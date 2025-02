YENİ Dünya Düzeni kuruluş aşamasında ve taşlar yerinden oynadı. Türkiye artık en önemli karar ve yön verici birkaç ülkeden biri.



Bambaşka bir dünyanın gelmekte olduğunu, Türkiye'nin bu süreçte merkez olacağını bize ayrılan bu sütunlardan uzun süredir adeta haykırıyoruz.



Ortada ne BM kaldı ne de NATO. Uluslararası Hukuk'un normları yerle bir oldu. Yeni bir Dünya Düzeni kurabilmek için önce eskisini yıkmanız gerekiyor. Şu anda tam olan da bu. Baş döndürücü bir yıkım döneminden geçiyoruz.



Trump, 8 Ocak'ta, "Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağım yönünde güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir." demişti.



NATO'nun patronluğunu yapan ABD, bir NATO ülkesi olan Danimarka'ya Grönland için saldırmaktan bahsediyor. Aynı ABD, neredeyse tamamı NATO üyesi olan Avrupa'ya tehditler savuruyor, aşağılıyor, kenara itiyor, sömürge muamelesi yapıyor. "Amerikan ulusal çıkarlarına göre hareket etmezseniz Rusya'yı başınıza bela ederim" diye şantaj yapıyor.



Geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih konferansına 60 ülkeden liderler ve karar alıcılar katıldı. Orada ABD, NATO ülkelerini defalarca tokatladı. Konferansı BBC adına takip eden önemi bir diplomat ve istihbaratçı "Neredeyse 20 yıldır katıldığım bu etkinlikte, küresel güvenlik için bu kadar çok konunun tehlikede olduğu başka bir yıl hatırlamıyorum. Kariyerim boyunca gördüğüm en tehlikeli ve tartışmalı dönemdeyiz" dedi.



"Basitçe ifade etmek gerekirse güncel dünya güvenlik düzeni, yani Uluslararası Kurallara Dayalı Düzen, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı kişiler yıkılmanın çoktan başladığını savunuyor bile" diye ekledi. Biden döneminde Putin'in devrilmesini bekleyen ve gaza gelip Ruslara karşı Ukrayna'ya silah yağdıran NATO üyesi Avrupa'ya Trump muazzam bir gol attı. Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıyan Ukrayna'yı kenara atıp, Putin'le olan iletişimsizliği bir kenara itti. Avrupa'yı da kurduğu masaya garson bile yapmadı. Ukrayna'yı ise çöpe gönderdi.



Şimdi "Kahraman"a dönüştürdüğü Putin'le o masada Ukrayna'yı yiyorlar. Avrupa'da "Yıkım" analizleri tavan yaptı. ABD, AB'nin yerle bir olmasına neden olacak ırkçı partileri açıktan destekliyor ve NATO üyesi ülkeleri faşist parti karşıtlığı nedeniyle "Özgür düşünce ve Demokrasi düşmanı" ilan ediyor. Avrupa parlamentosu üyesi Mika Aaltola "Washington bize 3 hafta verdi. Aksi halde ABD askerlerin kıtamızdan çekecek." diye bas bas bağırıyor. Bir NATO ülkesi, Avrupalı ortaklarını "Ordunuz yok. Biz olmazsak hepiniz işgal edilirsiniz" diyerek şantaj yapıyor.



NATO'nun, NATO'ya tehdit olduğu bir döneme girdik. Küresel sermayenin tetikçisi Foreign Policy, Trump'ın dünyayı yerinden sarsacak YIKIM TOPU'nu fırlattığını ilan etti. New York Times "NATO içeriden ABD tarafından baltalanıyor" diye yazdı. The Economist "Avrupa'nın en büyük kabusu" diye kapak yaparak Avrupa'nın NATO'dan gelen tehditlerle yüzleşmesi çağrısı yaptı. Trump "Bizi enayi gibi savaştırıp, askerlerimizi öldürtüp, trilyon dolarlarımızı toprağa gömdürüp kullanıyorlar. Avrupa artık bilmeli. O enayilik günleri geçti" diye bağırıyor.



Trump'ı deliler gibi destekleyen Fox News "Artık savaşmadan kazanmak" doktrininden bahsediyor. NATO'nun patronu, ortağı Avrupalılara "Siz savaşın biz kazanalım. Ukrayna'ya asker gönderip Rusların karşısına çıkabilirsiniz maçanız yerse" diyor.



Hem de kıs kıs gülerek.



Yepyeni bir NATO, BM ve uluslararası düzen ve yıkım geliyor diye bir yılı aşkın süredir burada sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir ortamda Fransız Le Point dergisi "Yeni dünya düzenine yön verecek dört lider" diyerek kapağına ABD, Rusya ve Çin başkanlarının yanına Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da koyarak karar vericileri yeryüzüne ilan ediyor. Yeni bir düzen kurulurken Başkan Erdoğan'ın vazgeçilmez bir aktör olarak dört karar vericiden biri olacağını duyuruyor. Türkiye yüzyılı başlıyor diye boşuna söylenmiyor. Dünya bunu görüyor, konuşuyor ve yazarak tarihe not düşüyor. Avrupa hergün bir şamar yiyerek şoka ve gelecek korkusuna gömülürken içimizdeki Avrupa aşığı ittihatçı kafa muhalefet hala dünyada başlayan yıkıma ve GÜÇLÜ LİDERLERLE kurulacak yeni düzene uzaylı takılıyor. Dünyadan haberleri yok. Liderleri yok, vizyonları, öngörüleri sıfır. Türkiye dünya arenasında DİPLOMASİ zirvesinde tavan yaparken, muhalefetin tek derdi "Ekrem'in DİPLOMASI nasıl kurtulur?"



Onlar diplomasiyi Ekrem'in diploması zannediyor.



Eskiden uzaylılara inanmıyordum. Şimdi inanıyorum. Ülkemizde aramızda yaşıyorlar. Bu kesin!