kabul etmeyeceği bir plandı. Ancak Hafter'i Moskova'ya gönderen Pentagon, anlaşmanın olmayacağını biliyordu. Biz bilmiyorduk!

Beklenen gerçekleşti, Hafter masadan kalktı. General Hafter, hemen Lockheed Martin'in CEO'su Marillyn Hewson'ı aradı. Ateşkesle ilgili masadan kalkacağını söyledi. Ardından ikinci aradığı kişi Mark Esper'di. Yani ABD Savunma Bakanı... Esper'in de CV'sinde Lockheed Martin'in olduğunu hatırlatmaya gerek yok. Hafter, ABD DERİN DEVLETİNİN önemli isimleriyle temas kuruyordu. Daha değişik bir ifadeyle PATRONLARIYLA konuşuyordu! Yani Hafter, Derin Amerika'yı bilgilendiriyordu.

Bu temastan sonra gelen emir belliydi. Netti!

Hem Hewson hem de Esper'den 'Masadan kalk' direktifini aldı. Haliyle o da gereğini yaptı. Moskova'dan ayrılmak için yola çıktı. Hafter, Şeremetyevo Havaalanı'ndan Polonya yakınlarında bir noktaya uçtu. General Hafter ilginç bir tesadüf eseri CIA ajanlarının Avrupa uçuşlarında kullandığı Dassault Falcon 900 tipi uçakla seyahat ediyordu. General, uçak tekeri yere koyduktan hemen sonra doğrudan POLONYA'daki CIA'nın en güvenli evlerinden birine gidiyordu! Bu ev BALTIK CUMHURİYETLERİ'ne bakıyordu! KARARGAHTI...

Emir komuta belliydi yani...

Şimdi Hafter, açık şekilde Libya'nın Cumhurbaşkanı olarak hazırlanıyor. Pentagon, Sisi modeliyle Libya'da geçiş dönemi planlıyor. O nedenle ateşkes olsa bile buna uyulmayacak.

İdlib'de de ateşkes var.

Ancak asla uyulmuyor.

Çünkü orada resmi bir anlaşma kabul görmüyor. Libya için de aynısı geçerli. Libya'da Rusya'nın ne işi var? O nedenle Washington sadece yüzde 20 pay veriyor.

Rusya da hiç olmaması gereken bir yerde yüzde 20'yi kabul ediyor. Çünkü Libya'da yüzde 20 enerji demek, 2 trilyon dolar anlamına geliyor. Putin ne dedi?

Hatırlayın! "Rus özel birlikleri olan Wagner'in parasını biz ödemiyoruz..." Putin gibi çok tecrübeli ve akıllı bir lider kimi işaret etti acaba...

Devam...

Fransa, hatta Almanya da Libya'da olmak istiyordu.

Ancak Fransa ve Almanya çok geç kaldı. İngiltere ise Türkiye ile Libya'da olmak istiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye, Almanya ile bir görüşme yapacak. Ancak sonuç çıkmayacak. Sonrasında ise İngiltere ile Türkiye, Libya konusunda masaya oturacak.

Washington bunu bildiği için HAFTER'in ateşkes imzalamasını kabul etmeyecek.

Etse de hayata geçirmeyecek!

Libya çok ama çok önemli.

Akdeniz'deki kıyısı ile çok değerli bir ülke haline geldi.

Pentagon her şartta büyük pay alan olmak niyetinde...

Libya'nın hedef olmasındaki bir başka konu ise Rusya'nın çok önceleri bölgeye paralı asker göndermesiydi. Eğer Rusya bölgede olmasaydı, ABD istediğini alır ve Libya'da bugün anlaşma olurdu. Sadece Libya da değil. Ortadoğu için de karanlık günler görünmekte.

Çünkü bölge çok değerli.

Değerli olan her bölgede Amerikan askerini görüyoruz.

Dolayısıyla sert adımlar atacaklar. Bunu görmek zor değil. Hazırlıkları ortada.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan'a sınırı olan Mısır'la bir anlaşma yaptı. İsrail'in etkin olacağı bir yapı Lübnan'da öne çıkacak. Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu yapıyı destekleyecek.

İran operasyonuyla birlikte gizli hedeflerden biri de Lübnan. Çünkü İran'ın Lübnan'daki etkisinin kırılması da çok önemliydi. Yakın zamanda Lübnan adını daha sık duyacağız. Ortadoğu hep karışıktı. Yine karışık olmaya devam edecek. Geçen yıl Venezuela'da problemi konuşuyorduk. HATIRLAYIN!

Ne oldu da bu problem çözüldü?

Neler yaşandı da sorun bir anda rafa kalktı? Biliyor muyuz!

Hatırlıyor muyuz? HAYIR!

Çünkü Çin'in Venezuela ile yaptığı tüm anlaşmalar iptal oldu. Yani çok öne çıkmasa da Çin her olayın gizli merkezinde yer alıyor. Çin'i sokmamak ya da girdiği yerden itmek için ABD her yolu deniyor. NATOME de bu... Çin'in olduğu her yere ABD ya kendi gidecek ya da küçük paylar vererek takipçi toplayacak! Süleymani suikastıyla ABD ön aldı. Çin cevap veremedi. Durum böyle olunca Pentagon çok daha sert adımlarla yürüme kararı aldı. Yürüdüğü her yerde asıl hedef asıl rakip ÇİN... İzleyelim bakalım... Çok ama çok sürpriz olaylar yaşanacak!



NOT: Acaba Hafter'le ilgili bütün detaylar CIA'ya yakın kaynaklara neden sızdırıldı?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın